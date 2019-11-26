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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEtkinlik Rehberi Aqua Vega’da Denizlerin, Okyanusların ve Nehirlerin Derinliklerine Dalın!
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Aqua Vega’da Denizlerin, Okyanusların ve Nehirlerin Derinliklerine Dalın!
Etkinlik Rehberi

Aqua Vega’da Denizlerin, Okyanusların ve Nehirlerin Derinliklerine Dalın!

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Aqua Vega’da Denizlerin, Okyanusların ve Nehirlerin Derinliklerine Dalın!

"Ankaralılar; dünyanın farklı noktalarından getirilen deniz canlılarıyla yakından tanışmak için Aqua Vega’ya davetlisiniz."

Su altındaki yaşamda olup bitenleri öğreneceğiniz, keşiflerle dolu bir gün geçirmek isterseniz, indirimli biletlerinizi buradan alabilirsiniz.

Avrupa’nın en uzun 3. tünel akvaryumu olan; toplam 4,5 milyon litre su kapasitesine sahip ve 98 metre uzunluğunda olan Aqua Vega, köpek balıklarından koi balıklarına, Napolyon balıklarından palyaço balıklarına kadar yüzlerce çeşit balığa ev sahipliği yapıyor.

Zaman zaman heyecanlanacağınız, zaman zaman şaşıracağınız bu tünel yolculuğunda 12.000 deniz canlısını tanımanın tadını çıkaracaksınız. Birbirinden ilgi çekici 24 farklı akvaryumun birleşimi ile oluşan Aqua Vega’da benzersiz bir yolculuk yaşamaya hazır olun.

Aqua Vega’da Denizlerin, Okyanusların ve Nehirlerin Derinliklerine Dalın

Aqua Vega’da, özellikle çocukların çok ilgisini çekecek muhteşem bir fırsatınız da olacak. Köpek balıklarını ve koi balıklarını biberonla besleyerek hem canlılar dünyasına yakından tanıklık edebilecek hem de çok eğleneceksiniz.

Su altı dünyasının en vahşi canlılarından olan köpek balıklarını ve Uzak Doğu’da başarı ve azmin simgesi olan; sıcakkanlı yapıları ile iletişim bozukluğu olan çocukların gelişimine katkıda bulunan koi balıklarını biberonla beslemek ve onlara dokunmak için indirimli biletlerinizi hemen alın.

Aqua Vega’da Denizlerin, Okyanusların ve Nehirlerin Derinliklerine Dalın

Aqua Vega’da keşfin sonu yok... Dinozorları yok eden doğal afetler at nalı yengeçlerini alt edemedi! Çok uzun zamandır varlıklarını sürdüren bu canlıları çok yakından görebilir, eski çağları hayal edebilirsiniz.

Ayrıca Aqua Vega bünyesinde; Çankırı’da bulunan ve binlerce insanın astım ve solunum rahatsızlıklarına tedavi sunmuş ve sunmaya devam eden 5000 yıllık tuz mağarasından esinlenerek oluşturulan mağarada, şifanın girdiği biçimlere bir kez daha şaşıracaksınız.

Aqua Vega’da Denizlerin, Okyanusların ve Nehirlerin Derinliklerine Dalın

Birbirinden ilginç canlılarla, muhteşem bir gün geçirmek için; aileniz ve sevdiklerinizle birlikte Aqua Vega’ya davetlisiniz. Macera ve eğlence dolu su altı dünyası gezinizi planlamak için acele edin.

Yalnızca belgesellerde görebileceğiniz canlıları yakından tanıma imkânı sağlayan Aqua Vega, Avrupa’nın üçüncü büyük tünel akvaryumu olma özelliğine sahip.

Dünya denizlerinden ve nehirlerinden getirilmiş büyüleyici canlıların dünyasına konuk olmak için indirimli biletlerinizi buradan alabilirsiniz.

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