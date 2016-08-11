Tavşan kanı çay içebileceğiniz mekanlar
Yeni moda kahve dükkanlarına inat en kaliteli çay ürünlerini bulabileceğiniz bu trend mekanları keşfe çıkmadıysanız çok şey kaybediyorsunuz.
Ülkemizdeki çay tutkusu herkes tarafından biliniyor. Tavşan kanı çaya hayır diyenler oldukça azdır. Çay bahçelerinden zamanla dönüşen modern çay mekanları orijinal çay çeşitleri ve farklı sunumlarıyla son zamanlarda kenti sarmış durumda. Yeni moda kahve dükkanlarına inat en kaliteli çay ürünlerini bulabileceğiniz bu trend mekanları keşfe çıkmadıysanız çok şey kaybediyorsunuz. İşte tavşan kanı çaylarıyla öne çıkan mekanlar:
1. CHA'YA GALATA - GALATA
Serdar-ı Ekrem Caddesi üzerinde bulunan bu konsept çay mekanı siyah tasarım demlik ve bardaklarıyla iddialı bir sunuma imza atıyor. Siyah çaydan, yeşil ve beyaz çaya, onlarca farklı çeşit çayın yer aldığı mekanda çaya eşlik eden lezzetli cupcake ve cheesecake çeşitlerini de denemelisiniz.
2. ÇAY STATION - KADIKÖY
Çay üstüne kurulan bu mekanda aradığınız her türlü çayı bulabilirsiniz. Kış çayından yasemin çayına, yeşil çaydan aşk çayına kadar oldukça farklı tarifler ve lezzetlerle bu mekanda tanışabilirsiniz. Portakal, nar, böğürtlen ve ahududu çayı ise mekandaki diğer çeşitler arasında yer alıyor. Çaya alternatif olarak Türk kahvesi, sahlep ve sıcak çikolata da tercih edebilirsiniz. Ama çay konusunda uzmanlaşmış bu mekanda demli bir çayın tadına bakmanızı öneririz.
3. DEM - KARAKÖY
Karaköy'ün en bilinen çay mekanlarından biri olan Dem'de, kırmızı çay, tütsülenmiş çay, puerh, yeşil çay, beyaz çay, Tayland ve Çin'in en ünlü çayı olan oolong çay çeşitlerini deneyimleyebilirsiniz. Lezzetli cheesecake'lerinden alıp çayın yanında yiyebilirsiniz.
4. BEBEK KAHVE - BEBEK
Eskiden balıkçıların uğrak yeri olan bu mekan şimdilerde freelance çalışanlar, çay tutkunları ve sohbete uğrayanların semtte en çok sevdiği mekanların başında geliyor. Tavşan kanı çay deyiminin hakkını veren mekanda çaya alternatif olarak Türk kahvesi de tercih edebilirsiniz.
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