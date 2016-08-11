Tavşan kanı çay içebileceğiniz mekanlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
11.08.2016 - 11:28, Son Güncelleme:

Tavşan kanı çay içebileceğiniz mekanlar

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Tavşan kanı çay içebileceğiniz mekanlar

Yeni moda kahve dükkanlarına inat en kaliteli çay ürünlerini bulabileceğiniz bu trend mekanları keşfe çıkmadıysanız çok şey kaybediyorsunuz.

Ülkemizdeki çay tutkusu herkes tarafından biliniyor. Tavşan kanı çaya hayır diyenler oldukça azdır. Çay bahçelerinden zamanla dönüşen modern çay mekanları orijinal çay çeşitleri ve farklı sunumlarıyla son zamanlarda kenti sarmış durumda. Yeni moda kahve dükkanlarına inat en kaliteli çay ürünlerini bulabileceğiniz bu trend mekanları keşfe çıkmadıysanız çok şey kaybediyorsunuz. İşte tavşan kanı çaylarıyla öne çıkan mekanlar:

1. CHA'YA GALATA - GALATA

Tavşan kanı çay içebileceğiniz mekanlar

Serdar-ı Ekrem Caddesi üzerinde bulunan bu konsept çay mekanı siyah tasarım demlik ve bardaklarıyla iddialı bir sunuma imza atıyor. Siyah çaydan, yeşil ve beyaz çaya, onlarca farklı çeşit çayın yer aldığı mekanda çaya eşlik eden lezzetli cupcake ve cheesecake çeşitlerini de denemelisiniz.

2. ÇAY STATION - KADIKÖY

Tavşan kanı çay içebileceğiniz mekanlar

Çay üstüne kurulan bu mekanda aradığınız her türlü çayı bulabilirsiniz. Kış çayından yasemin çayına, yeşil çaydan aşk çayına kadar oldukça farklı tarifler ve lezzetlerle bu mekanda tanışabilirsiniz. Portakal, nar, böğürtlen ve ahududu çayı ise mekandaki diğer çeşitler arasında yer alıyor. Çaya alternatif olarak Türk kahvesi, sahlep ve sıcak çikolata da tercih edebilirsiniz. Ama çay konusunda uzmanlaşmış bu mekanda demli bir çayın tadına bakmanızı öneririz.

 

3. DEM - KARAKÖY

Tavşan kanı çay içebileceğiniz mekanlar

Karaköy'ün en bilinen çay mekanlarından biri olan Dem'de, kırmızı çay, tütsülenmiş çay, puerh, yeşil çay, beyaz çay, Tayland ve Çin'in en ünlü çayı olan oolong çay çeşitlerini deneyimleyebilirsiniz. Lezzetli cheesecake'lerinden alıp çayın yanında yiyebilirsiniz.

4. BEBEK KAHVE - BEBEK

Tavşan kanı çay içebileceğiniz mekanlar

Eskiden balıkçıların uğrak yeri olan bu mekan şimdilerde freelance çalışanlar, çay tutkunları ve sohbete uğrayanların semtte en çok sevdiği mekanların başında geliyor. Tavşan kanı çay deyiminin hakkını veren mekanda çaya alternatif olarak Türk kahvesi de tercih edebilirsiniz.

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