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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
08.01.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Seferihisar'ın yerel ürünlerinden 'Seferihisar Kurabiyesi' ürettiler

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Seferihisar'ın yerel ürünlerinden 'Seferihisar Kurabiyesi' ürettiler

Belediye, kooperatif ve özel sektör işbirliğiyle topan karakılçık buğdayı ve mandalinadan "Seferihisar Kurabiyesi" üretildi. Kurabiyenin, AR-GE çalışmalarının tamamlanmasının ardından satışı başlayacak.

Seferihisar Belediyesi, Köy Koop, Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Veli Usta Dondurma-Pastacılık A.Ş ortaklığıyla, üreticinin sütü, karakılçık buğdayı ve mandalinasından kurabiye üretimi başladı. Üretimi yapılan ilk kurabiyelerin tadımı da Seferihisar Belediyesi’nde; Belediye Başkanı Tunç Soyer, Köy Koop Başkanı Neptün Soyer, Veli Usta Dondurma ve Pastacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onurcan Yüce ve yönetim kurulu üyeleri, Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu’nda yer alan kadınların katılımıyla gerçekleşti.

"BU KURABİYE SEFERİHİSAR ADIYLA MARKALAŞACAK"

Kurabiyenin tadını enfes bulduğunu söyleyen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Öncelikle sektörün en büyük isimlerinden Veli Usta’yla çalışıyor olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz yine bu işin önemli bir ayağı olacak. Biz belediye olarak kurumsal kimliğimizle destek vereceğiz. Pazarlamada, patentte, reklamda, tanıtımda destek olacağız ama imalat Veli Usta ekibi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin kadınlarıyla olacak. O nedenle çok gururluyuz. Hedefimiz çok büyük. Diliyoruz ki bu kurabiye dünyanın her yerine taşınsın, dünyanın her yerinde adımızı duyursun, markalaşmamızı sağlayacak bir ürün olsun. Bugün bu kurabiyenin tadına bakma şansım oldu, muhteşem bir lezzet olmuş. Veli Usta ekibine, Köy Koop Başkanımız Neptün Soyer’e ve kooperatif kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Seferihisarın yerel ürünlerinden Seferihisar Kurabiyesi ürettiler

"AMACIMIZ ÜRETİCİMİZE DAHA ÇOK KAZANDIRMAK"

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Köy Koop Başkanı Neptün Soyer ise şunları söyledi:

"Onurcan Bey’le Seferihisar’ı, memleketi konuşurken, buradaki kadınlarla, üreticilerle ne yapabiliriz diye düşündük. Üreticinin katma değerli ürünle cebine nasıl daha çok kazanç sağlarız diye fikir alışverişinde bulunduk. Veli Usta'nın geleneksel bir düğün kurabiyesi var, bizim de üreten kadınlarımız, Karakılçık Buğdayımız, sütümüz ve mandalinamız var. Bu zenginliği tek bir lezzetle nasıl buluştururuz dedik ve Seferihisar Kurabiyesi'ni ürettik. Muhteşem bir lezzet çıktı ortaya. Şimdi Seferihisarlı kadınlar, Veli Usta'nın tecrübesiyle beraber, Seferihisar'ın toprağından çıkan muhteşem zenginliklerle birleşecek kurabiyeyi hep birlikte Türkiye'ye sunacağız."

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"COĞRAFİ İŞARET ALACAĞIZ"

Veli Usta Dondurma ve Pastacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onurcan Yüce, “Seferihisar Kurabiyesi kooperatifçilik gününde düzenlenen kahvaltıda Neptün Hanım ile birlikte ortaklaşa sohbet esnasında ortaya çıktı. Çiftçilerimizin katma değerli ürünler üretmelerine destek olmak en değerli şey. Pazarlanması için ilk olarak coğrafi ürün işareti alacağız. Daha sonra öncelikle Ege Bölgesi ve Türkiye’de olmak üzere daha sonra da ihracatla devam edeceğiz” dedi.

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