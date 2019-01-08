Seferihisar'ın yerel ürünlerinden 'Seferihisar Kurabiyesi' ürettiler

Seferihisar Belediyesi, Köy Koop, Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Veli Usta Dondurma-Pastacılık A.Ş ortaklığıyla, üreticinin sütü, karakılçık buğdayı ve mandalinasından kurabiye üretimi başladı. Üretimi yapılan ilk kurabiyelerin tadımı da Seferihisar Belediyesi’nde; Belediye Başkanı Tunç Soyer, Köy Koop Başkanı Neptün Soyer, Veli Usta Dondurma ve Pastacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onurcan Yüce ve yönetim kurulu üyeleri, Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu’nda yer alan kadınların katılımıyla gerçekleşti.

"BU KURABİYE SEFERİHİSAR ADIYLA MARKALAŞACAK"

Kurabiyenin tadını enfes bulduğunu söyleyen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Öncelikle sektörün en büyük isimlerinden Veli Usta’yla çalışıyor olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz yine bu işin önemli bir ayağı olacak. Biz belediye olarak kurumsal kimliğimizle destek vereceğiz. Pazarlamada, patentte, reklamda, tanıtımda destek olacağız ama imalat Veli Usta ekibi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin kadınlarıyla olacak. O nedenle çok gururluyuz. Hedefimiz çok büyük. Diliyoruz ki bu kurabiye dünyanın her yerine taşınsın, dünyanın her yerinde adımızı duyursun, markalaşmamızı sağlayacak bir ürün olsun. Bugün bu kurabiyenin tadına bakma şansım oldu, muhteşem bir lezzet olmuş. Veli Usta ekibine, Köy Koop Başkanımız Neptün Soyer’e ve kooperatif kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ ÜRETİCİMİZE DAHA ÇOK KAZANDIRMAK"

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Köy Koop Başkanı Neptün Soyer ise şunları söyledi:

"Onurcan Bey’le Seferihisar’ı, memleketi konuşurken, buradaki kadınlarla, üreticilerle ne yapabiliriz diye düşündük. Üreticinin katma değerli ürünle cebine nasıl daha çok kazanç sağlarız diye fikir alışverişinde bulunduk. Veli Usta'nın geleneksel bir düğün kurabiyesi var, bizim de üreten kadınlarımız, Karakılçık Buğdayımız, sütümüz ve mandalinamız var. Bu zenginliği tek bir lezzetle nasıl buluştururuz dedik ve Seferihisar Kurabiyesi'ni ürettik. Muhteşem bir lezzet çıktı ortaya. Şimdi Seferihisarlı kadınlar, Veli Usta'nın tecrübesiyle beraber, Seferihisar'ın toprağından çıkan muhteşem zenginliklerle birleşecek kurabiyeyi hep birlikte Türkiye'ye sunacağız."

"COĞRAFİ İŞARET ALACAĞIZ"

Veli Usta Dondurma ve Pastacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onurcan Yüce, “Seferihisar Kurabiyesi kooperatifçilik gününde düzenlenen kahvaltıda Neptün Hanım ile birlikte ortaklaşa sohbet esnasında ortaya çıktı. Çiftçilerimizin katma değerli ürünler üretmelerine destek olmak en değerli şey. Pazarlanması için ilk olarak coğrafi ürün işareti alacağız. Daha sonra öncelikle Ege Bölgesi ve Türkiye’de olmak üzere daha sonra da ihracatla devam edeceğiz” dedi.