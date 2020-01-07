Salep tarifi

Soğuk kış günlerinin aranılan içeceklerinden salebe kim hayır diyebilir? Mis gibi kokan tarçınla lezzetini katlayan salep, sağlık için de oldukça faydalı. Hazır satılan tozlar yerine gerçek saleple hazırlayabileceğiniz bu nefis sıcak içeceğin tam zamanı. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...