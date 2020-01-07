Salep tarifi

Soğuk kış günlerinin aranılan içeceklerinden salebe kim hayır diyebilir? Mis gibi kokan tarçınla lezzetini katlayan salep, sağlık için de oldukça faydalı. Hazır satılan tozlar yerine gerçek saleple hazırlayabileceğiniz bu nefis sıcak içeceğin tam zamanı. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Şekeri ve salebi karıştırın.
Ardından süt ve toz salebi de ekleyerek tencereye alın.
Karışım kıvam alana kadar karıştırarak kaynatın.
Altını kapatıp servis edeceğiniz bir bardağa alın.
Üzerine tarçın serperek servis edin.
Afiyet olsun...