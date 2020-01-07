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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >İçecek Tarifleri>Salep tarifi
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Salep tarifi

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Salep tarifi

Soğuk kış günlerinin aranılan içeceklerinden salebe kim hayır diyebilir? Mis gibi kokan tarçınla lezzetini katlayan salep, sağlık için de oldukça faydalı. Hazır satılan tozlar yerine gerçek saleple hazırlayabileceğiniz bu nefis sıcak içeceğin tam zamanı. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Malzemeler

  • 2 su bardağı süt
  • 2 çay kaşığı hakiki toz salep
  • Yarım tatlı kaşığı şeker
  • Tarçın

Hazırlanışı

Şekeri ve salebi karıştırın.

Ardından süt ve toz salebi de ekleyerek tencereye alın.

Karışım kıvam alana kadar karıştırarak kaynatın.

Altını kapatıp servis edeceğiniz bir bardağa alın.

Üzerine tarçın serperek servis edin.

Afiyet olsun...

Fotoğraf: iStock
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