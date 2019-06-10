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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraflar: Alamy
10.06.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Salamura yaprak nasıl yapılır? Salamura yaprak tarifi ve püf noktaları

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Salamura yaprak nasıl yapılır? Salamura yaprak tarifi ve püf noktaları

Haziran ayı demek asma yaprağı zamanı demek. Çıtır çıtır taze yapraklarla yapacağınız etli ya da zeytinyağlı sarmaların lezzetine doyamazsınız. Peki bu lezzeti kış ayları için de saklamaya ne dersiniz? Bunun en kolay yolu yaprakları salamura yaparak saklamak. Peki salamura yaprak nasıl yapılır? Salamura yaparken nelere dikkat edilmelidir? Salamura yaptığınız yaprakların bozulmasını önlemek için gerekli saklama koşulları nasıl olmalıdır? Aklınızdaki tüm soruların cevapları içeriğimizde…

Her zaman için malzemenin tazeliğinin ve kalitesinin çok önemli olduğunu unutmayın. En güzel salamurayı dalından yeni kopmuş körpe yaprakları kullanarak yapabilirsiniz. Mümkünse yaprakları dalından kendiniz toplayın, mümkün değilse de taze yaprak satan bir yerden aldığınızdan emin olun.

Salamura yapılacak yapraklar ince ve damarsız olmalıdır.

Salamura yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

1,5 kilogram taze asma yaprağı
1 su bardağı kaya tuzu
1 çorba kaşığı limon tuzu
İçme suyu

Asma yapraklarını geniş bir tepsiye ya da temiz bir plastik kaba yerleştirin.

İçme suyunu tencerede kaynatıp içine tuzu ve limon tuzunu ekleyin.

Tuzlu suyu yaprakların üzerine döküp tepsinin ya da kabın üzerini bir tepsiyle kapatarak 12 saat kadar bekletin.

Salamura yaprak nasıl yapılır Salamura yaprak tarifi ve püf noktaları

Bekleme süresinin sonunda yaprakları porsiyonlayıp bağladıktan sonra bastırarak kavanozlara yerleştirin. Üzerine aldığı kadar salamura suyu ilave edin.

Yaprakları kavanoza koymadan önce bağlamak ihtiyacınız olduğu kadar çıkarıp kullanmanızı kolaylaştıracaktır.

Yapraklarınızı küçük kavanozlara yerleştirerek ve her seferinde tek bir kavanozdaki malzemeyi kullanarak da hem işinizi kolaylaştırabilir hem de yapraklarınızın ömrünü uzatabilirsiniz.

Zeytinyağlı yaprak sarma tarifi
Zeytinyağlı yaprak sarma tarifi

Kavanozların havası iyice çıkmazsa kapaklarında kabarmalar olabilir. Bu nedenle öncesinde birkaç gün kapakları gevşek bırakıp havasının çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Sıkıca kapattığınız kavanozları serin ve karanlık bir yerde aklamaya özen gösterin, aksi takdirde bozulurlar.

Yaprakları porsiyonlara ayırdıktan sonra buzdolabı poşetlerine doldurup kırılmayacak şekilde kutulara yerleştirerek dondurucuda da saklayabilirsiniz.

Yeşil erikli yaprak sarması tarifi
Yeşil erikli yaprak sarması tarifi

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