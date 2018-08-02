Organik yumurta nasıl anlaşılır?
Kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden olan yumurtanın doğal olanını bulmak giderek zorlaşıyor. Peki, organik yumurta nasıl anlaşılır, diğer yumurtalardan farkı nedir?
Yumurta sağlıklı yaşamda en önemli besinlerden biri. Yumurta beyazının yüksek protein içermesi günlük beslenme programında büyük yer tutuyor. Sporcular ve diyet yapanlar için de yumurta en temel besinlerin başında geliyor. Son zamanlarda şehirlerde sağlıklı yumurta çeşidi bulmak giderek zorlaşıyor. Serbest dolaşan tavukların yumurtaları ve organik yumurta çeşitleri gibi seçenekler de çoğu zaman kafa karıştırıyor. Uzmanlara göre doğal ortamlarda solucan, yabani ot ve böcekle beslenen tavukların yumurtaları daha lezzetli ve besleyici oluyor.
Organik yumurta tüketmek de sağlıklı seçeneklerden bir diğeri. Organik yumurta tüketmek için öncelikle marketlerde satılan organik yumurta seçeneklerine bakmanız gerekiyor. Organik yumurta alırken paketin üzerinde organik sertifikası olup olmadığına bakmak gerekiyor. Organik sertifikaların hem uluslararası sertifika kuruluşu hem de Tarım ve Gıda Bakanlığı özel sertifikasına sahip olması gerekiyor.
Organik yumurtaların maliyeti diğer yumurtalara göre daha yüksek olduğu için normal yumurtalardan daha pahalı. Organik sertifika için tavukların da organik yemle beslenmesi önem taşıyor. Ayrıca tavukların fabrika ve sanayi sitelerinden uzak bir bölgede büyümesi de organik yumurta elde etmek için önemli. Organik yemlerin ve yumurtaların sertifika kuruluşu tarafından incelenmesi de bir diğer organik yumurta kriteri olarak göze çarpıyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmek için köy yumurtası veya organik yumurta seçeneklerine yönelmek en iyi seçimler olarak gözüküyor.
Organik yumurta nasıl anlaşılır?
-- Organik yumurtayı anlamak için yumurtanın iç kısmının koyu sarı renkte olması gerekiyor. İç kısmı kırmızı renkte olan yumurta çeşitlerinden ise kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Kırmızı renkli yumurtalar yumurtanın katkı maddesi içerdiğinin kanıtı.
-- Yumurtanın organik olmasının beyaz veya kahverengi olması ile bir ilgisi yok. Renk çeşitleri tavuk rengi ile alakalı.
-- Organik yumurtanın sarı kısmı suni yemle beslenen tavuk yumurtalarına göre daha küçük boyutludur.
-- Organik görünümü verilen ve çeşitli pazarlarda veya köylerde satılan yumurtalara her zaman güvenmemek gerekiyor. Bunun yerine marketlerde organik sertifikası olan güvenilir üreticilerden organik yumurta almak en garanti yol.
-- Organik yumurtaların boyları birbirine eşit değildir. Organik yemle beslenen tavukların yumurtaları birbirinden farklı boyuttadır.
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