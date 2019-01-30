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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
30.01.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Nar sirkesi nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla nar sirkesi tarifi

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Nar sirkesi nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla nar sirkesi tarifi

Nar özellikle kış aylarında en sevilen ve en sağlıklı meyvelerden. Narın içindeki vitamin ve mineralleri diğer mevsimlere de taşımanın en mantıklı yollarından biri de nardan sirke yapıp o şekilde tüketmek. Olgunlaşmış narlarla yapıldığında tadına doyum olmayan nar sirkesinin yapılışı da diğer sirkelerden pek farklı değil. İşte püf noktalarıyla nar sirkesi yapılışı…

İçeriğindeki C ve E vitaminlerinin yanı sıra karotenoid, koenzim Q-10, flavonoidler, lutein, alfa lipoikasit ile nar önemli bir antioksidan olarak biliniyor. Diyabet, kalp ve damar hastalıkları ve kansere karşı koruyucu etkileri bulunuyor.

Nar sirkesi için olgunlaşmış ve taze narlara ihtiyacınız var. Bozulmaya başlamış narlarla kaliteli bir sirke elde edemezsiniz.

Sirkenizi yaparken cam bir kavanoz ve tahta ya da silikon kaşık kullanmalısınız. Metaller ve plastik sirkeyle etkileşime girdiğinde olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir.

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Sirkenizin mayalanması için 2 ay gibi bir süreye ihtiyacınız var. Bu nedenle sabırlı olmanız gerekiyor. Bu esnada sirkeyi karanlık bir yerde saklamalısınız.

Peki nar sirkesi nasıl yapılır? Önce ihtiyacınız olan malzemelere bir bakalım. Nar sirkesi için gerekli malzemeler şöyle:

3-4 adet orta boy nar
1 çay bardağı sirke
5-6 adet nohut
1 tatlı kaşığı bal
1 yemek kaşığı kaya tuzu

Bu malzemeler 5 litrelik bir cam kavanoz içindir.

Olgunlaşmış fakat sertliğini kaybetmemiş narları ortadan ikiye bölüp kaşıkla vurarak tanelerini çıkarın. Beyaz kısımlarını acılık vermemesi için iyice ayıklayın.

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Nohutları yıkayıp kavanozun dibine yerleştirin. Üzerine nar tanelerini doldurun.

Kavanoza balı da ilave edin. Sirkeyi içme suyuyla sulandırıp kaya tuzunu içine ekleyin ve eritin.

Sirkeli ve tuzlu karışımı kavanoza boşaltın. Kavanozun üstünü içme suyuyla tamamlayın.

Ağzını bir tülbentle kapatıp paket lastiği ile sabitleyin ve kavanozu güneş almayan bir yere yerleştirin.

Her gün bir kez kaşıkla karıştırın. Narlar dibe çökene kadar bu işlemi sürdürün.

Sirkeniz 20-25 içinde hazır olacak. Süzdükten sonra dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz.

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