Vişne sirkesi nasıl yapılır?
Sirke şifasıyla ve lezzetiyle mutfaklarımızın olmazsa olmazlarından. Özellikle son dönemde fermente gıda tüketimine verilen önemin artmasıyla sirke de daha bir öne çıktı. Üzümden elmaya, alıçtan böğürtlene çeşit çeşit meyveyle yapılabilen sirkeyi biz son olarak vişneyle yapmayı denedik. Gayet de güzel oldu. Sağlığa faydaları da pek çok olan vişne sirkesinin yapılışı ve püf noktaları hemen aşağıda.
Aslına bakılırsa sirke yapımının süreçleri malzemeniz ne olursa olsun pek değişmiyor. Mümkün olduğunca taze, doğal ve ilaçsız meyveler kullanmak ve sabırlı olmak şart. Sirke ananız varsa işiniz çok kolaylaşıyor, ancak olmadığı takdirde bal gibi tatlı bir katkı sirkenin oluşumunu kolaylaştırıyor.
Gelelim vişne sirkesine… Vişne sirkesi yapmak için gerekli malzemeler şöyle:
1 kilogram vişne
3 su bardağı kireçsiz içme suyu
6 çorba kaşığı bal
Bir tutam tuz
2 çorba kaşığı doğal sirke
Vişnelerin varsa bozuk olanlarını güzelce ayıklayın. İyice yıkayıp ilacını temizleyin.
Sapları ve çekirdekleriyle birlikte büyük bir kavanoza koyup üzerini suyla doldurun.
Bal, tuz ve sirkeyi de ilave edin ve karıştırın.
Kavanozun ağzını bir tülbentle kapatıp güneş alan havadar bir yere koyun.
Geceleri kapağını kapatın. İlk 2-3 hafta boyunca her gün plastik bir kaşıkla karıştırın.
Vişneler iyice öldükten sonra bir süzgeçten geçirip posasını ayırın.
Kavanozun üzerini yeniden tülbentle örterek sirkeyi olgunlaşmaya bırakın. Bu işlem süreç de 3 ayı bulabilir.
Tadı iyice ekşidiğinde sirkeniz olmuş demektir. Bir kez daha süzüp bir şişeye alın. Serin ve karanlık bir yerde
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