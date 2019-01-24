Alıç nedir? Alıç sirkesi nasıl yapılır?
Alıç gülgiller familyasına ait, genellikle ormanlarda yetişen bir tür bitki. Geçmişten günümüze tıp alanında kullanılan alıç taze ya da kuru halde tüketilebiliyor. Ayrıca alıç mutfaklarda marmelat ya da sirke malzemesi olarak kullanılabiliyor. Biz de bugün sizlerle alıç sirkesinin yapılışını paylaşacağız. Bu sirkeyi salatalarınızda sos olarak kullanabileceğiniz gibi suyla karıştırıp doğrudan içebilirsiniz de. İşte tüm incelikleriyle evde alıç sirkesi yapımı…
Alıç tezgahlarda karşımıza kırmızı ve sarı olmak üzere iki çeşit olarak çıkıyor. Alıç sirkesini isterseniz kırmızı alıçla isterseniz de sarı alıçla yapabilirsiniz.
Alıç sirkesinin yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
1,5 kilogram alıç
4 litre su
1 yemek kaşığı kaya tuzu
1 çay bardağı üzüm ya da elma sirkesi
5-6 adet nohut
Alıçları bol suda yıkayın. Tek tek kontrol ederek içinde kurt olanları ayıklayın.
Sirke yapacağınız 5 litrelik kavanozunuzu iyice yıkayıp dezenfekte edin. Alıçları içine koyun. Üzerini 4 litre suyla tamamlayın. Tuz, sirke ve nohutları da ekleyip ağzını temiz bir tülbentle kapatın.
Kavanozu güneş almayan bir yere koyup arada kontrol ederek 15-20 gün kadar bekletin. Bu sürede alıçlar yavaş yavaş kavanozun dibine çökecek. Hepsi kavanozun dibine çöktüğünde sirkeniz yenmeye hazırdır.
Bir tülbent yardımıyla süzün ve bir cam şişeye aktarın. Bu şekilde uzun süre saklayabilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle