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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
24.01.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Alıç nedir? Alıç sirkesi nasıl yapılır?

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Alıç nedir? Alıç sirkesi nasıl yapılır?

Alıç gülgiller familyasına ait, genellikle ormanlarda yetişen bir tür bitki. Geçmişten günümüze tıp alanında kullanılan alıç taze ya da kuru halde tüketilebiliyor. Ayrıca alıç mutfaklarda marmelat ya da sirke malzemesi olarak kullanılabiliyor. Biz de bugün sizlerle alıç sirkesinin yapılışını paylaşacağız. Bu sirkeyi salatalarınızda sos olarak kullanabileceğiniz gibi suyla karıştırıp doğrudan içebilirsiniz de. İşte tüm incelikleriyle evde alıç sirkesi yapımı…

Alıç tezgahlarda karşımıza kırmızı ve sarı olmak üzere iki çeşit olarak çıkıyor. Alıç sirkesini isterseniz kırmızı alıçla isterseniz de sarı alıçla yapabilirsiniz.

Alıç sirkesinin yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

1,5 kilogram alıç
4 litre su
1 yemek kaşığı kaya tuzu
1 çay bardağı üzüm ya da elma sirkesi
5-6 adet nohut

Elma sirkesi nasıl yapılır Sağlık deposu elma sirkesi tarifi
Elma sirkesi nasıl yapılır? Sağlık deposu elma sirkesi tarifi

Alıçları bol suda yıkayın. Tek tek kontrol ederek içinde kurt olanları ayıklayın.

Sirke yapacağınız 5 litrelik kavanozunuzu iyice yıkayıp dezenfekte edin. Alıçları içine koyun. Üzerini 4 litre suyla tamamlayın. Tuz, sirke ve nohutları da ekleyip ağzını temiz bir tülbentle kapatın.

Kavanozu güneş almayan bir yere koyup arada kontrol ederek 15-20 gün kadar bekletin. Bu sürede alıçlar yavaş yavaş kavanozun dibine çökecek. Hepsi kavanozun dibine çöktüğünde sirkeniz yenmeye hazırdır.

Bir tülbent yardımıyla süzün ve bir cam şişeye aktarın. Bu şekilde uzun süre saklayabilirsiniz.

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