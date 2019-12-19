Nar gibi kızarmış bir yılbaşı hindisi için 11 ipucu

1- Mutlaka marine edin

Hindinizi pişirmeden önce mutlaka zeytinyağı, sirke veya limon suyu, tuz, biber ve baharatlarla marine edin. Yemeğinizin lezzetini oldukça artıracak bu marinasyonla kapladığınız hindinizi buzdolabında 1 gün bekletmeniz yeterli.

2- Oda sıcaklığı önemli

Hindinizi fırına koymadan 1 saat önce buzdolabından çıkarın ve fırına atmadan önce oda sıcaklığına gelmesini sağlayın. Buzdolabından çıkarır çıkarmaz fırına koyduğunuz hindinin pişme süresi uzar ya da içi çiğ kalabilir.

3- Lezzeti artırın

Dilediğiniz baharatları kullanarak hazırlayacağınız tereyağı harcını lezzet vermesi için derinin altına sürün. Ayrıca deride bıçakla küçük cepler açıp içlerine biberiye ve defne yaprağı gibi kokulu otlar yerleştirebilirsiniz. Fırınlamadan önce tepsiye yerleştireceğiniz havuç, kuru soğan, sarımsak ve kök kerevizin hindiye ayrı bir lezzet katacağını unutmayın.

4- Bağlayın

Hindinizin bacaklarını ısıya dayanıklı iple çok sıkı olmamak şartı ile bağlarsanız pişirirken dağılmaz.

5- Su koyun

Fırına ayrı bir tepside koyacağınız su, pişme sırasında hindinizin kurumasını önleyecek.

6- Kapağı açmayın

Kontrol etmek için sabırsızlandığınızı biliyoruz ama hindinizin pişme süresince mecbur kalmadıkça fırının kapağını açmayın. Fırın kapağını her açtığınızda, fırında sıcaklık düşer bu da hindinin pişme süresini uzatır.

7- Pişirme kabının büyüklüğünden emin olun

Hindinizi pişireceğiniz kabın büyüklüğü önemli. Hindinizi kaba koyduğunuzda çevresinde 5 ila 8 santimetre boşluk olursa mükemmel bir sonuç elde edebilirsiniz. Fırına yerleştirdiğinizde de hindi ile fırının tavanı arasında 10 santimetre kadar boşluk olmalı.

8- Ağır ağır pişirin

Hindi 160 derecede uzun süre boyunca ağır ağır pişmelidir. Hindinin pişme süresi ağırlığına bağlıdır. 2-4,5 kilogram arasındaki hindiler 2-3 saatte, 5-7,5 kilogram arasındakiler 3-4 saatte, 8-12,5 kilogram arasındakiler ise 4-5 saatte pişer. İsterseniz ilk yarım saat 220 derecede ardından 160 derecede pişirmeye devam edebilirsiniz. Pişirme torbası ya da alüminyum folyo kullanmayı tercih edecekseniz ısıyı 175 dereceye kadar çıkarabilirsiniz.

9- Ballı sos yapın

Hindinin üstünün iyice kızarması ve lezzet artırmak için pişme süresi bitmeden 15-20 dakika önce 3-4 yemek kaşığı ılık suyla inceltilmiş balı fırçayla hindinin üzerine sürebilirsiniz.

10- Mutfak termometresi kullanın

Hindinin içine batırdığınız termometrenin ibresi 75 dereceyi gösteriyorsa hindiniz pişmiş demektir.

11- Mutlaka dinlendirin

Fırından çıkan hindinizi alüminyum folyoya sararak yaklaşık 1 saat dinlendirin ve parçalara ayırıp servis yapın.