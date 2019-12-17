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Lezizz Menüler
17 Aralık 2019 - 10:52,

Bu listede herkese göre bir şeyler var... İşte yılbaşı sofranıza çok yakışacak hindi tarifleri

Yılbaşı sofralarında hindi ya da tavuk bulunması adettendir. Üstelik hindi doğru pişirildiğinde çok lezzetli bir yemeğe dönüşebildiği için çok mütevazı masalar bile bir şölen sofrasına dönüştürebilir. Sizin için kimi çok pratik, kimi de biraz daha zaman ve ustalık isteyen enfes hindi tarifleri derledik. Herkesin kendisine göre bir şeyler bulabileceği bu listeyi, yılbaşı öncesi mutlaka değerlendirin.

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1Kestaneli, elmalı hindi tarifi

Kestaneli, elmalı hindi tarifi

Yılbaşı sofralarının kraliçesidir fırında pişmiş hindi. Farklı tariflerle, farklı soslarla yapılabilir ve her seferinde de nefis sonuçlar elde edilir. Biz bu tarifimizde hindiyi kış aylarının en klasik iki lezzeti olan kestane ve elmayla bir araya getirdik. Yapılışı birazcık sabır istiyor ancak lezzeti öyle muhteşem ki bütün zahmetine değiyor. Şimdiden afiyet olsun, yeni yılınız kutlu olsun!

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2Hindi rosto tarifi

Hindi rosto tarifi

Hindi hem çok lezzetli hem de çok lezzetli bir et. Özellikle rostosu çeşitli sebzeler ve et suyundan yapılan bir sosla bir araya geldiğinde enfes bir yemek haline geliyor. Sizin için enfes bir hindi rosto yemeği hazırladık. Bu lezzetli hindi rosto tarifi sofralarında farklı tatlara yer vermek isteyenlerin bir numaralı tercihi olacak...

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4Pekmez soslu hindi tarifi

Pekmez soslu hindi tarifi

Sofralarınıza lezzet katacak bir tarif arıyorsanız pekmez soslu hindi tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Fırın torbasında pişirdiğiniz için hem daha hızlı hem de daha lezzetli olan pekmez soslu hindi, özellikle yılbaşı menüsünde hindi olsun isteyen ama bütün bir hindiyi pişirecek kadar geniş vakti olmayanlar için çok uygun.

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5Patatesli hindi şiş tarifi

Patatesli hindi şiş tarifi

Hindi eti kırmızı et tadında ama beyaz et gibi sağlıklı. Az yağlı ve bol proteinli. Üstelik içindeki triptofan sayesinde uyumanızı da kolaylaştırıyor. Yoğun geçen bir günün sonunda bu basit hindi yemeğiyle hem kendinize lezzetli bir ziyafet çekebilir hem de kolayca uykuya dalıp dinlenebilirsiniz. Denerseniz pişman olmayacaksınız...

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6Kolay yılbaşı hindisi tarifi

Kolay yılbaşı hindisi tarifi

Yılbaşında hindi pişirmek hele de geleneksel halde sunmak için içini pilavla doldurmak oldukça zahmetli ve profesyonellik isteyen bir iş. Ancak hindinizi farklı bir şekilde de yapmak ve afiyetle yemek mümkün. Sizin için çok pratik bir yılbaşı hindisi tarifi hazırladık. İşte çok beğeneceğiniz kolay yılbaşı hindisi tarifi...

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8Bezelyeli hindi tarifi

Bezelyeli hindi tarifi

Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir hindi yemeği arayanlar bu tarifi kaçırmasın. Tek yapmanız gereken hindi göğüsü fırında pişirip çıkan suyunu da sos olarak değerlendirmek. Ortaya çıkan lezzeti tarif edecek kelime bulmakta biz zorlanıyoruz. En iyisi siz deneyin ve sonucu kendi gözlerinizle görün. Afiyet olsun...

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9Yılbaşı hindisi tarifi

Yılbaşı hindisi tarifi

Yılbaşı sofralarına hindi çok yakışıyor. Peki işinin ehli bir şefin ellerinden çıkmış nefis bir yılbaşı hindisine ne dersiniz? Cevabınız 'evet' ise çok doğru bir yerdesiniz. İşte Eğitmen Şef Devran Karaalp'ten, yılbaşı sofrasına yakışır bir hindi tarifi...

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10Püreli hindi budu tarifi

Püreli hindi budu tarifi

Sofraların vazgeçilmezi olacak bir tarifimiz var sırada: Püreli hindi budu. Kısa sürede kolayca yapabileceğiniz bu yemeği hem klasik bir akşam yemeği seçeneği olarak hem de özel günlerinizde şık bir ürün olarak değerlendirebilirsiniz. Herkesin çok beğeneceği püreli hindi budu tarifimiz aşağıda. Şimdiden elinize sağlık...

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