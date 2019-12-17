Lezizz Menüler 17 Aralık 2019 - 10:52, 17 Aralık 2019 - 10:52

Bu listede herkese göre bir şeyler var... İşte yılbaşı sofranıza çok yakışacak hindi tarifleri

Yılbaşı sofralarında hindi ya da tavuk bulunması adettendir. Üstelik hindi doğru pişirildiğinde çok lezzetli bir yemeğe dönüşebildiği için çok mütevazı masalar bile bir şölen sofrasına dönüştürebilir. Sizin için kimi çok pratik, kimi de biraz daha zaman ve ustalık isteyen enfes hindi tarifleri derledik. Herkesin kendisine göre bir şeyler bulabileceği bu listeyi, yılbaşı öncesi mutlaka değerlendirin.