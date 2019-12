Yılbaşı hindisi nereden alınır? İşte nefis yılbaşı hindisi bulabileceğiniz adresler

CarrefourSA şubeleri

Yılbaşı hindisi siparişi verilebilecek en uygun adreslerin başında büyük süpermarketler geliyor. Örneğin CarrefourSA bu yıl da geçmişte olduğu gibi pişmiş hindiyi misafirlerinin hizmetine sunuyor. Pişmiş halde kapınıza kadar gelen hindiler ısıtıldıktan sonra sofraları süslemeye hazır. Dört farklı hindi seçeneğinin yanı sıra meze servisi de bulunan CarrefourSA'dan sipariş vermek için son gün 28 Aralık.

Divan

Türkiye'nin yemek alanındaki en köklü kurumlarından biri olan Divan da yılbaşı hindisi hizmeti verenlerden. Divan İstanbul, Divan İstanbul City, Divan İstanbul Asia, Divan Brasserie Kalamış, Divan Brasserie Bebek, Divan Pub Erenköy, Divan Pub Ataşehir, Divan Brasserie Akasya ve Divan Beyoğlu'ndan sipariş edebileceğiniz hindi menüsünde iç pilav, kestane şekeri, Brüksel lahanası ve yaban mersini sosu da bulunuyor. Divan'ın hindilerini belirlediğiniz saatte sıcak ya da soğuk olarak seçtiğiniz restorandan teslim alabilirsiniz.

Ceviz Ağacı

Anadolu Yakası'nın sevilen mekanlarından Ceviz Ağacı da pişmiş hindi siparişi verebileceğiniz adreslerden. Bütün hindi, yarım hindi, bütün tavuk ya da hediyeli menülerle çok fazla çeşit sunan Ceviz Ağacı'nın internet sitesinden ya da telefonla verebileceğiniz siparişler, garnitür ve iç pilavla birlikte adrese teslim ediliyor; size de sadece hindiyi ısıtıp sevdiklerinizle paylaşmak kalıyor.

Çanak Kebap ve Katmer

Lezzetine güvenerek tüketebileceğiniz bir diğer eve teslim hindi de Çanak Kebap ve Katmer'de. İstanbul'da Göztepe, Acıbadem ve Kozyatağı'nda şubeleri bulunan Çanak'ta yılbaşına özel kestaneli pilavlı hindi ve kiloyla meze siparişi vermek mümkün. Telefonla ya da internet üzerinden siparişlerinizi iletebilirsiniz.

Doubletree by Hilton Moda

Moda'da bulunan Doubletree By Hilton da gel-al servisiyle lezzetli bir yılbaşı hindisine kolayca ulaşmak isteyenlerin seçenekleri arasında yer alıyor. 6 kilogramlık hindinin yanı sıra 8 kişilik pasta siparişi de verebileceğiniz Doubletree By Hilton Moda, sizin ve sevdiklerinizin yüzünü güldürecek.

Ramada Plaza by Wyndham İstanbul City Center

Ramada Plaza by Wyndham İstanbul City Center da güzelce pişirilmiş nefis bir hindi bulabileceğiniz adreslerden. Yanında 600 grasm iç pilav, 500 gram garnitür karışık sebze, 200 gram kestane ve hindi sosla brilikte satılan hindinin en geç 30 Aralık saat 12.00'ye kadar sipariş edilmiş olması gerekiyor. Ramada Plaza hindilerini gel-al modeliyle müşterilerine teslim ediyor.

Sahan

Ataşehir, Caddebostan, Acıbadem, Kalamış ve Kurtköy'de şubeleri bulunan Sahan da Anadolu Yakası'nda lezzetli bir hindi arayışı içinde olanların beklentilerine cevap verebilecek nitelikte. Kestaneli ve bademli pilavla servis edilen hindiyi sipariş etmek için Sahan'ın internet sitesindeki iletişim formunu doldurmak ya da mekanı telefonla aramak yeterli. 1970'ten bu yana gelen tecrübesiyle Sahan sizi mutlu edecektir.