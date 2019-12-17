Fırında hindi nasıl pişirilir? İşte fırında hindi pişirmenin püf noktaları

Temizlenmiş ve dondurulmuş halde satın aldığınız hindiyi hazırlamaya geçmeden önce buzunu tamamen çözdürün. Üzerindeki küçük tüyleri temizlemek için güzelce tütsüleyin. Hindinin içini ve dışını kanı tamamen akana kadar bol suyla defalarca yıkayın. Ardından kağıt havluyla iyice kurulayın.

Temizlenen hindiyi daha kısa sürede pişmesi, daha yumuşak olması ve derisinin nar gibi kızarması için marine etmeniz şart. Hindinizi tamamı suyun içinde kalacak şekilde tuzlu suda bekleterek marine edebileceğiniz gibi baharatlardan bir sos da hazırlayabilirsiniz. Bunun için defne yaprağı gibi aromatik otlar ve tane karabiber gibi baharatlara zeytinyağı ile limon suyu ya da sirke gibi asitli bir malzeme ekleyip üzerini bolca suyla tamamlayın. Hindinizi bir gün boyunca bu yağlı ve baharatlı suda bekletin.

Hindiyi pişirirken de bal, hardal, limon suyu, domates salçası, zeytinyağı, tereyağı gibi malzemelerden elde edeceğiniz sosu ete iyice yedirerek sürün. Bu da hem lezzet hem de görünüm açısından önemli bir adım. Bu da tamamsa pişirmeye geçebilirsiniz.

Pişirirken fırınınızın ve tepsinizin uygun büyüklükte ve derinlikte olmasına dikkat edin. Fırında hindinin üzerinde en az 10 santimetre boşluk kalmalı. Tepsiye yerleştirdiğiniz hindinin ayaklarını, mutfak ipi kullanarak birbirine bağlayın. Kanatlarına da çöp şişler batırıp gövdeye yapışmasını, pişerken havaya kalkmamasını sağlayın. Pişerken kurumasını önlemek için fırına vermeden önce tepsinin üzerini alüminyum folyoyla hindiye değmeyecek şekilde iyice kapatın. Ancak alüminyum folyoyu son 30 dakikada tepsinin üzerinden alın ki hindinin derisi kızarıp çıtır çıtır olsun.

Hindinizi fırınınızın gücüne göre, 160-175 derecede pişirmeniz uygun olur. Bütün bir hindi bu sıcaklıkta 3-3,5 saat gibi bir sürede pişecektir. Hindi pişirirken mutfak termometresi işinizi çok kolaylaştıracaktır. Hindinin iç sıcaklığını ölçtüğünüzde termometre 75 dereceyi gösterdiğinde hindiniz pişmiş demektir.

Hindiyi fırından çıkardıktan sonra servis etmeden önce 10-15 dakika dinlendirmeyi de unutmayın. Aksi takdirde hemen dilimlemeye başladığınızda etin suyu akar ve lezzetinde kayıplar yaşanabilir. Fırına atmadan önce hindinizi önce derin bir tencerede haşlayıp suyunu yine çorba ya da pilav gibi tariflerde de kullanabilirsiniz. Haşlanmış hindi fırında daha kısa sürede pişecektir.

Hindiyi pişirdiğiniz tepsinin tabanına irice doğradığınız havuç, patates gibi sebzeler yerleştirebilir ya da hindiyi kestaneli iç pilavla doldurup hindi ile eşlikçilerinin aynı anda pişmesini sağlayabilirsiniz. Eğer içine pilav da koyacaksanız, pişme derecesini 175-180’e ayarlamanız, süreyi 30 dakika daha uzatmanız ve termometredeki sıcaklığın 80 dereceyi göstermesini beklemeniz gerektiğini unutmayın.