Manisa kebabı tarifi

Bayram, tatil zamanlarında Ege’ye ve Akdeniz’e yapılan yolculukların en güzel anlarından biri Manisa’da kebap yemek için verilen molalardır. Tırnak pidenin üzerindeki köfteler ve bol domates sosuyla lezzetine doyum olmayan Manisa kebabı evde de yapılabilir. İşte evde Manisa kebabı yapmak isteyenler için nefis bir tarif…
Soğanları rendeleyin ya da robottan geçirin. Sarımsakları güzelce ezin.
Kıymaları soğan, sarımsak, galeta unu ve baharatlarla en az 10 dakika yoğurun.
Kıymadan ince uzun şeritler hainde köfteler hazırlayıp tepsiye dizin ve mümkünse dinlenmesi için buzdolabında yarım saat kadar bekletin.
Döküm tavayı ısıtıp köfteleri yüksek sıcaklıkta pişirin.
Domates ve biberleri de köftelerin yağında kızartın.
Salçaları sulandırıp kaynatın ve sos kıvamına gelene kadar pişirin.
Tereyağını eritip salçalı sosa ekleyin ve bir taşım daha kaynatın.
Tavaya biraz tereyağı koyup küp küp doğradığınız pideleri yağda çevirin.
Yoğurdu ince bir tabaka halinde pidelerin üzerine sürün ve tabaklara yerleştirin.
Salçalı sosu gezdirip en üste de köfteleri yerleştirdiğinizde Manisa kebabınız hazırdır!