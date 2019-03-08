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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Manisa kebabı tarifi
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Manisa kebabı tarifi

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Manisa kebabı tarifi

Bayram, tatil zamanlarında Ege’ye ve Akdeniz’e yapılan yolculukların en güzel anlarından biri Manisa’da kebap yemek için verilen molalardır. Tırnak pidenin üzerindeki köfteler ve bol domates sosuyla lezzetine doyum olmayan Manisa kebabı evde de yapılabilir. İşte evde Manisa kebabı yapmak isteyenler için nefis bir tarif…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram dana eti
  • 250 gram kuzu eti
  • 3 yemek kaşığı galeta unu
  • 2 adet kuru soğan
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 adet sarımsak
  • 4 adet tırnak pide
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • 4 adet biber
  • 2 adet domates

Hazırlanışı

Soğanları rendeleyin ya da robottan geçirin. Sarımsakları güzelce ezin.

Kıymaları soğan, sarımsak, galeta unu ve baharatlarla en az 10 dakika yoğurun.

Kıymadan ince uzun şeritler hainde köfteler hazırlayıp tepsiye dizin ve mümkünse dinlenmesi için buzdolabında yarım saat kadar bekletin.

Döküm tavayı ısıtıp köfteleri yüksek sıcaklıkta pişirin.

Domates ve biberleri de köftelerin yağında kızartın.

Salçaları sulandırıp kaynatın ve sos kıvamına gelene kadar pişirin.

Tereyağını eritip salçalı sosa ekleyin ve bir taşım daha kaynatın.

Tavaya biraz tereyağı koyup küp küp doğradığınız pideleri yağda çevirin.

Yoğurdu ince bir tabaka halinde pidelerin üzerine sürün ve tabaklara yerleştirin.

Salçalı sosu gezdirip en üste de köfteleri yerleştirdiğinizde Manisa kebabınız hazırdır!

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