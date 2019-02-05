Lohusa şerbeti nasıl yapılıyor? Lohusa şerbeti tarifi
Kızılcık şekeri gibi isimlerle de anılan kırmızı renkli bir şeker kullanılarak hazırlanan lohusa şerbeti, günümüzde de devam eden bir gelenek. Kadınların ağrılarını azaltan lohusa şerbeti, aynı zamanda bebeği görmeye ve anneyi ziyaret etmeye gelenlere ikram ediliyor. Peki, lohusa şerbeti nasıl yapılıyor?
Yeni anne olan birilerinin yanına gittiyseniz mutlaka lohusa şerbetini görmüş veya tatmışsınızdır. Bir ikramın ötesinde bir bebeğin dünyaya gelişinin kutlama içeceği olan lohusa şerbeti, sağlığımıza faydalarıyla da dikkat çekiyor. Mideyi rahatlattığı, sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek olduğu, kızamık ve zatürre gibi hastalıklara deva olduğu söylenen lohusa şerbetinin anne sütünü arttırdığı biliniyor.
Malzemeler
3 litre su
6 su bardağı toz şeker
300 gram lohusa şekeri
20-25 tane karanfil
6 tane çubuk tarçın
2-3 adet kuru zencefil
Nasıl yapılır?
Bir tencerenin içine suyu ve lohusa şekerini aktarın ve ara ara karıştırarak kaynatın. Ardından içine diğer tüm malzemeleri de ekleyin. Rengini alan ve kaynayan lohusa şerbetinizi ocaktan alıp bir süre soğuttuktan sonra süzgeçle baharatlarını ayırarak bir sürahiye aktarın. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz.
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