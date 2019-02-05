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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
05.02.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Lohusa şerbeti nasıl yapılıyor? Lohusa şerbeti tarifi

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Lohusa şerbeti nasıl yapılıyor? Lohusa şerbeti tarifi

Kızılcık şekeri gibi isimlerle de anılan kırmızı renkli bir şeker kullanılarak hazırlanan lohusa şerbeti, günümüzde de devam eden bir gelenek. Kadınların ağrılarını azaltan lohusa şerbeti, aynı zamanda bebeği görmeye ve anneyi ziyaret etmeye gelenlere ikram ediliyor. Peki, lohusa şerbeti nasıl yapılıyor?

Yeni anne olan birilerinin yanına gittiyseniz mutlaka lohusa şerbetini görmüş veya tatmışsınızdır. Bir ikramın ötesinde bir bebeğin dünyaya gelişinin kutlama içeceği olan lohusa şerbeti, sağlığımıza faydalarıyla da dikkat çekiyor.  Mideyi rahatlattığı, sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek olduğu, kızamık ve zatürre gibi hastalıklara deva olduğu söylenen lohusa şerbetinin anne sütünü arttırdığı biliniyor.

Malzemeler

3 litre su
6 su bardağı toz şeker
300 gram lohusa şekeri
20-25 tane karanfil
6 tane çubuk tarçın
2-3 adet kuru zencefil

Nasıl yapılır?

Bir tencerenin içine suyu ve lohusa şekerini aktarın ve ara ara karıştırarak kaynatın. Ardından içine diğer tüm malzemeleri de ekleyin. Rengini alan ve kaynayan lohusa şerbetinizi ocaktan alıp bir süre soğuttuktan sonra süzgeçle baharatlarını ayırarak bir sürahiye aktarın. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz.

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