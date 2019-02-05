Nane limon nasıl yapılır? Nane limon çayı tarifi
Nane limon özellikle kış mevsiminde sık sık tüketilen şifalı bir içecektir. İçine biraz da bal eklendi miydi iyi gelmediği hastalık yoktur. Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı içilmesinin yanı sıra mide rahatsızlıklarına da iyi geldiği söylenir. Taze naneyle de kuru naneyle de yapılabilen nane limonu siz de bol bol demleyip içebilirsiniz, bunun için hasta olmayı beklemenize gerek yok. İçine biraz da zencefil eklediğinizde şifası katlanan nane limonun yapılışı hemen aşağıda…
Nane limon yaparken ocağın altını çok fazla açmamalısınız. Kısık ateşte demlediğiniz takdirde nanenin ve limonun içindeki faydalı aromatik yağlar suya daha iyi geçer ve çayınız daha etkili olur. Eğer limonu pişirdiğinizde acı geliyorsa kabuğunu soyarak da nane limon yapabilirsiniz.
Bizim tarifimizde acı sevmeyenler için şeker de mevcut ancak isterseniz şekeri tamamen çıkabilir ya da 1 tatlı kaşığı bal kullanarak çayınızı lezzetlendirebilirsiniz.
Nane limonun içine bir dilim de zencefil ekleyebilirsiniz. Bu durumda çok daha etkili bir çay elde edersiniz. Ancak zencefilin çayınızı acılaştıracağını unutmayın.
Tarifte biz hem kuru hem de taze nane kullandık, ancak çayınızı doğrudan taze naneyle de yapabilirsiniz.
Şifalı nane limon için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
1 su bardağı su
Yarım limon
2 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı şeker
1 dal taze nane yaprağı
Arzu ederseniz 1 dilim zencefil
Naneleri ve suyu cezveye alın. Küçük küçük doğradığınız limonu da içine ekleyin.
Kısık ateşte arada karıştırarak kaynayana kadar pişirin.
Kaynadıktan sonra bir fincana süzün. İçine arzu ederseniz şeker ve bal ekleyin.
Limon dilimleriyle servis edin.
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