Kuşburnu çayı nasıl yapılır?
Şifalı çaylar arasında en sık tüketilenlerden biri olan kuşburnu, bu popülerliğini gerçekten hak ediyor. Tam bir C vitamini deposu olan kuşburnu çayı bu özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi geliyor. Kuşburnu çayı nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız, sizi biraz aşağı alalım çünkü kuşburnu çayı tarifi ve püf noktaları tüm detaylarıyla içeriğimizde.
Gülgillerden olan kuşburnu, portakaldan kat kat daha fazla C vitaminine sahip bir şifa kaynağı. Üstelik aynı zamanda A vitamini kaynağı da olduğu için cilde iyi geliyor. Kuşburnu ayrıca sindirimi kolaylaştırıyor, böbrek bozukluklarının giderilmesine yardımcı oluyor ve kan şekerini düşürüyor
Peki kuşburnu çayı nasıl demlenir?
Öncelikle hazır poşet çayların yerine aktardan alacağınız doğal kuşburnu çaylarını demleyip içmenizi tavsiye ediyoruz. Bunun için 5 su bardağı ılık temiz suyu cam bir kaseye alın. İçine havanda biraz ezdiğiniz kuşburnu tanelerini ekleyin ve 12 saat bekletin. Bu sürenin sonunda çayınız içilebilir kıvama gelecektir. İçine şeker vb. eklemeden içmek kuşburnu çayının sağlık faydalarını artıracaktır.
Eğer daha hızlı bir tarif isterseniz öğütülmüş kuşburnu da kullanabilirsiniz. Bunun için büyük boy bir fincana 2 çay kaşığı öğütülmüş kuşburnu koymak yeterlidir. Üzerine döktüğünüz sıcak suda 15-20 dakika demledikten sonra çayınızı afiyetle içebilirsiniz.
ÇAYIN YANINDA BİR ŞEYLER DE YEMEK İSTEYENLERE NARLI ÇİLEKLİ TART
Yorumları Göster
Yorumları Gizle