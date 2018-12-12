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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
12.12.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

Kuşburnu çayı nasıl yapılır?

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Kuşburnu çayı nasıl yapılır?

Şifalı çaylar arasında en sık tüketilenlerden biri olan kuşburnu, bu popülerliğini gerçekten hak ediyor. Tam bir C vitamini deposu olan kuşburnu çayı bu özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi geliyor. Kuşburnu çayı nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız, sizi biraz aşağı alalım çünkü kuşburnu çayı tarifi ve püf noktaları tüm detaylarıyla içeriğimizde.

Gülgillerden olan kuşburnu, portakaldan kat kat daha fazla C vitaminine sahip bir şifa kaynağı. Üstelik aynı zamanda A vitamini kaynağı da olduğu için cilde iyi geliyor. Kuşburnu ayrıca sindirimi kolaylaştırıyor, böbrek bozukluklarının giderilmesine yardımcı oluyor ve kan şekerini düşürüyor

Peki kuşburnu çayı nasıl demlenir?

Öncelikle hazır poşet çayların yerine aktardan alacağınız doğal kuşburnu çaylarını demleyip içmenizi tavsiye ediyoruz. Bunun için 5 su bardağı ılık temiz suyu cam bir kaseye alın. İçine havanda biraz ezdiğiniz kuşburnu tanelerini ekleyin ve 12 saat bekletin. Bu sürenin sonunda çayınız içilebilir kıvama gelecektir. İçine şeker vb. eklemeden içmek kuşburnu çayının sağlık faydalarını artıracaktır.

Eğer daha hızlı bir tarif isterseniz öğütülmüş kuşburnu da kullanabilirsiniz. Bunun için büyük boy bir fincana 2 çay kaşığı öğütülmüş kuşburnu koymak yeterlidir. Üzerine döktüğünüz sıcak suda 15-20 dakika demledikten sonra çayınızı afiyetle içebilirsiniz.

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