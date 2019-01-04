Zencefil çayı nasıl yapılır? Üç farklı zencefil çayı tarifi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Mutfak Tüyoları
04.01.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Zencefil çayı nasıl yapılır? Üç farklı zencefil çayı tarifi

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Zencefil çayı nasıl yapılır? Üç farklı zencefil çayı tarifi

Kış aylarında soğuğa ve hastalıklara karşı en güçlü silahlarımızdan biri bitki çayları. Ihlamurdan kuşburnuna, rezeneden bamya çiçeğine birçok çayın sayısız yararı bulunuyor. Bunlardan biri de zencefil. Dikkatli kullanıldığında sayısız faydası olan zencefili yemeklere ilave etmenin yanı sıra çay olarak da tüketebilirsiniz. Peki zencefil çayı nasıl yapılır? İşte cevabı…

Zencefil çayı kış aylarında yakamızı bırakmayan öksürüğe karşı etkili bir doğal silah. Üstelik vücuttaki yağ oranını dengelemesi, kas yorgunluğuna iyi gelmesi ve mide rahatsızlıklarında etkili olması da nice faydalarından.

Zencefil çayı yapmak için 1 sarımsak dişi boyutunda bir parça zencefil yeterlidir. Çay yapacaksanız zencefilin dış kabuğunu soymanız gerekir. 1 su bardağı suya bu miktarda zencefil ekleyip 10 dakika kaynatmalısınız. İçmeden önce içine 1 tatlı kaşığı da bal ilave ederseniz hem çok lezzetli hem de öksürüğe karşı etkili bir çay elde etmiş olursunuz.

Zencefil çayını limonlu da yapabilirsiniz. Yarım limonun suyu yine 1 sarımsak dişi boyutlarındaki zencefil için yeterli olacaktır. Üzerini de 1 bardak suyla tamamlayıp 10 dakika kadar kaynatarak demlediğinizde çayınız hazırdır.

Zencefilli kurabiye tarifi
Zencefilli kurabiye tarifi

Zencefil, tarçın, ananas ve limonla da bir araya getirebilirsiniz. Yağ yakımını hızlandırdığı için kilo vermek isteyenlere önerilen bu çay için yarım litre suya 1 dilim ananas, 1 çubuk tarçın, 1 diş sarımsak kadar zencefil ve yarım limonu bir tencerede 20 dakika kadar kaynatmanız ve altını kapatıp bir süre dinlendirmeniz yeterli.

ÖKSÜRÜK VE SOĞUK ALGINLIĞI İÇİN ZENCEFİLLİ İÇECEK TARİFİ

Bununla birlikte zencefil tüketirken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar da var. Günlük 3-4 gramdan fazla zencefil tüketimi zararlı olabilir. Kilo almak isteyenlerin, hemofili gibi kan hastalıkları olanların, kalp ve karaciğer sorunu yaşayanların da zencefil tüketmeleri önerilmez. Böyle sorunlarınız varsa doktorunuza mutlaka danışmalı, metabolizmanızı etkileyebilecek yiyecek ve içecekleri tüketmeden önce onun onayını mutlaka almalısınız.

ZENCEFİL ÇAYI KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUYOR

Zencefilli Kurabiyeler | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Zencefilli Kurabiyeler var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
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