Zencefil çayı nasıl yapılır? Üç farklı zencefil çayı tarifi
Kış aylarında soğuğa ve hastalıklara karşı en güçlü silahlarımızdan biri bitki çayları. Ihlamurdan kuşburnuna, rezeneden bamya çiçeğine birçok çayın sayısız yararı bulunuyor. Bunlardan biri de zencefil. Dikkatli kullanıldığında sayısız faydası olan zencefili yemeklere ilave etmenin yanı sıra çay olarak da tüketebilirsiniz. Peki zencefil çayı nasıl yapılır? İşte cevabı…
Zencefil çayı kış aylarında yakamızı bırakmayan öksürüğe karşı etkili bir doğal silah. Üstelik vücuttaki yağ oranını dengelemesi, kas yorgunluğuna iyi gelmesi ve mide rahatsızlıklarında etkili olması da nice faydalarından.
Zencefil çayı yapmak için 1 sarımsak dişi boyutunda bir parça zencefil yeterlidir. Çay yapacaksanız zencefilin dış kabuğunu soymanız gerekir. 1 su bardağı suya bu miktarda zencefil ekleyip 10 dakika kaynatmalısınız. İçmeden önce içine 1 tatlı kaşığı da bal ilave ederseniz hem çok lezzetli hem de öksürüğe karşı etkili bir çay elde etmiş olursunuz.
Zencefil çayını limonlu da yapabilirsiniz. Yarım limonun suyu yine 1 sarımsak dişi boyutlarındaki zencefil için yeterli olacaktır. Üzerini de 1 bardak suyla tamamlayıp 10 dakika kadar kaynatarak demlediğinizde çayınız hazırdır.
Zencefil, tarçın, ananas ve limonla da bir araya getirebilirsiniz. Yağ yakımını hızlandırdığı için kilo vermek isteyenlere önerilen bu çay için yarım litre suya 1 dilim ananas, 1 çubuk tarçın, 1 diş sarımsak kadar zencefil ve yarım limonu bir tencerede 20 dakika kadar kaynatmanız ve altını kapatıp bir süre dinlendirmeniz yeterli.
ÖKSÜRÜK VE SOĞUK ALGINLIĞI İÇİN ZENCEFİLLİ İÇECEK TARİFİ
Bununla birlikte zencefil tüketirken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar da var. Günlük 3-4 gramdan fazla zencefil tüketimi zararlı olabilir. Kilo almak isteyenlerin, hemofili gibi kan hastalıkları olanların, kalp ve karaciğer sorunu yaşayanların da zencefil tüketmeleri önerilmez. Böyle sorunlarınız varsa doktorunuza mutlaka danışmalı, metabolizmanızı etkileyebilecek yiyecek ve içecekleri tüketmeden önce onun onayını mutlaka almalısınız.
ZENCEFİL ÇAYI KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUYOR
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