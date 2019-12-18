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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Makarna Tarifleri>Limonlu spagetti tarifi
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Limonlu spagetti tarifi

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Limonlu spagetti tarifi

Makarnayı hiç limonlu denediniz mi? Eğer denemediyseniz limonlu spagetti güzel bir tercih olabilir. Kokusuna doyamayacağınız limonlu spagetti hem çok pratik hem de bir o kadar lezzetli. Lezzetinin en önemli sırrı da al dente yani dişe gelir kıvamda pişirilmesi. Mutlaka denemelisiniz, çok beğeneceğinizi söyleyelim. İşte keyifle tüketebileceğiniz güzel bir makarna tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 paket spagetti
  • 10-12 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Üzerine serpmek için
  • Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

Sos için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 adet limon kabuğu rendesi
  • 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen
  • 1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Büyük ve geniş bir tencerede suyu kaynatın.

Su kaynayınca tuzunu atıp, makarnayı ekleyin.

Makarnayı al dente (az pişmiş) olan kadar yaklaşık 10-12 dakika kadar haşlayın.

Sosu için büyük bir tavada yağları eritip, limon kabuğunu ekleyin, 2 dakika kadar kavurun.

İçine fesleğen ve karabiberi ilave edip, ocağın altını kapatın.

Süzülen makarnayı sosun olduğu tavaya aktarın ve iyice karıştırın.

Sonra da üzerine ince kıyılmış maydanozları serperek servise sunun.

Afiyet olsun...

Ev Yapımı Pesto Soslu Spaghetti | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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