Limonlu spagetti tarifi

Makarnayı hiç limonlu denediniz mi? Eğer denemediyseniz limonlu spagetti güzel bir tercih olabilir. Kokusuna doyamayacağınız limonlu spagetti hem çok pratik hem de bir o kadar lezzetli. Lezzetinin en önemli sırrı da al dente yani dişe gelir kıvamda pişirilmesi. Mutlaka denemelisiniz, çok beğeneceğinizi söyleyelim. İşte keyifle tüketebileceğiniz güzel bir makarna tarifi... Şimdiden afiyet olsun...