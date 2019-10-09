Kokoreç aşığı Rus ressam Tatiana Kirillova

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriKokoreç aşığı Rus ressam Tatiana Kirillova
GeriYemek Kültürü Kokoreç aşığı Rus ressam Tatiana Kirillova
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
AA
09.10.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Kokoreç aşığı Rus ressam Tatiana Kirillova

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kokoreç aşığı Rus ressam Tatiana Kirillova

Rus sanatçı ve spor eğitmeni Tatiana Kirillova, denizini, kültürünü ve yemeklerini çok sevdiği İstanbul'da 4 yıldır yaşamını sürdürüyor.

Kirillova, Moskova Ekonomi Üniversitesi’ndeki eğitiminin ardından çalışmaya başladığı bir Amerikan şirketinde patronunun "Müşterilerle iyi anlaşmak istiyorsan Türk kültürünü görmelisin" önerisi üzerine birçok defa İstanbul'u ziyaret etti.

İstanbul ziyaretinde rastladığı ebru atölyesindeki ortamdan etkilenerek bu sanata yönelen Kirillova, Rusya'da atölye açarak eğitimler verdi, birçok televizyon programına katılarak ebruyu tanıttı.

Ebru sevgisinin peşinden giden ve 4 yıl önce Rus psikiyatrist eşi İvan Kirillova ve iki çocuğuyla beraber İstanbul'a yerleşen Kirillova, ebruyu "Rengi-su" adı verilen modern teknikle birleştirdi.

Türkiye'ye yerleştikten sonra zengin Türk mutfağına hayran kalan Kirillova, baklava, köfte, kebap ve lahmacundan vazgeçemediğini vurgulasa da favorisinin "Eşimle en önemli boş zaman etkinliğimiz" dediği "acılı kokoreç" olduğunu söyledi.

Kirillova, kendisini İstanbul'da yaşamaya götüren süreci, şehirdeki sanat, spor ve Türk lezzetleriyle dolu bir gününü AA muhabirine anlattı.

25
Bu çorbanın sosunu hazırlamak bile 4 saat sürüyor
Bu çorbanın sosunu hazırlamak bile 4 saat sürüyor

"İSTANBUL'DA MASALDA YAŞIYORMUŞUM GİBİ GELİYOR"

Rus sanatçı Kirillova, normal bir seyahatle başlayan İstanbul sevgisinin ebruyla beraber başka bir boyuta taşındığını söyledi.

İstanbul'un tarihi sokaklarını adım adım gezdiğini aktaran Kirillova, "İstanbul evim gibi. Burada çok huzurluyum. Eşim de burayı çok seviyor. Doğa ve denizle iç içe bir hayat var. Sabah çok erken kalkıyorum. Hemen sahile gidip spor yapıyorum. Bence boğaz şehre farklı bir atmosfer katıyor. Sabah hava çok güzel ve temiz. Martılar, gemiler ve diğer tüm güzellikler harika bir atmosfer yaratıyor. İstanbul'da masalda yaşıyormuşum gibi geliyor. Her sabah yeniden bu şehrin güzelliklerine şaşırıyorum" dedi.

Sahildeki sporun ardından atölyesine geçtiğini anlatan Kirillova, "Koşu ve sporla başlayan bir sabah bana çok ilham veriyor. 2 saat sahilde spor yapıyorum ve sanatımla baş başa kalmak için atölyeme geçiyorum. Renkleri karıştırıyorum ve bunları suya döküyorum. Sonra su kendi yaratıcılığını konuşturuyor. Su, hayata benziyor ve ne olacağı belli değil ama sonuç her zaman güzel oluyor. " diye konuştu.

"EŞİM 'HADİ KADIKÖY'E GİDELİM, KELLE PAÇA İÇELİM' DİYOR"

Kirillova, eşiyle birlikte Türk mutfağının tüm zenginliklerini keşfetmeye çalıştıklarını belirterek, "Boş zamanlarımda çoğunlukla eşim 'Hadi Kadıköy'e gidelim, kelle paça içelim' diyor. Eşimle en önemli boş zaman etkinliğimiz sac kavurma ve kokoreç aslında. Türk mutfağının çoğunluğunu seviyorum. Baklava, sac kavurma, kebap ve pilavı çok seviyorum. Ama acılı kokoreci özel olarak seviyorum. Tabii ki yanında ayranla beraber. Midyeyi ve acı biberli yoğurdu da seviyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşamaya devam edeceklerini söyleyen Kirillova, " Burada kendimi hiç yabancı olarak hissetmedim. Gerçekten insanların hepsi çok kibar ve samimi. Burada çok huzurlu ve rahatız" dedi.

Bulaşık makinenizden daha fazla verim almak için yapabileceğiniz 14 küçük değişiklikBulaşık makinesi artık hayatımızın bir parçası. Peki bulaşık makinenizi kullanırken hem tasarruf edip hem de daha başarılı sonuçlar almaya ne dersiniz? İşte bunu yapmanızı sağlayacak birkaç temel ipucu...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Kokoreç aşığı Rus ressam Tatiana Kirillova
Adana'da 3 günde 30 ton et tüketildi
Osmanlı saraylarında sultanların sofralarına koyuluyordu
Bu çorbanın sosunu hazırlamak bile 4 saat sürüyor