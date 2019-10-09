Bu çorbanın sosunu hazırlamak bile 4 saat sürüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Nerede Ne Yenir HaberleriBu çorbanın sosunu hazırlamak bile 4 saat sürüyor
GeriNerede Ne Yenir Bu çorbanın sosunu hazırlamak bile 4 saat sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Instagram
09 Ekim 2019 - 00:50,

Bu çorbanın sosunu hazırlamak bile 4 saat sürüyor

Türkiye'nin dört bir yanından en nefis çorbaların adresi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Çorba sevmeyen olabileceğine inanmıyoruz, özellikle de soğuk havalarda. İçeriğindeki vitaminler ve minerallerle hastalıklara karşı koruyucu kalkan olan çorbaların en güzellerini yapan mekanları sizin için araştırdık.

2

İşte Türkiye'nin dört bir yanından en nefis çorbaların adresi...

3Hünkar - İstanbul

Hünkar - İstanbul

Nişantaşı’nın geleneksel Türk yemekleri konusunda kalitesini ispatlamış olan mekanlarından Hünkar, mercimek ve paça çorbası ile çok beğenilen çorba çeşitlerine imza atmayı başarıyor.

4Çorbacı İsmet Usta - İzmir

Çorbacı İsmet Usta - İzmir

Çorbacı İsmet Usta İzmir’in en popüler çorbacılarından biri. 1950 yılından beri kalitesini devam ettiren mekanda 20’nin üzerinde çorba çeşidi bulunuyor. İşkembe çorbası ise İsmet Usta’nın en sevileni.

5Shorba - İstanbul

Shorba - İstanbul

Ataşehir’de bulunan Shorba, dünya mutfağından lezzetler sunuyor. Özel çorbalarının arasında lebeniye, dil, acılı ekşili, Macar gulaş ve kelle paça gibi seçeneklerin bulunduğu mekan, Fransız soğan çorbası ile de haklı bir üne sahip. Çorbanızı ekmeğin içinde içebilme keyfi ise bambaşka...

6Şen Ocak Çorba - Adana

Şen Ocak Çorba - Adana

İster mercimek çorbası ister tavuk çorbası isterseniz de başka yerde bulamayacağınız tavuklu mercimek çorbası... Bol kırmızı biber ve taze soğanla hem çok farklı hem de çok lezzetli...

7Çiya – İstanbul

Çiya – İstanbul

Kadıköy’ün markası haline gelmiş mekanlardan biri olan Çiya’da Anadolu’nun çeşit çeşit lezzetini bulmak mümkün. Ezogelin, kelle paça gibi daha yaygın lezzetlerin yanı sıra şıkık çorbası, yılanotu çorbası, kızılcık tarhanası gibi daha farklı yemekleri de yakalama şansınız var.

8Beykoz - Ankara

Beykoz - Ankara

Ankara’da iki yerde şubesi olan Beykoz, Ankaralıların çorbalarına doyamadığı adreslerden. İşkembe, tuzlama, kelle paça ve mercimek çorbaları ile öne çıkan Beykoz’da günün her saati çorba servisi bulunuyor.

9Nalia - İstanbul

Nalia - İstanbul

Karadeniz mutfağının en güzel örneklerini sergileyen Nalia'da karalahana çorbasıyla kendinizi Rize'de ya da Trabzon'da hissetmeniz mümkün. Nalia'nın sipariş seçeneği de var...

10Lale İşkembecisi – İstanbul

Lale İşkembecisi – İstanbul

Pek çok ünlü müdavimi olan Lale İşkembecisi, gurmelerin de favorisi. Kuzu paça, işkembe, şırdan tuzlama, beyin çorbası ve mercimek çorbası gibi harika lezzetleri bulunan Lale İşkembecisi, çorba severlerin gözdesi.

11Metanet Lokantası - Gaziantep

Metanet Lokantası - Gaziantep

Gaziantep’te Osmanlı mutfağından lezzetler sunan Metanet, mercimek çorbası, paça ve özel beyranı ile şehre gelenlerin en sık uğradığı restoranlar arasında bulunuyor. Koyun etinin 14 saat pişirilmesiyle hazırlanan beyranın özellikle kahvaltıda içildiğini de hatırlatalım...

12Otantik Anadolu Yemekleri - İstanbul

Otantik Anadolu Yemekleri - İstanbul

Sivas mutfağının en sevilen çorbalarından yuvarlamayı Otantik Anadolu Mutfağı'nda mutlaka deneyin. Bol baharatlı, bulgurlu ve etli bu çorba ana yemek kadar doyurucu. Kesme çorbası da çok meşhur.

13Kiva Han - İstanbul

Kiva Han - İstanbul

Anadolu lezzetlerini İstanbul'a taşıyan Kiva Han'da şahane çorbalar da içebilirsiniz. Örneğin Adana yöresinden yılanotu çorbası, Gaziantep yöresinden alaca çorba gibi seçenekler herkesi mutlu edecek.

14Zemzem Çorbacı - Konya

Zemzem Çorbacı - Konya

Mönüde işkembe, bamya, ezogelin ve kelle paça gibi 15 farklı çorba çeşidi var. Spesiyali ise arabaşı çorbasını andıran, 14 farklı baharat ve zemzem suyuyla yapılan zemzem çorbası.

15Lades Restaurant - İstanbul

Lades Restaurant - İstanbul

Beyoğlu’nda bulunan Lades, düğün çorbası, et suyu çorbası ve domatesli pirinç çorbası ile ünlü. Lades ev yemekleri ile de adından söz ettiriyor.

16Bizim Lokanta - İzmir

Bizim Lokanta - İzmir

Bir esnaf lokantası olan Bizim Lokanta'nın özellikle kaz ve balık çorbaları iddialı. Ayak paça çorbasını da denemenizi tavsiye ederiz.

17Paçacı Mahmut Usta - İstanbul

Paçacı Mahmut Usta - İstanbul

Her gün çeşit çeşit ev yemekleri servis eden Paçacı Mahmut Usta’nın paça çorbasını içmeden dönmeyin. Balıkesir’den gelen kuzular manda yoğurduyla terbiye edilerek hazırlanıyor. Çorbanın terbiyesini hazırlamak bile 4 saat sürüyor. İşkembe, ezogelin ve mercimek diğer çorbalar.

187 Mehmet - Antalya

7 Mehmet - Antalya

Kıyma, kuşbaşı et, hamur ve bol baharatla hazırlanan kulaklı çorbayı pazar günleri tadabilirsiniz. 7 Mehmet’in bu çorbası gurmelerin de favorisi fakat diğer çorbalarını da yabana atmayın.

19Çorbacı Kadir Usta - İzmir

Çorbacı Kadir Usta - İzmir

24 saat açık bu çorbacı acı biberli çorbalarıyla damak çatlatıyor. Kadir Usta'nın iddiası burada çorba içenlerin asla hasta olmayacağı yönünde.

20So Up - İstanbul

So Up - İstanbul

Balkabağı çorbasından Fransız soğan çorbasına kadar 30’dan fazla çeşit çorba servis ediyorlar. Trabzon karalahana çorbası, aşotu buğday çorbası, minestrone çorbası, fındıklı brokoli çorbası gibi daha önce pek karşılaşmadığınız çorbaları burada bulabilirsiniz.

21Cemo - Konya

Cemo - Konya

Etli ekmek ve ızgara türleri ile meşhur olan Cemo’nun, Konya’da üç şubesi var. Bamya ve yayla çorbası ile hatırı sayılır bir müdavimi bulunan mekan Konya’nın çorba konusunda değişmez adreslerinden.

22Kahve6 - İstanbul

Kahve6 - İstanbul

Cihangir’de bulunan Kahve6, sebzeli organik tavuk çorbası ve günün çorbası ile değişik alternatifler arayanların çorba adresleri arasında.

23Şahin Lokantası - İstanbul

Şahin Lokantası - İstanbul

Yılların klasiği Şahin Lokantası, Türk mutfağının en güzel örneklerini sergiliyor. Özellikle salçalı ve etli ezogelin çorbası dillere destan. İçinizi ısıtacağı kesin.

24Köroğlu İşkembecisi - Ankara

Köroğlu İşkembecisi - Ankara

Ankara'da birçok yerde şubeleri olan Köroğlu'na adını veren işkembesi de kelle paçası da bol sarımsak ve sirkeyle doyulmaz bir lezzet. Mercimeği de gayet leziz olan Rumeli'de ev yemeklerini de tatmalısınız.

25Sarıhan İşkembe - İstanbul

Sarıhan İşkembe - İstanbul

Fatih Fındıkzade'de bulunan Sarıhan İşkembe'nin bol sarımsaklı ve sirkeli işkembe çorbası ile her derde deva kelle paça çorbası mutlaka denenmeli. Özellikle mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı koruyucu kalkan...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Carpaccio nasıl yapılır? İşte carpaccio tarifi ve malzemeleri

Sığır bonfileden yapılan ve İtalyan mutfağına özgü olan carpaccio, genellikle atıştırmalık olarak tercih ediliyor. Parmesan peyniri, karper veya çam tohumu ile hazırlanan bu lezzet, son zamanlarda Türk mutfağına da girmeye başladı. Peki, carpaccio nasıl yapılır? Carpaccio malzemeleri nelerdir? İşte sizler için hazırladığımız capaccio tarifi ve malzemeleri.

/
Lezizz Öneriler

Türk mutfağının benzersiz lezzetleri Lübnanlılara tanıtıldı

Türk mutfağının eşsiz lezzetleri, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinlikle Lübnanlılara tanıtıldı.

AA /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git