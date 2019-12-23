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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Sebze Yemeği Tarifleri>Karnabahar pane tarifi
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Karnabahar pane tarifi

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Karnabahar pane tarifi

Kış aylarının en lezzetli sebzesi ve vitamin deposu olan karnabaharı farklı bir şekilde denemek ister misiniz? Cevabınız evet ise tam size göre bir tarifimiz var! Karnabahar pane... Hafif, sağlıklı ve lezzetli bu tarif akşam yemeklerinizi lezzetlendirecek. Şimdiden afiyet olsun...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 adet karnabahar
  • 2 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 yemek kaşığı un
  • Pul biber
  • Tuz
  • Karabiber
  • Toz zerdeçal

Hazırlanışı

Karnarbaharı temizleyip parçalara ayırdıktan sonra güzelce yıkayın.

Tencereye suyu koyun ve birkaç damla limon suyu ile un ekleyip kaynatın.

Karnabaharları kaynayan suda çok kısa süre haşlayın.

Daha sonra buzlu suya koyun. Biraz bekledikten sonra suyunu süzün ve kurulayın.

Yoğurt, yumurta, zeytinyağı, galeta unu ve baharatları bir kaseye alıp karıştırın.

Karnabaharları da karışıma bulayıp fırın tepsisine dizin.

200 derecede ısıtılmış fırında güzelce kızartın.

Eğer dilerseniz karnabaharı fırından çıkarmadan önce üzerine rendelenmiş kaşar peyniri rendeleyip kızartabilirsiniz.

Afiyet olsun...

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Fotoğraf: iStock
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