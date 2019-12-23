Karnabahar pane tarifi

Kış aylarının en lezzetli sebzesi ve vitamin deposu olan karnabaharı farklı bir şekilde denemek ister misiniz? Cevabınız evet ise tam size göre bir tarifimiz var! Karnabahar pane... Hafif, sağlıklı ve lezzetli bu tarif akşam yemeklerinizi lezzetlendirecek. Şimdiden afiyet olsun...