İstanbul'da denemeniz gereken 5 kahvaltı mekanı
Günün en önemli öğünü kuşkusuz kahvaltıdır. Hem dışarıda hava alayım hem de mükellef bir kahvaltı ile karnımı doyurayım diyorsanız listemize göz atın.
Günün en lezzetli öğünü olan kahvaltı aynı zamanda vücudumuza enerji vermesi açısıdan da oldukça önemli. Hafta içi koşturmacasında sık sık atlanan veya geçiştirilen bir öğün olan kahvaltı, haftasonu ise dostlarla ayrı bir keyifli. İşte İstanbul'un en iyi kahvaltı mekanları:
1. ÇINARALTI ÇAY BAHÇESİ - ÇENGELKÖY
Çengelköy'de bulunan bu denize nazır çay bahçesi, 1970'ten beri misafirlerini ağırlıyor. Adını içindeki köklü çınar ağacından alan mekan reçelden, bal kaymağa, tereyağından peynir çeşitlerine kadar geniş bir kahvaltı seçeneği sunuyor. Haftasonunu rahat ve salaş bir mekanda karşılamak isteyenlerin adresi olan Çınaraltı Çay Bahçesi'nde, meşhur Çınaraltı tostu ve menemen yemeden dönmeyin.
2. NAMLI GURME - KARAKÖY
Karaköy'ün her daim en kalabalık kahvaltı mekanı olan Namlı Gurme, aynı zamanda kentin en iyi şarküterilerinden biri. Her çeşit zeytinyağlıdan, sucuk ve jambon çeşitlerine kadar çok geniş bir kahvaltı menüsü olan mekanda eviniz için şarküteri alışverişi de yapabilirsiniz. Günün hemen hemen her saati dolu olan mekana erken gitmekte yarar var.
3. VAN KAHVALTI EVİ - CİHANGİR
Van'ın geleneksel kahvaltı sofrasını İstanbul'a taşıyan Van Kahvaltı Evi, Kuruçeşme, Nişantaşı ve Cihangir olmak üzere üç noktada hizmet veriyor. Yaklaşık 20 çeşit kahvaltı tabağı servis edilen mekan, doğal ve yöresel tatları sevenler için adeta bir cennet. Eski kaşardan otlu peynire, Kars gravyerinden Ezine peynirine kadar pek çok özgün tat mekanda denenmeyi bekliyor.
4. SÜTİŞ - EMİRGAN
Kahvaltı sevenlerin en popüler mekanı mükemmel manzarasıyla Emirgan'da bulunan Sütiş. Haftasonu yer bulmanın nerdeyse imkansız olduğu mekanın başarısı titiz malzeme seçiminden kaynaklanıyor. Beyaz peyniri Ezine'den, tulum peynirini ise Erzincan'dan temin eden Sütiş, kahvaltıda sunduğu 14 çeşit farklı ekmek seçeneği ile de takdiri hak ediyor.
5. MANGERIE - BEBEK
Semtin en ünlü kahvaltı mekanı olan Mangerie, günün her saati kahvaltı edebileceğiniz bir mekan. Yumurtalı tost ve kreplerinden özel yapım ekmeklerine kadar orijinal tatlarla misafirlerini karşılıyor. El yapımı organik reçelleri ve meyve salatası ile de hayli iddialı. Popülerliği gittikçe artan mekana rezervasyonsuz gitmemenizi tavsiye ederiz.
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