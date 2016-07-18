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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
18.07.2016 - 10:01, Son Güncelleme:

İstanbul'da denemeniz gereken 5 kahvaltı mekanı

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İstanbul'da denemeniz gereken 5 kahvaltı mekanı

Günün en önemli öğünü kuşkusuz kahvaltıdır. Hem dışarıda hava alayım hem de mükellef bir kahvaltı ile karnımı doyurayım diyorsanız listemize göz atın.

Günün en lezzetli öğünü olan kahvaltı aynı zamanda vücudumuza enerji vermesi açısıdan da oldukça önemli. Hafta içi koşturmacasında sık sık atlanan veya geçiştirilen bir öğün olan kahvaltı, haftasonu ise dostlarla ayrı bir keyifli. İşte İstanbul'un en iyi kahvaltı mekanları:

1. ÇINARALTI ÇAY BAHÇESİ - ÇENGELKÖY

Çengelköy'de bulunan bu denize nazır çay bahçesi, 1970'ten beri misafirlerini ağırlıyor. Adını içindeki köklü çınar ağacından alan mekan reçelden, bal kaymağa, tereyağından peynir çeşitlerine kadar geniş bir kahvaltı seçeneği sunuyor. Haftasonunu rahat ve salaş bir mekanda karşılamak isteyenlerin adresi olan Çınaraltı Çay Bahçesi'nde, meşhur Çınaraltı tostu ve menemen yemeden dönmeyin.

İstanbulda denemeniz gereken 5 kahvaltı mekanı

2. NAMLI GURME - KARAKÖY

Karaköy'ün her daim en kalabalık kahvaltı mekanı olan Namlı Gurme, aynı zamanda kentin en iyi şarküterilerinden biri. Her çeşit zeytinyağlıdan, sucuk ve jambon çeşitlerine kadar çok geniş bir kahvaltı menüsü olan mekanda eviniz için şarküteri alışverişi de yapabilirsiniz. Günün hemen hemen her saati dolu olan mekana erken gitmekte yarar var.

3. VAN KAHVALTI EVİ - CİHANGİR

Van'ın geleneksel kahvaltı sofrasını İstanbul'a taşıyan Van Kahvaltı Evi, Kuruçeşme, Nişantaşı ve Cihangir olmak üzere üç noktada hizmet veriyor. Yaklaşık 20 çeşit kahvaltı tabağı servis edilen mekan, doğal ve yöresel tatları sevenler için adeta bir cennet. Eski kaşardan otlu peynire, Kars gravyerinden Ezine peynirine kadar pek çok özgün tat mekanda denenmeyi bekliyor.

İstanbulda denemeniz gereken 5 kahvaltı mekanı

4. SÜTİŞ - EMİRGAN

Kahvaltı sevenlerin en popüler mekanı mükemmel manzarasıyla Emirgan'da bulunan Sütiş. Haftasonu yer bulmanın nerdeyse imkansız olduğu mekanın başarısı titiz malzeme seçiminden kaynaklanıyor. Beyaz peyniri Ezine'den, tulum peynirini ise Erzincan'dan temin eden Sütiş, kahvaltıda sunduğu 14 çeşit farklı ekmek seçeneği ile de takdiri hak ediyor.

5. MANGERIE - BEBEK

Semtin en ünlü kahvaltı mekanı olan Mangerie, günün her saati kahvaltı edebileceğiniz bir mekan. Yumurtalı tost ve kreplerinden özel yapım ekmeklerine kadar orijinal tatlarla misafirlerini karşılıyor. El yapımı organik reçelleri ve meyve salatası ile de hayli iddialı. Popülerliği gittikçe artan mekana rezervasyonsuz gitmemenizi tavsiye ederiz.

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