İrmik helvası nasıl yapılır? Kolay irmik helvası tarifi
Hem lezzeti hem de hafif bir tatlı olması nedeniyle irmik helvası, Türk mutfağının en çok tercih edilen tatlıları arasında yer tutuyor. Yaz kış her mevsimde sevilerek tüketilen irmik helvası, kolay yapımı ile de ev hanımlarının gözde tarifleri arasında yer buluyor. Peki, irmik helvası nasıl yapılır? İşte, yapımı kolay irmik helvası tarifi.
İrmik, yağ, şeker ve su gibi basit ve ekonomik malzemelerle hazırlanan irmik helvası, Türk mutfağının geleneksel tatlıları arasında. İrmik helvası yapımının püf noktasını kavurma kısmı oluşturuyor. İşte, damağınıza uygun, yapımı kolay irmik helvası tarifi....
İRMİK HELVASI TARİFİ
MALZEMELER
250 gr margarin
500 gr irmik
50 gr çam fıstığı
4,5 su bardağı kaynar su
3,5 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
YAPILIŞI
İlk olarak geniş ve derin bir tencerede 250 gr margarini eritin. Daha sonra 500 gr irmiği ve 50 gr fıstığı tencereye koyun ve orta ateşte fıstıklar pembeleşene kadar kavurun. Fıstıklar pembeleşince 4,5 su bardağı kaynar suyu azar azar ve dikkatli bir şekilde tencereye ekleyin. Burada damak zevkinize göre fıstık yerine başka malzemelerde tercih edebilirsiniz. 1-2 dakika karıştırın. Son olarak 3,5 su bardağı toz şekeri tencereye ekleyin ekleyin. Karıştırarak suyu tamamen çekmesini sağlayın. Altını kapatıp, 15-20 dakika dinlendirdikten sonra üzerine 2 çam fıstığı ve tarçın ekleyerek servis yapın. Eğer yaz mevsimindeyseniz dondurma ile de servis edebilirsiniz.