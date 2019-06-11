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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
11.06.2019 - 22:19, Son Güncelleme:

İrmik helvası nasıl yapılır? Kolay irmik helvası tarifi

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İrmik helvası nasıl yapılır? Kolay irmik helvası tarifi

Hem lezzeti hem de hafif bir tatlı olması nedeniyle irmik helvası, Türk mutfağının en çok tercih edilen tatlıları arasında yer tutuyor. Yaz kış her mevsimde sevilerek tüketilen irmik helvası, kolay yapımı ile de ev hanımlarının gözde tarifleri arasında yer buluyor. Peki, irmik helvası nasıl yapılır? İşte, yapımı kolay irmik helvası tarifi.

İrmik, yağ, şeker ve su gibi basit ve ekonomik malzemelerle hazırlanan irmik helvası, Türk mutfağının geleneksel tatlıları arasında. İrmik helvası yapımının püf noktasını kavurma kısmı oluşturuyor. İşte, damağınıza uygun, yapımı kolay irmik helvası tarifi....

İRMİK HELVASI TARİFİ

MALZEMELER

250 gr margarin

500 gr irmik

50 gr çam fıstığı

4,5 su bardağı kaynar su

3,5 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI

İlk olarak geniş ve derin bir tencerede 250 gr margarini eritin. Daha sonra 500 gr irmiği ve 50 gr fıstığı tencereye koyun ve orta ateşte fıstıklar pembeleşene kadar kavurun. Fıstıklar pembeleşince 4,5 su bardağı kaynar suyu azar azar ve dikkatli bir şekilde tencereye ekleyin. Burada damak zevkinize göre fıstık yerine başka malzemelerde tercih edebilirsiniz. 1-2 dakika karıştırın. Son olarak 3,5 su bardağı toz şekeri tencereye ekleyin ekleyin. Karıştırarak suyu tamamen çekmesini sağlayın. Altını kapatıp, 15-20 dakika dinlendirdikten sonra üzerine 2 çam fıstığı ve tarçın ekleyerek servis yapın. Eğer yaz mevsimindeyseniz dondurma ile de servis edebilirsiniz.

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