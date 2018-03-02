İncili Gastronomi Rehberi’nden sokak lezzetleri

Arnavut Ciğerci Lütfi Usta

Manifaturacılar Çarşısı’nın civarında bir sokak lezzeti klasiği.

Unkapanı, Fatih, İstanbul

ARNAVUT CİĞERCİ LÜTFİ USTA HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Barış Büfe

Erenköy’de atıştırmalık bir şeyler yenecekse uğranması gereken yegane mekan. Tostu bir klasik.

Bağdat Caddesi, No: 353/B, Şaşkınbakkal, Kadıköy, İstanbul

0 216 358 41 02

BARIŞ BÜFE HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)





Basta Street Food Bar

Şef Kaan Sakarya ve Derin Arıbaş’ın modern büfesi Basta, kuzu burgeri ve dürümüyle dilden dile anlatılarak kısa zamanda bilinir hale geldi.

Caferağa Mahallesi, Sakız Sokak, No: 1/A, Kadıköy, İstanbul

0 216 414 08 65

BASTA STREET FOOD BAR HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Çağrı Büfe

Dilli, kaşarlı tost, et döner, taze meyve suları ve limonata.

Teşvikiye Mahallesi, Vali Konağı Caddesi, No: 109, Şişli, İstanbul

0 212 241 75 83

ÇAĞRI BÜFE HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Goralı 1945

Goralı sandviçin doğduğu mekân.

Seyyid Ömer Mahallesi, Kızılelma Caddesi, No: 22/A, Fatih, İstanbul

0 212 589 90 67

GORALI 1945 HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)





Kumrucu Hikmet

20 sene önce Dalyan’da küçük bir büfede yola koyulan Kumrucu Hikmet, şimdi Alaçatı ve Çeşme merkezdeki şubelerinde hizmet veriyor.

Alaçatı Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi, No: 13, Çeşme, İzmir

0 232 716 60 16

KUMRUCU HİKMET HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Meşhur Beyoğlu Kellecisi

Muammer Usta’nın keskin bıçağı ile dilimlenen söğüş kelle, yanında bol maydanozlu soğan ve kimyon ile enfes bir et tabağına dönüşüyor. Aslında Niğde’nin Uluağaç köyünden önce İzmir’e sonrasında İstanbul'a aynı aile tarafından getirilen bu lezzet Anadolu’nun renkli göç tarihinin bir örneği.

Kamerhatun Mahallesi, Kamer Hatun Caddesi, Balık Sokak Girişi, Beyoğlu, İstanbul

0 535 323 84 39

MEŞHUR BEYOĞLU KELLECİSİ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Midyeci Ahmet

Beşiktaş sahilde, ılık midyeleri kadar kokoreci de lezzetli.

Yıldız Mahallesi, Çırağan Caddesi, No: 20, Beşiktaş, İstanbul

0 212 297 95 20

MİDYECİ AHMET HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Midyeci Pamuk

Ayayorgi Koyu’nda deniz keyfi yaparken Pamuk’tan midye tatmadan dönmeyin.

Ayayorgi, Çeşme, İzmir

MİDYECİ PAMUK HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)





Sabırtaşı

Kahramanmaraş usulü, bol etli, az baharatlı, cevizli ve kızartma. İstiklal Caddesi’nde, beyaz önlüğü ve sakin duruşuyla yıllarca içli köftelerini satan Ali Bey, caddenin en saygın ve sevilen simalarından biriydi. Ali Bey’in vefatının ardından aynı anlayışla tezgahını devralan oğlu Mustafa Bey ve yıllardır köfteleri hazırlayan eşi Fatma Hanım, Sabırtaşı’nın geleneğini yaşatıyorlar.

Asmalı Mescit Mahallesi, İstiklal Caddesi, No: 112, Kat: 5, Beyoğlu, İstanbul

0 212 251 94 23

SABIRTAŞI HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Salacak Kokoreç

Anadolu yakasının belki de en gizli kalmış ama en iddialı kokoreç dükkanı.

Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi, No: 66/A, Üsküdar, İstanbul

0 216 532 02 32

SALACAK KOKOREÇ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Hacı Beşir Usta-Çiğ Köftem Harika

Tarihi Zeyrek Kadınlar Pazarı’nda yer alan Hacı Beşir Usta’nın çiğ köfte tezgahı neredeyse 4 nesil itfaiyecilerin uğrak noktası. Siirt asıllı Erdal Bey 45 yıldır her gün harcını itina ile yoğuruyor. Kendilerine ait özel domates-biber salçaları ve baharat karışımları ile yapılan bu çiğ köftelerin diğer özelliği ise satırla doğranan taze soğan ve maydanoz karışımına bulanarak servis edilmeleri.

Ali Kuşçu Mahallesi, Mıhçılar Caddesi, No: 46/A, Fatih, İstanbul

0 534 256 03 81

HACI BEŞİR USTA HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Meşhur Unkapanı Pilavcısı

Şüphesiz en çok sevilen sokak yemeklerinin arasında yer alan bol tereyağlı nohutlu pilavın en tanınmış adreslerinden birisi Unkapanı pilavcısı. 25 senedir aynı Mardinli aile tarafından hazırlanıyor.

Molla Hüsrev Mahallesi, Atatürk Bulvarı, İMÇ 1. Blok, Fatih, İstanbul

0 212 522 91 55

MEŞHUR UNKAPANI PİLAVCISI HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)





Nazmi Usta

Galata Kokoreççisi olarak bilinen Nazmi Usta, Sinoplu ve tam 41 yıldır aynı noktada müdavimlerini evinde ağırlar gibi karşılıyor. Mükemmel kokoreci kadar hoş sohbeti ile de tanınıyor. Senelerdir köşesinde saat 12 gibi servisine başladığı kokoreci saat 16’ya doğru bitiyor.

Galata Kulesi Meydanı - Kuledibi

NAZMİ USTA HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Uykuluk - Köfte / Cemil Usta

Kadıköy, Rıhtım Caddesi’nin meşhur lezzeti 1986 yılından bu yana, saat 23’ten sabah 05’e kadar oluşan uzun kuyruklara hizmet veriyor. Cemil Usta’nın kendisine özel baharat karışımı ile hazırladığı köfte kadar uykuluk da denemeye değer.

Kadıköy