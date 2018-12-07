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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Yemek Kültürü
07.12.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

Hatay'ın meşhur lezzetleri İstanbullularla buluşuyor

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Hatay'ın meşhur lezzetleri İstanbullularla buluşuyor

Hatay'ın eşsiz lezzetleri ve yöresel ürünleri İstanbullularla buluştu. 16 Aralıkta sona erecek gastronomi şenliği için Hatay İş adamları ve Bürokratları Derneği Genel Sekreteri Adnan Dolapcıoğlu, Hatay UNESCO tarafından, 26. Gastronomi Yaratıcı Şehir ünvanına sahip dedi.

Hatay'ın ödüllü mutfağının ve yöresel ürünlerinin sergileneceği Hatay Gastronomi Günleri başladı. Beylikdüzü Belediyesi desteğiyle Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği (HATİAB) tarafından 6-16 Aralık tarihleri arasında düzenlenen etkinliğin ilk gününde birbirinden lezzetli yiyecek ve yöresel ürünler İstanbullularla buluştu. Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen Hatay Gastronomi Günlerinin cumartesi günü ise resmi açılışı yapılacak.

GASTRONOMİ KONUSUNDA DA ÖNEMLİ BİR ŞEHİR

Adnan Dolapcıoğlu, Hatay zengin tarihi ve kültürel mirasının yanında gastronomi konusunda da önemli bir şehir. UNESCO tarafından 26. Gastronomi Yaratıcı Şehir ünvanına da sahip. Hatayın bu zengin mutfağını İstanbulluların ayağına getirdik. 6-16 Aralık tarihlerinde sürecek bu etkinliğimizde Hatayın tüm zengin mutfağı ve yöresel ürünlerini bulabilirler diye konuştu.

Çok zengin bir mutfağa sahip olduklarını ifade eden Dolapçıoğlu, En önemlilerden biri künefe tabi ki. Kağıt kebabı, tepsi kebabı, baharatlarımız, zahterimiz, zeytin, zeytinyağı, biber çeşitlerimiz... Hepsi birbirinden nefis ve lezzetli ürünler ifadesini kullandı.

İnsanların Hatay'ın bu eşsiz lezzetlerini tatmaya mutlaka gelmeleri gerektiğini dile getiren Adnan Dolapçıoğlu, bütün İstanbulluları etkinliklerine davet ederek sözlerini noktaladı.

Hatayın meşhur lezzetleri İstanbullularla buluşuyor



HATAY HEP ET YER

Hatay'ın en önemli lezzetlerinden olan biberli ekmeğin ustası Hüseyin Yıldırım, Beylikdüzü'ne İstanbullulara Hatay'ın lezzetlerini getirdik. Biberli ekmeğimizi, künefemizi yani her şeyi buraya getirdik. Bütün yiyeceklerimizi tavsiye ederim. Hatay'da evlerde et eksik olmaz. Evlerde her zaman biberli ekmek yapılır. Biberli ekmek lahmacundan 10 kat daha vitaminlidir dedi.

Hüseyin Usta, Hataylıların sabah biberli ekmek, öğlen et ve akşam da yine et yediğini yani Hatay'ın aslında hep et yediğini sözlerine ekledi.

Hatay Gastronomi Günleri eşsiz lezzetleri 6-16 Aralık tarihleri arasında Beylikdüzü'nde yöresel mutfak seven vatandaşlarla buluşacak .Etkinlikte baharattan, meşhur et yemeklerinden, kahvaltılıklara kadar birçok çeşit yiyecek ve yöresel ürünler vatandaşları bekliyor.

NEFİS HATAY LEZZETİ KÜNEFENİN MİNİSİNİ GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

Mini Türk Mutfağı - Mini KünefeMini Türk Mutfağı’nın mini sofrasında bugün Mini Künefe var!
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