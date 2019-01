Hatay'ın meşhur lezzetleri İstanbullularla buluşuyor

Hatay'ın ödüllü mutfağının ve yöresel ürünlerinin sergileneceği Hatay Gastronomi Günleri başladı. Beylikdüzü Belediyesi desteğiyle Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği (HATİAB) tarafından 6-16 Aralık tarihleri arasında düzenlenen etkinliğin ilk gününde birbirinden lezzetli yiyecek ve yöresel ürünler İstanbullularla buluştu. Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen Hatay Gastronomi Günlerinin cumartesi günü ise resmi açılışı yapılacak.



GASTRONOMİ KONUSUNDA DA ÖNEMLİ BİR ŞEHİR



Adnan Dolapcıoğlu, Hatay zengin tarihi ve kültürel mirasının yanında gastronomi konusunda da önemli bir şehir. UNESCO tarafından 26. Gastronomi Yaratıcı Şehir ünvanına da sahip. Hatayın bu zengin mutfağını İstanbulluların ayağına getirdik. 6-16 Aralık tarihlerinde sürecek bu etkinliğimizde Hatayın tüm zengin mutfağı ve yöresel ürünlerini bulabilirler diye konuştu.



Çok zengin bir mutfağa sahip olduklarını ifade eden Dolapçıoğlu, En önemlilerden biri künefe tabi ki. Kağıt kebabı, tepsi kebabı, baharatlarımız, zahterimiz, zeytin, zeytinyağı, biber çeşitlerimiz... Hepsi birbirinden nefis ve lezzetli ürünler ifadesini kullandı.



İnsanların Hatay'ın bu eşsiz lezzetlerini tatmaya mutlaka gelmeleri gerektiğini dile getiren Adnan Dolapçıoğlu, bütün İstanbulluları etkinliklerine davet ederek sözlerini noktaladı.







HATAY HEP ET YER



Hatay'ın en önemli lezzetlerinden olan biberli ekmeğin ustası Hüseyin Yıldırım, Beylikdüzü'ne İstanbullulara Hatay'ın lezzetlerini getirdik. Biberli ekmeğimizi, künefemizi yani her şeyi buraya getirdik. Bütün yiyeceklerimizi tavsiye ederim. Hatay'da evlerde et eksik olmaz. Evlerde her zaman biberli ekmek yapılır. Biberli ekmek lahmacundan 10 kat daha vitaminlidir dedi.



Hüseyin Usta, Hataylıların sabah biberli ekmek, öğlen et ve akşam da yine et yediğini yani Hatay'ın aslında hep et yediğini sözlerine ekledi.



Hatay Gastronomi Günleri eşsiz lezzetleri 6-16 Aralık tarihleri arasında Beylikdüzü'nde yöresel mutfak seven vatandaşlarla buluşacak .Etkinlikte baharattan, meşhur et yemeklerinden, kahvaltılıklara kadar birçok çeşit yiyecek ve yöresel ürünler vatandaşları bekliyor.

