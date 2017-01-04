Hangi ülkede hangi yemeği yemelisiniz?
Her ülkenin kendine özgü lezzetleri bulunuyor. Seyahat ettiğiniz ülkelerde hangi tatları denemeniz gerektiğini biliyor musunuz?
Seyahat etmenin en güzel yönlerinden biri başka kültürleri ve yaşam şekillerini yerinde keşfetmek ve onlar hakkında değişik bilgi sahibi olmaktır. Seyahat ederken ayrıca ziyaret ettiğiniz ülkenin yemek kültürü hakkında da bilgi sahibi olma şansını ve lokal yemekleri deneyimleme fırsatını elde edersiniz. Özellikle gurme lezzetlere düşkün olanlar için yeni yemek ve lezzetler keşfetmek adeta bir ritüel halini alır.
Peki hangi ülkede hangi yemekleri denemelisiniz?
1. Yunanistan
Akdeniz'in göbeğinde bulunan Yunanistan kendine özgü Akdeniz mutfağı ve birbirinden taze ve lezzetli deniz ürünler ile meşhur. Yunanistan'a gittiğinizde deniz ürünlerinden mutlaka tatmalısınız. 'Greek salad' olarak bilinen Yunan salatası yemek öncesi lezzetli bir başlangıç olabilir. İçecek olarak uzo ve frappe çeşitlerini denemelisiniz. Bunun yanı sıra geleneksel Yunan lezzetleri arasında bulunan ve tadı lazanyayı andıran musakka da öne çıkan yerel lezzetler arasında.
2. İtalya
Yemekleri ile en ünlü ülkelerden biri olan İtalya sayısız meşhur lezzeti ile öne çıksa da en bilindik yemek çeşitleri arasında pizza, makarna ve lazanya ilk başta sayılabilir. Bunun yanında panna cotta ve tiramisu tatlıları ile espresso da akşamüstü atıştırmalıklarınızı lezzetli hale getirebilir.
3. Japonya
Suşisi ile meşhur olan Japonya'nın temel gıdaları pilav ve balık ile yapılan yemekler olarak sayılabilir. Japonya ayrıca Miso çorbası ile de oldukça ünlü.
4. Azerbaycan
Komşu Azerbaycan ile pek çok ortak lezzete sahibiz. Ama Azerbaycan'da kesinlikle tadılması gereken yemekler arasında yaprak sarma ilk sırada bulunuyor.
5. İngiltere
Fish&chips ile meşhur olan İngiltere fileto halinde gelen tartar soslu kızarmış balık ve patates ile ziyaretçilerinin damaklarında iyi bir tat bırakıyor.
6. İspanya
Akdeniz ülkelerinden biri olan İspanya, meşhur yerel lezzetleri arasında paella ilk sırada yer alıyor. Deniz ürünlü, etli ve tavuklu olarak yapılan paellayı İspanya seyahatinizde mutlaka deneyin.
7. Almanya
Şarküteri ürünleri ile ünlü olan Almanya'da sosisten yapılan hot dog benzeri currywurst adlı sandviçi yemeden dönmeyin.
8. Çin
Balık ve pirinç yemekleri ile meşhur olan Çin'de mutlaka denemeniz gereken yemekler arasında Pekin ördeği yer alıyor. Ayrıca Çin mantısı ve noodle da damaklarınızda harika bir lezzet bırakması garanti yemekler arasında yer alıyor.
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