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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
04.01.2017 - 14:10, Son Güncelleme:

Hangi ülkede hangi yemeği yemelisiniz?

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Hangi ülkede hangi yemeği yemelisiniz?

Her ülkenin kendine özgü lezzetleri bulunuyor. Seyahat ettiğiniz ülkelerde hangi tatları denemeniz gerektiğini biliyor musunuz?

Seyahat etmenin en güzel yönlerinden biri başka kültürleri ve yaşam şekillerini yerinde keşfetmek ve onlar hakkında değişik bilgi sahibi olmaktır. Seyahat ederken ayrıca ziyaret ettiğiniz ülkenin yemek kültürü hakkında da bilgi sahibi olma şansını ve lokal yemekleri deneyimleme fırsatını elde edersiniz. Özellikle gurme lezzetlere düşkün olanlar için yeni yemek ve lezzetler keşfetmek adeta bir ritüel halini alır.

Peki hangi ülkede hangi yemekleri denemelisiniz?

1. Yunanistan

Akdeniz'in göbeğinde bulunan Yunanistan kendine özgü Akdeniz mutfağı ve birbirinden taze ve lezzetli deniz ürünler ile meşhur. Yunanistan'a gittiğinizde deniz ürünlerinden mutlaka tatmalısınız. 'Greek salad' olarak bilinen Yunan salatası yemek öncesi lezzetli bir başlangıç olabilir. İçecek olarak uzo ve frappe çeşitlerini denemelisiniz. Bunun yanı sıra geleneksel Yunan lezzetleri arasında bulunan ve tadı lazanyayı andıran musakka da öne çıkan yerel lezzetler arasında.

2. İtalya

Yemekleri ile en ünlü ülkelerden biri olan İtalya sayısız meşhur lezzeti ile öne çıksa da en bilindik yemek çeşitleri arasında pizza, makarna ve lazanya ilk başta sayılabilir. Bunun yanında panna cotta ve tiramisu tatlıları ile espresso da akşamüstü atıştırmalıklarınızı lezzetli hale getirebilir.

Hangi ülkede hangi yemeği yemelisiniz

3. Japonya

Suşisi ile meşhur olan Japonya'nın temel gıdaları pilav ve balık ile yapılan yemekler olarak sayılabilir. Japonya ayrıca Miso çorbası ile de oldukça ünlü.

4. Azerbaycan

Komşu Azerbaycan ile pek çok ortak lezzete sahibiz. Ama Azerbaycan'da kesinlikle tadılması gereken yemekler arasında yaprak sarma ilk sırada bulunuyor.

5. İngiltere

Fish&chips ile meşhur olan İngiltere fileto halinde gelen tartar soslu kızarmış balık ve patates ile ziyaretçilerinin damaklarında iyi bir tat bırakıyor.

Hangi ülkede hangi yemeği yemelisiniz

6. İspanya

Akdeniz ülkelerinden biri olan İspanya, meşhur yerel lezzetleri arasında paella ilk sırada yer alıyor. Deniz ürünlü, etli ve tavuklu olarak yapılan paellayı İspanya seyahatinizde mutlaka deneyin.

7. Almanya

Şarküteri ürünleri ile ünlü olan Almanya'da sosisten yapılan hot dog benzeri currywurst adlı sandviçi yemeden dönmeyin.

8. Çin

Balık ve pirinç yemekleri ile meşhur olan Çin'de mutlaka denemeniz gereken yemekler arasında Pekin ördeği yer alıyor. Ayrıca Çin mantısı ve noodle da damaklarınızda harika bir lezzet bırakması garanti yemekler arasında yer alıyor.

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