Sultanahmet'te iftar yapabileceğiniz 10 restoran
Ramazan denilince akla gelen ilk adreslerden olan Sultanahmet, bu ayda yabancı turistler kadar yerlilere de ev sahipliği yapıyor. İşte karşınızda Zomato'nun hazırladığı liste ile, Sultanahmet'te iftar yapabileceğiniz 10 restoran önerisi.
1. ARMADA TERAS RESTAURANT - ARMADA OTEL
Armada Otel'in içerisinde yer alan Armada Teras Restaurant, muhteşem teras manzarasında konuklarına geniş bir iftar menüsü sunuyor. Osmanlı mutfağı esintilerinin ağır bastığı iftar menüsünde; bademli patlıcan çorbasından imam bayıldıya, iç pilavlı kuzu tandırdan güllaça kadar pek çok lezzet bulunuyor.
2. DERALİYE OTTOMAN CUISINE
İstanbul'un en sevilen Osmanlı mutfağı restoranlarından olan Deraliye, Ramazan'da da yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Deraliye'nin iftar menüsünde; tarhana çorbasından vişneli yaprak sarmaya, arefe köftesinden beğendili kuzu inciğe kadar birçok lezzet sunuluyor.
3. MATBAH OTTOMAN PALACE CUISINE
Ve karşınızda bir Osmanlı mutfağı ünlüsü daha! Matbah da Türk-Osmanlı lezzetlerinden vazgeçemeyen yerlilerin ve tabii ki gelmişken tüm lezzetlerimizi yerinde tatmak isteyen yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri. Ramazan'a özel olarak hazırladıkları özel menüde ballı gemici böreğinden safranlı pilav eşliğinde dana kebabına, zerdeden Osmanlı şerbetine kadar pek çok lezzet bulunuyor.
4. SUR BALIK RESTAURANT
Ramazan'da hem balıktan vazgeçemeyen hem de geleneksel dokudan kendini uzak tutamayanlar için Sur Balık Restraurant ideal adreslerden biri. Bu aya özel olarak hazırladıkları menüde; iftariyeliklerden balık köftesine, fener kavurmadan irmik helvasına kadar birçok lezzet bulunuyor.
5. SEASONS RESTAURANT - FOUR SEASONS HOTEL SULTANAHMET
Four Seasons kalitesinde iftar yapmak isteyenler için Sultanahmet şubesi oldukça ideal bir adres. Türk-Osmanlı ağırlıklı menüsünden dilediğinizi seçerek ister kendinize özel bir menü hazırlayın, isterseniz de kendinizi şefe bırakın.
6. SEVEN HILLS RESTAURANT
Muhteşem bir manzaraya nazır terası ve şık dekorasyonunda konuklarını ağırlamaya devam eden Seven Hills, Ramazan için hazırladığı özel menüyü ay boyunca konuklarına sunacak. Deniz mahsülü ağırlıklı hazırlanan menüde; kalamardan paçanga böreğine, karidesten levreğe ve tatlıya kadar birçok lezzet bulunuyor.
7. KONYALI LOKANTASI
Türk-Osmanlı mutfağının Sultanahmet'teki sevilen adreslerinden olan Konyalı Lokantası'nın, Ramazan boyunca 95 TL'ye sunacağı özel iftar menüsünde; lebeniye çorbasından kuzu tandıra, ıspanaklı tavuk sarmasından portakallı baklavaya kadar pek çok lezzet bulunuyor.
8. MOSAIC TERRACE - ERESİN CROWN HOTEL
Eresin Crown Hotel'in içinde bulunan Mosaic Terrace'ın bu aya özel olarak hazırladığı menüde kuzu incikten güllaca ve kaymaklı ekmek kadayıfına kadar pek çok lezzet bulunuyor.
9. İBB HALİÇ SOSYAL TESİSLERİ
Uygun fiyata iftar yapmak isteyenler için ideal bir adres olan Haliç Sosyal Tesisleri'nin menüsünde iftariye tabağı, çorba, salata, günlük olarak değişen ara sıcak ve ana yemek seçenekleriyle beraber tatlı çeşitleri bulunuyor.
10. ADANALI HASAN KOLCUOĞLU
Sultanahmet'te yapacağu iftarda seçimini kebaptan yana kullanacak olanlar için uygun bir adres olan Adanalı Hasan Kolcuoğlu'nun özel iftar menüsü; iftariyelik ve mezelerle başlayıp, metrelik kebap ve tatlıyla sona eriyor.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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