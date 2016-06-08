Sultanahmet'te iftar yapabileceğiniz 10 restoran

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
08.06.2016 - 09:27, Son Güncelleme:

Sultanahmet'te iftar yapabileceğiniz 10 restoran

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Sultanahmet'te iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Ramazan denilince akla gelen ilk adreslerden olan Sultanahmet, bu ayda yabancı turistler kadar yerlilere de ev sahipliği yapıyor. İşte karşınızda Zomato'nun hazırladığı liste ile, Sultanahmet'te iftar yapabileceğiniz 10 restoran önerisi.

1. ARMADA TERAS RESTAURANT - ARMADA OTEL

Sultanahmette iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Armada Otel'in içerisinde yer alan Armada Teras Restaurant, muhteşem teras manzarasında konuklarına geniş bir iftar menüsü sunuyor. Osmanlı mutfağı esintilerinin ağır bastığı iftar menüsünde; bademli patlıcan çorbasından imam bayıldıya, iç pilavlı kuzu tandırdan güllaça kadar pek çok lezzet bulunuyor.

2. DERALİYE OTTOMAN CUISINE

Sultanahmette iftar yapabileceğiniz 10 restoran

İstanbul'un en sevilen Osmanlı mutfağı restoranlarından olan Deraliye, Ramazan'da da yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Deraliye'nin iftar menüsünde; tarhana çorbasından vişneli yaprak sarmaya, arefe köftesinden beğendili kuzu inciğe kadar birçok lezzet sunuluyor. 

3. MATBAH OTTOMAN PALACE CUISINE

Sultanahmette iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Ve karşınızda bir Osmanlı mutfağı ünlüsü daha! Matbah da Türk-Osmanlı lezzetlerinden vazgeçemeyen yerlilerin ve tabii ki gelmişken tüm lezzetlerimizi yerinde tatmak isteyen yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri. Ramazan'a özel olarak hazırladıkları özel menüde ballı gemici böreğinden safranlı pilav eşliğinde dana kebabına, zerdeden Osmanlı şerbetine kadar pek çok lezzet bulunuyor. 

4. SUR BALIK RESTAURANT

Sultanahmette iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Ramazan'da hem balıktan vazgeçemeyen hem de geleneksel dokudan kendini uzak tutamayanlar için Sur Balık Restraurant ideal adreslerden biri. Bu aya özel olarak hazırladıkları menüde; iftariyeliklerden balık köftesine, fener kavurmadan irmik helvasına kadar birçok lezzet bulunuyor. 

5. SEASONS RESTAURANT - FOUR SEASONS HOTEL SULTANAHMET

Sultanahmette iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Four Seasons kalitesinde iftar yapmak isteyenler için Sultanahmet şubesi oldukça ideal bir adres. Türk-Osmanlı ağırlıklı menüsünden dilediğinizi seçerek ister kendinize özel bir menü hazırlayın, isterseniz de kendinizi şefe bırakın. 

6. SEVEN HILLS RESTAURANT

Sultanahmette iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Muhteşem bir manzaraya nazır terası ve şık dekorasyonunda konuklarını ağırlamaya devam eden Seven Hills, Ramazan için hazırladığı özel menüyü ay boyunca konuklarına sunacak. Deniz mahsülü ağırlıklı hazırlanan menüde; kalamardan paçanga böreğine, karidesten levreğe ve tatlıya kadar birçok lezzet bulunuyor. 

7. KONYALI LOKANTASI

Sultanahmette iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Türk-Osmanlı mutfağının Sultanahmet'teki sevilen adreslerinden olan Konyalı Lokantası'nın, Ramazan boyunca 95 TL'ye sunacağı özel iftar menüsünde; lebeniye çorbasından kuzu tandıra, ıspanaklı tavuk sarmasından portakallı baklavaya kadar pek çok lezzet bulunuyor. 

8. MOSAIC TERRACE - ERESİN CROWN HOTEL

Sultanahmette iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Eresin Crown Hotel'in içinde bulunan Mosaic Terrace'ın bu aya özel olarak hazırladığı menüde kuzu incikten güllaca ve kaymaklı ekmek kadayıfına kadar pek çok lezzet bulunuyor. 

9. İBB HALİÇ SOSYAL TESİSLERİ

Sultanahmette iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Uygun fiyata iftar yapmak isteyenler için ideal bir adres olan Haliç Sosyal Tesisleri'nin menüsünde iftariye tabağı, çorba, salata, günlük olarak değişen ara sıcak ve ana yemek seçenekleriyle beraber tatlı çeşitleri bulunuyor. 

10. ADANALI HASAN KOLCUOĞLU

Sultanahmette iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Sultanahmet'te yapacağu iftarda seçimini kebaptan yana kullanacak olanlar için uygun bir adres olan Adanalı Hasan Kolcuoğlu'nun özel iftar menüsü; iftariyelik ve mezelerle başlayıp, metrelik kebap ve tatlıyla sona eriyor. 

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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