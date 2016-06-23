Keşfedilmeyi bekleyen 3. dalga kahveciler
Üçüncü dalga kahvelerin sırrı kahve çekirdeklerinde ve kavurma şeklinde saklı. Kahve aromasının peşine düşenlere özel 3. dalga kahveciler rehberi.
2011 yılından beri İstanbul'un her semtinde hızla yayılan 3. dalga kahveciler kaliteli ve taze kahvenin öncüleri konumundalar. Kahveye bakış açınızı tamamen değiştiren bu akım trend olmaktan daha öteye geçmiş durumda.
Birinci dalga kahveler geçmişi 1. Dünya Savaşı'na kadar uzanan hazır kahvelerle şekillenirken, İtalyan kahve kültürüne sanatsal bir bakış ve keyifle yaklaşan Starbucks ve Gloria Jeans gibi kahveciler ikinci dalga kahve kültürünün örneklerini oluşturuyor.
Üçüncü dalga kahveciler ise kahve çekirdeklerinin özenle seçildiği nitelikli kahve kültürünün öncüleri olarak tanımlanabilir. 2002 yılında ortaya çıkan bu akım Türkiye'ye 2011 sonlarında ulaşıyor. Kahveye adeta bir şarap hassasiyetinde yaklaşan bu kahvecilerde kahve çekirdekleri ülkesinden çok bölgesi ve yetiştiği çiftlikleriyle anılıyor. Kavurma işlemi ile kahvenin adeta ruhunu ortaya çıkaran üçüncü dalga kahveciler, 2011 yılından beri İstanbul'un çeşitli semtlerinde her gün kahve severleri ağırlıyor.
Lezzetli kahvelerini denemeniz gereken en iyi üçüncü dalga kahveciler
1. Coffeetopia
Yüksek kaliteli çekirdeklerle yapılan nitelikli kahvelerin öne çıktığı Coffetopia ilk şubesini Eminönü'nde açtı. Lezzetli kruvasan ve tatlı çeşitleri de kahvelerle denenmesi gereken spesiyallerin başında geliyor.
2. Coffee Sapiens
Karaköy'ün en iyi kahvecilerinden olan Coffee Sapiens hipsterlerin uğrak yerlerinden biri. Enfes kahveleri ile üçüncü dalga kahvecilere iyi bir örnek.
3. Walter's Coffee Roastery
Karaköy'de bulunan Breaking Bad konseptli bu kahvecide sarı tulumlu baristalar ve beher içerisinde servis edilen kahvelerle eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.
4. Petra Roasting Co.
Özgün stiliyle ayrı bir kültür yaratan Petra, Kanyon ve Gayrettepe şubelerinden sonra şimdi de Alaçatı'da.
5. Kronotrop
Beyoğlu'nda küçük bir kahveci olarak işe başayan Kronotrop, Cihangir'e taşınmasıyla popülerliğini artırdı. Kronotrop'un yüksek kaliteli kahvelerine Maslak ve Sultanahmet şubelerinden de ulaşabilirsiniz.
6. Private Reason Artisan Coffee Shop
Orijinal kahve bardakları ile Bebek'in en sevilen üçüncü dalga kahvecilerinden olan Private Reason, gurme kahve denince ilk akla gelen kahvecilerden.
7. At Origin
Sıraselviler'de küçük bir espresso bar olarak açılan At Origin, Balmumcu'da Roastery & Coffee Shop olarak daha geniş bir konseptte hizmet vermeye devam ediyor. Yazın serin ve ferah bahçesinde kahvelerinizi yudumlayabileceğiniz en iyi adreslerden biri.
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