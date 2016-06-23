Keşfedilmeyi bekleyen 3. dalga kahveciler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriKeşfedilmeyi bekleyen 3. dalga kahveciler
GeriLezizz Yemek Kültürü Keşfedilmeyi bekleyen 3. dalga kahveciler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
23.06.2016 - 11:00, Son Güncelleme:

Keşfedilmeyi bekleyen 3. dalga kahveciler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keşfedilmeyi bekleyen 3. dalga kahveciler

Üçüncü dalga kahvelerin sırrı kahve çekirdeklerinde ve kavurma şeklinde saklı. Kahve aromasının peşine düşenlere özel 3. dalga kahveciler rehberi.

2011 yılından beri İstanbul'un her semtinde hızla yayılan 3. dalga kahveciler kaliteli ve taze kahvenin öncüleri konumundalar. Kahveye bakış açınızı tamamen değiştiren bu akım trend olmaktan daha öteye geçmiş durumda.

Birinci dalga kahveler geçmişi 1. Dünya Savaşı'na kadar uzanan hazır kahvelerle şekillenirken, İtalyan kahve kültürüne sanatsal bir bakış ve keyifle yaklaşan Starbucks ve Gloria Jeans gibi kahveciler ikinci dalga kahve kültürünün örneklerini oluşturuyor.

Keşfedilmeyi bekleyen 3. dalga kahveciler

Üçüncü dalga kahveciler ise kahve çekirdeklerinin özenle seçildiği nitelikli kahve kültürünün öncüleri olarak tanımlanabilir. 2002 yılında ortaya çıkan bu akım Türkiye'ye 2011 sonlarında ulaşıyor. Kahveye adeta bir şarap hassasiyetinde yaklaşan bu kahvecilerde kahve çekirdekleri ülkesinden çok bölgesi ve yetiştiği çiftlikleriyle anılıyor. Kavurma işlemi ile kahvenin adeta ruhunu ortaya çıkaran üçüncü dalga kahveciler, 2011 yılından beri İstanbul'un çeşitli semtlerinde her gün kahve severleri ağırlıyor.

Lezzetli kahvelerini denemeniz gereken en iyi üçüncü dalga kahveciler

Keşfedilmeyi bekleyen 3. dalga kahveciler

1. Coffeetopia

Yüksek kaliteli çekirdeklerle yapılan nitelikli kahvelerin öne çıktığı Coffetopia ilk şubesini Eminönü'nde açtı. Lezzetli kruvasan ve tatlı çeşitleri de kahvelerle denenmesi gereken spesiyallerin başında geliyor.

2. Coffee Sapiens

Karaköy'ün en iyi kahvecilerinden olan Coffee Sapiens hipsterlerin uğrak yerlerinden biri. Enfes kahveleri ile üçüncü dalga kahvecilere iyi bir örnek.

3. Walter's Coffee Roastery

Karaköy'de bulunan Breaking Bad konseptli bu kahvecide sarı tulumlu baristalar ve beher içerisinde servis edilen kahvelerle eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.

Keşfedilmeyi bekleyen 3. dalga kahveciler

4. Petra Roasting Co.

Özgün stiliyle ayrı bir kültür yaratan Petra, Kanyon ve Gayrettepe şubelerinden sonra şimdi de Alaçatı'da.

5. Kronotrop

Beyoğlu'nda küçük bir kahveci olarak işe başayan Kronotrop, Cihangir'e taşınmasıyla popülerliğini artırdı. Kronotrop'un yüksek kaliteli kahvelerine Maslak ve Sultanahmet şubelerinden de ulaşabilirsiniz.

6. Private Reason Artisan Coffee Shop

Orijinal kahve bardakları ile Bebek'in en sevilen üçüncü dalga kahvecilerinden olan Private Reason, gurme kahve denince ilk akla gelen kahvecilerden.


Keşfedilmeyi bekleyen 3. dalga kahveciler

7. At Origin

Sıraselviler'de küçük bir espresso bar olarak açılan At Origin, Balmumcu'da Roastery & Coffee Shop olarak daha geniş bir konseptte hizmet vermeye devam ediyor. Yazın serin ve ferah bahçesinde kahvelerinizi yudumlayabileceğiniz en iyi adreslerden biri.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"