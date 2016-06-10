İstanbul’un 10 gözde otel restoranı ve iftar menüleri
Sevdiklerinizle beraber şık bir otel restoranında lezzetli yemekler eşliğinde iftar yapmak isterseniz, Zomato’nun size özel hazırladığı 10 restoranlık listeye bakmayı unutmayın.
BOSPHORUS TERRACE - HILTON İSTANBUL BOSPHORUS
Harbiye’de yer alan Hilton İstanbul Bosphorus’un içerisinde hizmet veren Bosphorus Terrace’ın Ramazan ayına özel olarak hazırladığı açık büfe menüde; Adana kebaptan tas kebaba, salepten güllaca kadar pek çok seçenek bulunuyor.
ALESTA RESTAURANT - TITANIC CITY TAKSİM
Taksim’de Titanic City otelin içerisinde hizmet veren Alesta Restaurant’ın Ramazan ayına özel olarak hazırladığı özel menü; iftariyeliklerle başlayıp, ezogelin çorbası, su böreği, piliç ızgara ve vişneli güllaçla devam ediyor.
SPAGO - ST. REGIS
Nişantaşı’nın en lüks otellerinden olan St. Regis’in içerisinde yer alan Spago restoranın Ramazan ayına özel olarak hazırladığı fiks menünün içinde soğuk mezelerden çorba çeşitlerine, ızgara kuzu pirzoladan sütlaça kadar pek çok seçenek bulunuyor.
THE BRASSERIE - THE GRAND TARABYA
İstanbul’un en eski ve görkemli otellerinden olan The Grand Tarabya’nın içerisinde hizmet veren The Brasserie Ramazan boyunca konuklarını özel bir açık büfede ağırlayacak.
TUĞRA RESTAURANT - ÇIRAĞAN PALACE KEMPİNSKİ
Hiç şüphesiz İstanbul’da otel ve lüks denilince akla gelen ilk yer olan Çırağan’ın içerisinde yer alan Tuğra Restaurant, Ramazan boyunca konuklarını geniş bir iftar menüsüyle ağırlayacak. Menüde safranlı çiftlik tavuğundan kesme sac oruğuna, kuzu incikten açık büfe tatlı çeşitlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor.
FIAMMA - GEZİ HOTEL BOSPHORUS
Gezi Hotel’in içerisinde yer alan Fiamma restoran da Ramazan için özel bir menü hazırlayanlardan. Tüm ay boyunca sunulacak olan menüde iftariyeliklerden çorba çeşitlerine, paçanga böreğinden hünkar beğendiye kadar birçok seçenek bulunuyor.
BRIZO - HYATT REGENCY İSTANBUL ATAKÖY
Ataköy’de Hyatt Regency bünyesinde hizmet veren Brizo restoranın Ramazan ayına özel olarak hazırladığı menüde; şarküteri çeşitlerinden kuzu tandıra, ızgara köfteden tatlı çeşitlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor.
AQUA RESTAURANT - FOUR SEASONS BOSPHORUS
Beşiktaş’ta Four Seasons otel’in içerisinde yer alan Aqua Restaurant, denize sıfır konumu ve keyifli bahçesinde konuklarını Ramazan boyunca ağırlayacak. Aqua’da dilerseniz kendinize özel bir menü oluşturabilir, dilerseniz kendinizi şefe teslim edebilirsiniz.
CAFE SWISS - SWISSOTEL THE BOSPHORUS
Akaretlerde yer alan Swissotel bünyesindeki Cafe Swiss’in bu aya özel olarak hazırladığı özel menüde pide çeşitlerinden saray mutfağına özel tatlara, balık alternatiflerinden kebap çeşitlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor.
SAFRAN RESTAURANT - INTERCONTINENTAL ISTANBUL
Şık dekorasyonu ve muhteşem boğaz manzarasıyla Gümüşsuyu’nda InterContinental’in içerisinde hizmet veren Safran Restaurant’ta ister özel Ramazan menüsünü, isterseniz de kendi oluşturacağınız lezzet kombinasyonlarını deneyebilirsiniz.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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