İstanbul’un 10 gözde otel restoranı ve iftar menüleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
10.06.2016 - 18:12, Son Güncelleme:

İstanbul’un 10 gözde otel restoranı ve iftar menüleri

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İstanbul’un 10 gözde otel restoranı ve iftar menüleri

Sevdiklerinizle beraber şık bir otel restoranında lezzetli yemekler eşliğinde iftar yapmak isterseniz, Zomato’nun size özel hazırladığı 10 restoranlık listeye bakmayı unutmayın.

BOSPHORUS TERRACE - HILTON İSTANBUL BOSPHORUS

İstanbul’un 10 gözde otel restoranı ve iftar menüleri


Harbiye’de yer alan Hilton İstanbul Bosphorus’un içerisinde hizmet veren Bosphorus Terrace’ın Ramazan ayına özel olarak hazırladığı  açık büfe menüde; Adana kebaptan tas kebaba, salepten güllaca kadar pek çok seçenek bulunuyor.

ALESTA RESTAURANT - TITANIC CITY TAKSİM

İstanbul’un 10 gözde otel restoranı ve iftar menüleri

Taksim’de Titanic City otelin içerisinde hizmet veren Alesta Restaurant’ın Ramazan ayına özel olarak hazırladığı özel menü; iftariyeliklerle başlayıp, ezogelin çorbası, su böreği, piliç ızgara ve vişneli güllaçla devam ediyor.

SPAGO - ST. REGIS

İstanbul’un 10 gözde otel restoranı ve iftar menüleri


Nişantaşı’nın en lüks otellerinden olan St. Regis’in içerisinde yer alan Spago restoranın Ramazan ayına özel olarak hazırladığı fiks menünün içinde soğuk mezelerden çorba çeşitlerine, ızgara kuzu pirzoladan sütlaça kadar pek çok seçenek bulunuyor.

THE BRASSERIE - THE GRAND TARABYA

İstanbul’un 10 gözde otel restoranı ve iftar menüleri


İstanbul’un en eski ve görkemli otellerinden olan The Grand Tarabya’nın içerisinde hizmet veren The Brasserie Ramazan boyunca konuklarını özel bir açık büfede ağırlayacak.  

TUĞRA RESTAURANT - ÇIRAĞAN PALACE KEMPİNSKİ

İstanbul’un 10 gözde otel restoranı ve iftar menüleri

Hiç şüphesiz İstanbul’da otel ve lüks denilince akla gelen ilk yer olan Çırağan’ın içerisinde yer alan Tuğra Restaurant, Ramazan boyunca konuklarını geniş bir iftar menüsüyle ağırlayacak. Menüde safranlı çiftlik tavuğundan kesme sac oruğuna, kuzu incikten açık büfe tatlı çeşitlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor.

FIAMMA - GEZİ HOTEL BOSPHORUS

İstanbul’un 10 gözde otel restoranı ve iftar menüleri


Gezi Hotel’in içerisinde yer alan Fiamma restoran da Ramazan için özel bir menü hazırlayanlardan. Tüm ay boyunca sunulacak olan menüde iftariyeliklerden çorba çeşitlerine, paçanga böreğinden hünkar beğendiye kadar birçok seçenek bulunuyor.

BRIZO - HYATT REGENCY İSTANBUL ATAKÖY

İstanbul’un 10 gözde otel restoranı ve iftar menüleri


Ataköy’de Hyatt Regency bünyesinde hizmet veren Brizo restoranın Ramazan ayına özel olarak hazırladığı menüde; şarküteri çeşitlerinden kuzu tandıra, ızgara köfteden tatlı çeşitlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor.

AQUA RESTAURANT - FOUR SEASONS BOSPHORUS

İstanbul’un 10 gözde otel restoranı ve iftar menüleri


Beşiktaş’ta Four Seasons otel’in içerisinde yer alan Aqua Restaurant, denize sıfır konumu ve keyifli bahçesinde konuklarını Ramazan boyunca ağırlayacak. Aqua’da dilerseniz kendinize özel bir menü oluşturabilir, dilerseniz kendinizi şefe teslim edebilirsiniz.

CAFE SWISS - SWISSOTEL THE BOSPHORUS

İstanbul’un 10 gözde otel restoranı ve iftar menüleri


Akaretlerde yer alan Swissotel bünyesindeki Cafe Swiss’in bu aya özel olarak hazırladığı özel menüde pide çeşitlerinden saray mutfağına özel tatlara, balık alternatiflerinden kebap çeşitlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor.

SAFRAN RESTAURANT - INTERCONTINENTAL ISTANBUL

İstanbul’un 10 gözde otel restoranı ve iftar menüleri

Şık dekorasyonu ve muhteşem boğaz manzarasıyla Gümüşsuyu’nda InterContinental’in içerisinde hizmet veren Safran Restaurant’ta ister özel Ramazan menüsünü, isterseniz de kendi oluşturacağınız lezzet kombinasyonlarını deneyebilirsiniz.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır. 

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