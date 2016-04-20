İstanbul'daki en iyi 6 sushi restoranı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
20.04.2016 - 11:25, Son Güncelleme:

İstanbul'daki en iyi 6 sushi restoranı

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İstanbul'daki en iyi 6 sushi restoranı

Yeni lezzetler keşfetmek isteyenler için, füzyon mutfağından klasik Japon mutfağına dek şehrin en iyi sushi restoranlarını araştırdık.

Japon mutfağının artık dünyaya mal olmuş bir yemeği sushi. Şanı Japonya’nın ötelerine geçmiş, İstanbul’da bile en lüks caddelerden mahalle aralarına kadar türlü türlü çeşitlerde karşımıza çıkan bir lezzet...

İstanbuldaki en iyi 6 sushi restoranı

"En iyi suşi nerede yenir, suşiye yeni lezzetler katan restoranlar hangileridir?" gibi soruların cevabını yanıtlamak için İstanbul’da suşi restoranlarının büyük bir kısmını gezdik ve küçük birer not düştük.

Evden suşi yemeğe çıkmadan önce mutlaka bu seçkimize göz atın.

1. INARİ SUSHI OMAKASE

İstanbuldaki en iyi 6 sushi restoranı

Kuruçeşme’de yer alan Inari Sushi Omakase füzyon mutfağını Japon lezzetleri ile birleştirerek eşsiz bir yemek şovu sunuyor.

2. İOKİ RESTAURANT

İstanbuldaki en iyi 6 sushi restoranı

İstinye, Kandilli ve Ulus olmak üzere 3 farklı şubesi bulunan İoki Restaurant, Hollywood yıldızlarının da favorisi.

3. ITSUMI

İstanbuldaki en iyi 6 sushi restoranı

İş Kule’lerinde bulunan Itsumi’de en az Japonya’daki kadar lezzetli suşiler tadabilirsiniz.

4. YADA SUSHI

İstanbuldaki en iyi 6 sushi restoranı

Eğer dünya standartlarında suşi yemek istiyorsanız İstinye’de yer alan Yada Sushi’ye uğramalısınız.

 

5. DARDENİA FISH & SUSHI

İstanbuldaki en iyi 6 sushi restoranı

Bağdat Caddesi’nde yer alan Dardenia Fish & Sushi bölgenin en fresh restoranlarından biri.

6. MİYABİ SUSHI & JAPANESE GRILL BAR

İstanbuldaki en iyi 6 sushi restoranı

Şehrin en lezzetli sushilerini tatmak istiyorsanız adresiniz kesinlikle Akatlar’da yer alan Miyabi Sushi & Japanese Grill Bar olmalı.

 

platinumag.com tarafından hazırlanmıştır.

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