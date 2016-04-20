İstanbul'daki en iyi 6 sushi restoranı
Yeni lezzetler keşfetmek isteyenler için, füzyon mutfağından klasik Japon mutfağına dek şehrin en iyi sushi restoranlarını araştırdık.
Japon mutfağının artık dünyaya mal olmuş bir yemeği sushi. Şanı Japonya’nın ötelerine geçmiş, İstanbul’da bile en lüks caddelerden mahalle aralarına kadar türlü türlü çeşitlerde karşımıza çıkan bir lezzet...
"En iyi suşi nerede yenir, suşiye yeni lezzetler katan restoranlar hangileridir?" gibi soruların cevabını yanıtlamak için İstanbul’da suşi restoranlarının büyük bir kısmını gezdik ve küçük birer not düştük.
Evden suşi yemeğe çıkmadan önce mutlaka bu seçkimize göz atın.
1. INARİ SUSHI OMAKASE
Kuruçeşme’de yer alan Inari Sushi Omakase füzyon mutfağını Japon lezzetleri ile birleştirerek eşsiz bir yemek şovu sunuyor.
2. İOKİ RESTAURANT
İstinye, Kandilli ve Ulus olmak üzere 3 farklı şubesi bulunan İoki Restaurant, Hollywood yıldızlarının da favorisi.
3. ITSUMI
İş Kule’lerinde bulunan Itsumi’de en az Japonya’daki kadar lezzetli suşiler tadabilirsiniz.
4. YADA SUSHI
Eğer dünya standartlarında suşi yemek istiyorsanız İstinye’de yer alan Yada Sushi’ye uğramalısınız.
5. DARDENİA FISH & SUSHI
Bağdat Caddesi’nde yer alan Dardenia Fish & Sushi bölgenin en fresh restoranlarından biri.
6. MİYABİ SUSHI & JAPANESE GRILL BAR
Şehrin en lezzetli sushilerini tatmak istiyorsanız adresiniz kesinlikle Akatlar’da yer alan Miyabi Sushi & Japanese Grill Bar olmalı.
platinumag.com tarafından hazırlanmıştır.
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