Et cenneti diyebileceğimiz en iyi şarküteriler
İştah kabartan reyonlar, ağız sulandıran lezzetlerle şarküteriler mezeden kahvaltılığa birçok et ürününü tek bir çatı altında topluyor. İşte en iddialıları...
Onlarca mezeden bin bir çeşit et seçeneğine kadar içeriye girdiğiniz anda ağzınızı sulandıran lezzetleriyle şarküteriler özel günler için vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Eş dost ağırlarken veya özel bir geceyi sevdiklerinizle kutlarken en büyük kurtarıcınız olan şarküteriler aradığınız her malzemeyi tek çatı altında toplaması açısından da kolaylıklar sunuyor. İşte, İstanbul'un en iyi şarküterileri:
1. EATALY - GAYRETTEPE
Zorlu Alışveriş Merkezi içerisinde yer alan Eataly hem İtalyan lezzetlerini tadabileceğiniz hem de İtalya'dan gelen her çeşit yemek malzemesini bulabileceğiniz bir lezzet üssü. Butik şarküteri anlayışı, taze ve günlük temin edilen malzemeleri ve kaliteli sunumuyla Eataly alışveriş için en doğru adreslerden biri. Ürünleri hem paketli şekilde hem de açık olarak istediğiniz miktarda satın alabiliyorsunuz. Beğendiğiniz ürünleri tatma olanağınızın olması da cabası.
2. ANTRE GOURMET - CİHANGİR
Cihangir'de bulunan Antre Gourmet, şarküteri olarak organik ürünleriyle semtte nam salmış durumda. Sabahları kahvaltı yapabileceğiniz mekanda çeşit çeşit peynirler, jambonlar ve spesiyal ev turşuları bulabilirsiniz. Mekanın sandviç menüsü de denemeye değer çeşitler barındırıyor.
3. NAMLI GURME - KARAKÖY
Karaköy'ün ünlü şarküterisi Namlı Gurme, sabah kahvaltılarıyla oldukça meşhur. Şarküteri kısmında yaklaşık 40 ayrı çeşit peynir, 30 çeşit zeytin ve 100'ün üzerinde zeytinyağı seçeneği sunuyor. Mekan et ürünleriyle de ön plana çıkıyor.
4. DOĞA ŞARKÜTERİ - ETİLER
Etiler semtiyle adeta özdeşleşen 30 yıllık şarküteri Doğa, kahvaltılık ürünlerin yanı sıra manav, şarap kavı ve içecek seçenekleriyle de rakiplerinden sıyrılıyor. Mezelerini özenle hazırlayan mekanın önünden geçiyorsanız ve açsanız içeri girerek seçtiğiniz taze malzemelerle kendinize leziz bir sandviç hazırlatabilirsiniz. Geç saatlere kadar açık olması da gece saatlerinde karnı kazınanlar için oldukça iyi bir alternatif oluşturuyor.
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