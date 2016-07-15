Et cenneti diyebileceğimiz en iyi şarküteriler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
15.07.2016 - 11:00, Son Güncelleme:

Et cenneti diyebileceğimiz en iyi şarküteriler

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Et cenneti diyebileceğimiz en iyi şarküteriler

İştah kabartan reyonlar, ağız sulandıran lezzetlerle şarküteriler mezeden kahvaltılığa birçok et ürününü tek bir çatı altında topluyor. İşte en iddialıları...

Onlarca mezeden bin bir çeşit et seçeneğine kadar içeriye girdiğiniz anda ağzınızı sulandıran lezzetleriyle şarküteriler özel günler için vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Eş dost ağırlarken veya özel bir geceyi sevdiklerinizle kutlarken en büyük kurtarıcınız olan şarküteriler aradığınız her malzemeyi tek çatı altında toplaması açısından da kolaylıklar sunuyor. İşte, İstanbul'un en iyi şarküterileri:

1. EATALY - GAYRETTEPE

Et cenneti diyebileceğimiz en iyi şarküteriler

Zorlu Alışveriş Merkezi içerisinde yer alan Eataly hem İtalyan lezzetlerini tadabileceğiniz hem de İtalya'dan gelen her çeşit yemek malzemesini bulabileceğiniz bir lezzet üssü. Butik şarküteri anlayışı, taze ve günlük temin edilen malzemeleri ve kaliteli sunumuyla Eataly alışveriş için en doğru adreslerden biri. Ürünleri hem paketli şekilde hem de açık olarak istediğiniz miktarda satın alabiliyorsunuz. Beğendiğiniz ürünleri tatma olanağınızın olması da cabası.

2. ANTRE GOURMET - CİHANGİR

Et cenneti diyebileceğimiz en iyi şarküteriler

Cihangir'de bulunan Antre Gourmet, şarküteri olarak organik ürünleriyle semtte nam salmış durumda. Sabahları kahvaltı yapabileceğiniz mekanda çeşit çeşit peynirler, jambonlar ve spesiyal ev turşuları bulabilirsiniz. Mekanın sandviç menüsü de denemeye değer çeşitler barındırıyor.

3. NAMLI GURME - KARAKÖY

Et cenneti diyebileceğimiz en iyi şarküteriler

Karaköy'ün ünlü şarküterisi Namlı Gurme, sabah kahvaltılarıyla oldukça meşhur. Şarküteri kısmında yaklaşık 40 ayrı çeşit peynir, 30 çeşit zeytin ve 100'ün üzerinde zeytinyağı seçeneği sunuyor. Mekan et ürünleriyle de ön plana çıkıyor.

 

4. DOĞA ŞARKÜTERİ - ETİLER

Et cenneti diyebileceğimiz en iyi şarküteriler

Etiler semtiyle adeta özdeşleşen 30 yıllık şarküteri Doğa, kahvaltılık ürünlerin yanı sıra manav, şarap kavı ve içecek seçenekleriyle de rakiplerinden sıyrılıyor. Mezelerini özenle hazırlayan mekanın önünden geçiyorsanız ve açsanız içeri girerek seçtiğiniz taze malzemelerle kendinize leziz bir sandviç hazırlatabilirsiniz. Geç saatlere kadar açık olması da gece saatlerinde karnı kazınanlar için oldukça iyi bir alternatif oluşturuyor.

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