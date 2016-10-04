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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
04.10.2016 - 16:06, Son Güncelleme:

Çıtır çıtır lezzetler: İstanbul'un börekçileri

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Çıtır çıtır lezzetler: İstanbul'un börekçileri

Ispanaklı, kıymalı, peynirli... Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelen böreğin en tazesini yiyebileceğiniz adresler burada...

Çıtır çıtır lezzeti ve mis gibi kokusuyla börek, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Kıymalı, ıspanaklı ve patatesli çeşitleriyle börekler ev oturmalarından altın günlerine kadar birçok sofranın demirbaş yiyecekleri arasında. Malzeme kadar pişirme süresinin de önemli olduğu börek yapımında usta birçok mekan mevcut. İşte İstanbul'un tadıyla ünlü börekçileri:

1. SARIYER HÜNKAR BÖREKÇİSİ

Sarıyer Hünkar Börekçisi, börek deyince akla gelen ilk yerlerden biri. Taze kıymalı ve bol yağlı börekleri ile hatırı sayılır bir üne sahip olan yerde kıymalı börek yemenizi tavsiye ederiz. Kıymalı böreğin içerisinde yer alan kuş üzümü ise mekanın kendine özgü lezzet tariflerinden biri. Sarıyer'den geçerken mekana uğrayıp bir paket kıymalı börek almayı unutmayın.

Çıtır çıtır lezzetler: İstanbulun börekçileri

2. NAMLI BÖREKÇİ

Abbasağa Mahallesi Beşiktaş'ta yer alan mekan İstanbul'un en ünlü börekçilerinden biri. Türkiye'nin dört bir yanından böreklerini tatmaya gelenlerin oluşturduğu kuyruk mekanın sıradan bir gününü anlatıyor. 1950 yılında kurulan mekan salaş bir börekçi konsepti ile yola devam ediyor. meşhur böreklerinden tatmak için sabahın erken saatlerinde mekana gitmekte fayda var. Zira mekan öğleden sonra kapalı olabiliyor.

Çıtır çıtır lezzetler: İstanbulun börekçileri

3. BOŞNAK BÖREKÇİSİ

Bağdat Caddesi'nde bir şubesi bulunan Boşnak Börekçisi açıldığı günden bu yana 22 şubeye ulaşarak büyük bir başarıya imza atmış. Pırasalı börek, boşnak böreği ve mantı böreği gibi birçok yerel lezzet bulabileceğiniz mekanda çıtır ve taze böreklere günün her saatinde ulaşabilirsiniz. Mekanın eve servis olanağı da var.

Çıtır çıtır lezzetler: İstanbulun börekçileri

4. ÇENGELKÖY BÖREKÇİSİ

Üsküdar Çengelköy'de yer alan bu börekçi, 1985 yılından bu yana şehrin muhtelif yerlerine şubeler açmış bir mekan. Bugün 111 tane şubesi ile kırılması zor bir başarıya imza atan mekan, sımsıcak ve taptaze böreğin doğru adreslerinden. Birçok börek çeşidi olan mekanda seçim size kalmış.

Çıtır çıtır lezzetler: İstanbulun börekçileri

5. TARİHİ KİREÇBURNU FIRINI

1930'lu yıllarda Rusya'da açılan meşhur börekçi, 1957'li yıllarda ise diğer şubesini Kireçburnu'nda açıyor. Kurabiye ve çöreklerinin yanında meşhur börekleriyle de hatrı sayılır bir üne sahip olan mekan, aynı zamanda deniz manzaralı harika bir kahvaltı mekanı olarak da dikkat çekiyor.

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