Çıtır çıtır lezzetler: İstanbul'un börekçileri
Ispanaklı, kıymalı, peynirli... Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelen böreğin en tazesini yiyebileceğiniz adresler burada...
Çıtır çıtır lezzeti ve mis gibi kokusuyla börek, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Kıymalı, ıspanaklı ve patatesli çeşitleriyle börekler ev oturmalarından altın günlerine kadar birçok sofranın demirbaş yiyecekleri arasında. Malzeme kadar pişirme süresinin de önemli olduğu börek yapımında usta birçok mekan mevcut. İşte İstanbul'un tadıyla ünlü börekçileri:
1. SARIYER HÜNKAR BÖREKÇİSİ
Sarıyer Hünkar Börekçisi, börek deyince akla gelen ilk yerlerden biri. Taze kıymalı ve bol yağlı börekleri ile hatırı sayılır bir üne sahip olan yerde kıymalı börek yemenizi tavsiye ederiz. Kıymalı böreğin içerisinde yer alan kuş üzümü ise mekanın kendine özgü lezzet tariflerinden biri. Sarıyer'den geçerken mekana uğrayıp bir paket kıymalı börek almayı unutmayın.
2. NAMLI BÖREKÇİ
Abbasağa Mahallesi Beşiktaş'ta yer alan mekan İstanbul'un en ünlü börekçilerinden biri. Türkiye'nin dört bir yanından böreklerini tatmaya gelenlerin oluşturduğu kuyruk mekanın sıradan bir gününü anlatıyor. 1950 yılında kurulan mekan salaş bir börekçi konsepti ile yola devam ediyor. meşhur böreklerinden tatmak için sabahın erken saatlerinde mekana gitmekte fayda var. Zira mekan öğleden sonra kapalı olabiliyor.
3. BOŞNAK BÖREKÇİSİ
Bağdat Caddesi'nde bir şubesi bulunan Boşnak Börekçisi açıldığı günden bu yana 22 şubeye ulaşarak büyük bir başarıya imza atmış. Pırasalı börek, boşnak böreği ve mantı böreği gibi birçok yerel lezzet bulabileceğiniz mekanda çıtır ve taze böreklere günün her saatinde ulaşabilirsiniz. Mekanın eve servis olanağı da var.
4. ÇENGELKÖY BÖREKÇİSİ
Üsküdar Çengelköy'de yer alan bu börekçi, 1985 yılından bu yana şehrin muhtelif yerlerine şubeler açmış bir mekan. Bugün 111 tane şubesi ile kırılması zor bir başarıya imza atan mekan, sımsıcak ve taptaze böreğin doğru adreslerinden. Birçok börek çeşidi olan mekanda seçim size kalmış.
5. TARİHİ KİREÇBURNU FIRINI
1930'lu yıllarda Rusya'da açılan meşhur börekçi, 1957'li yıllarda ise diğer şubesini Kireçburnu'nda açıyor. Kurabiye ve çöreklerinin yanında meşhur börekleriyle de hatrı sayılır bir üne sahip olan mekan, aynı zamanda deniz manzaralı harika bir kahvaltı mekanı olarak da dikkat çekiyor.
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