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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
DHA
11 Kasım 2019 - 10:11,

Tam 238 çeşit var! En ilginç olanı ise...

Antalya'da, hemen her şeyin turşusunu kuran işletmeci Mustafa Hazar (60), çam kozalağı, çıra, yumurta, balık ve ahtapotun ardından Türkiye'de üretimi henüz yeni olan ejder meyvesinin turşusunu da kurdu.

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Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde yaklaşık 30 yıldır ev yemekleri üzerine restoran işleten Mustafa Hazar, 238 farklı ürünün turşusunu kurdu.

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Hemen hemen tüm meyvelerin yanı sıra çam kozalağı, çıra, bıldırcın ve tavuk yumurtası, balık, yer elması, şeker pancarı, fındık ve ahtapottan da turşu kuran Hazar, restoranda büyük bir alanı turşulara ayırdı.

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Hazar'ın en çok dikkat çeken turşu çeşitleri ahtapot, balık ve yumurta oldu.

4EJDER MEYVESİ TURŞUSUNU KURDU

EJDER MEYVESİ TURŞUSUNU KURDU

Turşuların ününü duyanların, Türkiye'nin çeşitli illerinden geldiğini belirten Hazar, turşunun ve turşu suyunun sağlığa çok faydalı olduğunu kaydetti.

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Bağırsak, böbrek ve karaciğere iyi gelen turşu çeşitleri olduğunu dile getiren Hazar, acılı turşu suyunun kışın solunum yolları enfeksiyonlarına iyi geldiğini aktardı.

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Yeni ürünler denemeyi sevdiğini de belirten Hazar, “Tamamen doğal yollarla yapıyorum. En son ejder meyvesinin turşunu kurdum. Çilek, geyik elması da yeni yaptığım turşulardan. Oldukça faydalı ürünler. Geçen hafta Konya'dan bir vatandaşın eşi çilek aşermiş. Bulamamışlar. Ben de turşusunun olduğunu duymuş. Geldi, baktı, çilek turşusu. Aldı hanımına ikram etti. O kadar mutlu oldular ki; adamcağız gözyaşı döktü" diye konuştu.

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Hazar, turşularının fiyatının 20 TL'den 250 TL'ye kadar değiştiğini de anlattı. Akdeniz bölgesinde iklimin sıcak olması nedeniyle turşularını limonla yaptığını anlatan Hazar, sirkeyle yapınca, havanın sıcak olması nedeniyle ürünlerin çabuk eridiğini söyledi. Soğuk iklimlerde, genelde sirke tercih edildiğini belirten Hazar, evinde turşu yapacaklar için ince tuz yerine kaya tuzu kullanmalarını, arıtılmamış kireçli suyla ve ürünleri haşlamadan turşu kurmaları yönünde tavsiyede bulundu.

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Restoranında ev yemekleri yaptığını da belirten Hazar, en özel yemeğinin kuru fasulye olduğunu söyledi. Kuru fasulyeyi özel bir yöntemle yaptığını ve iddialı olduğunu dile getiren Hazar, fasulyenin diriliğini ve lezzetini koruyabilecek tek tarifin kendisinde olduğunu iddia etti.

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