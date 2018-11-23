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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23 Kasım 2018 - 11:42,

Kuzu ciğeri Maraş paçasına rakip

Kahramanmaraş’ta sabah kahvaltısında kuzu ciğer kebabı yemek isteyen vatandaşlar sıra bekliyor.

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Çinili Çarşısı’nda yer alan Tarihi Cumhuriyet Lokantası'nda servis edilen ciğer kahvaltısı yemek için sabah saat 06.00’da vatandaşlar kapıda bekliyor.

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Ciğer kebabının sabah kahvaltısında ayrı bir yeri olduğunu söyleyen kebap ustası Zafer Ayranpınar, “Türkiye'nin diğer illerinde sabah kahvaltısında ciğer kültürü var ve biz de bunu kentimizde başlattık. Pazar günleri sabah namazı sonrası ciğer servisimiz oluyor ve vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Elimizden gelen en iyi bir şekilde itinayla en iyi kuzu ciğerini misafirlerimize tattırıyoruz. Kahramanmaraş’ta kelle paça olmazsa olmaz ama biz de paçaya rakip olsun diye böyle bir uygulama başlattık" dedi.

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Ayranpınar, "Bizim istediğimiz, insanlar haftanın bir günü paça diğer hafta ciğer yiyerek farklı lezzetleri tatmış olacaklar. İnsanlara özellikle pazar sabahı ciğer kahvaltısı tattırmak istiyoruz. Bu lokantanın adı Cumhuriyet, biz 1923 yılında kurulduk ve ben de 3’üncü kuşak olarak bu lokantayı işletiyorum. Yemeklerimizi kendi özel açık ekmeği, ayran ve acı biberimizle birlikte 15 lira olarak satış yapıyoruz. Amacımız bütün vatandaşlara bu lezzeti tattırmak” dedi.

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Sabahın erken saatlerinde kuzu ciğer yemek için sıraya giren vatandaşlardan İzzet Uyunmaz ise, “İlk yediğimde mükemmel bir lezzet olduğunu gördüm ve her zaman yemeye çalışıyorum. Bugün de biraz erken geldim, çünkü geç kalırsak ciğer kalmıyor. O yüzden bu lezzeti getiren arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Herkesin de yemesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

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