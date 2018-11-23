Kuzu ciğeri Maraş paçasına rakip

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kek denince birçoğumuz için akan sular durur. Daha fırına atıldığı anda mis gibi kokmaya başlayan, puf puf kabaran nefis kekler yapmak için bilinmesi gereken bazı minik püf noktaları var. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde, konu komşuyu kıskandıracak, elden ele kapışılacak kekler yapabilirsiniz. İşte karşınızda güzel kek yapmanın püf noktaları…
Araştırmacı Nejat Yentürk'ün, İskender kebabın İzmir'e ait olabileceğini iddia etmesine, Bursalı ünlü kebapçıdan yanıt geldi. Ünlü Bursa Uludağ Kebapçısı sahibi Cem Çalışır, "İskender, Bursamız'ın ürünüdür" dedi.