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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Anlar
07 Aralık 2018 - 15:17,

Gelen misafiri kıskandıracak nefis 5 çayı tarifleri

Çay saatleri sevdiklerimizle oturup iki lafın belini kırdığımız, tatlı tatlı sohbetler ettiğimiz güzel dakikalar. Bu dakikalarda sohbetin tadını artıran da iyi demlenmiş güzel bir çay ile çayın yanında atıştırdığımız lezzetli yiyecekler oluyor. Gelecek misafirlerinizin bayılacağı 5 çayı tarifleri arıyorsanız sizi hemen aşağı alalım çünkü bu listedeki tariflerin hepsi çok lezzetli.

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Çay saatleri için ağızda dağılacak kıtır kıtır, nefis bir kurabiye mi arıyorsunuz? O zaman çaylı kurabiye tam size göre. İçinde bulunan çay yaprakları ve hazır granül kahve sayesinde mis gibi bir kokusu olan bu kurabiyeyi çocuklar da büyükler de çok sevecek.

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Börek sevmeyenle biz bugüne kadar henüz karşılaşmadık. Üstelik doyurucu olmasıyla da kalabalık sofraların favori yemeklerinin başında geliyor. Sizin için hemen herkesin zevkle yiyeceği bir peynirli kalem börek tarifimiz var. İsterseniz bu böreği önceden hazırlayıp buzlukta saklayabilir ihtiyacınız olunca pişirip birkaç dakikada servis edebilirsiniz.

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Kek çay saatlerinin olmazsa olmaz lezzetlerinin başında geliyor. Son dönemin en popüler keklerinden biri de şüphesiz ağlayan kek. Peki ağlayan kek nasıl yapılır? İşte çok pratik ve lezzetli bir ağlayan kek tarifi…

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Parmesan İtalya kökenli bir peynir türü. Hayatımıza biraz geç girdi ama kendini çok sevdirdi. Genellikle makarnalarda kullanılan parmesanı bu kez bir tuzlu kurabiyede kullandık ve sonuçtan çok memnun kaldık. Önemli bir püf noktası: Peynirinizi hamura eklemeden önce iyice toz kıvamına geldiğinden emin olun ki homojen bir karışım elde edebilesiniz...

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Kakaolu kek denince birçoğumuz için akan sular duruyor. Çocukluktan bu yana nice hatıraları beraberinde getiren bu keki, sosla denemeye ne dersiniz? Lezzeti de en az görüntüsü kadar büyüleyici olan bu keki, özel günlerde misafirlerinize ikram ettiğinizde alkışlarla karşılanacağınızı söyleyebiliriz.

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Fırından yeni çıkmış sıcak poğaça kadar lezzetli şey az bulunur. Hele ki bu puf puf kabaran mayalı pastane poğaçasıysa yerken birkaç parmağınızı kurban edebilirsiniz. Eğer siz de nefis bir pastane poğaçası tarifi arayanlardansanız, pratik tarifimize bir göz atmalısınız. Denediğinizde bu poğaçaya şans vermekle doğru bir şey yapmış olduğunuzu göreceksiniz.

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Börek kadar güzel şey az bulunur şu dünyada. Hele ki bu börek kısa sürede hazırlanıyor ve ocakta pişiyorsa... Pratikliği ve lezzeti sayesinde kahvaltı ve brunch’ların en vazgeçilmez tatlarından biri haline gelen tava böreğini akşam yemekleri için de hazırlayabilirsiniz. İşte tava böreği tarifi…

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Çatlak kurabiye sevimli görüntüsü ve lezzetiyle çay saatlerinin favori lezzetlerinden. Üstelik önceden yapıp yeme zamanı gelince kısa sürede pişirip yemeye de çok uygun. Maksimum lezzet için dikkat etmeniz gereken püf noktaları 2 bardaktan fazla un kullanmamak ve kurabiye hamurunuzu buzdolabında mümkün olduğu müddetçe bekletmek. Afiyet olsun!

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