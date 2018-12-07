Gelen misafiri kıskandıracak nefis 5 çayı tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Hamburger her yaşın sevdiği atıştırmalık lezzetlerin başında geliyor. Özellikle son dönemde birbiri ardına açılan gurme burgerciler sayesinde farklı bir gözle bakmaya başladığımız hamburgeri evde de yapabilirsiniz. İşte özellikle gençlerin ve anne babaların çok sık sorduğu “Evde hamburger nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…
Sosis hayatımıza nispeten geç girmiş ancak kendisini çok sevdirmiş bir şarküteri ürünü. Kahvaltı sofralarından sandviçlere, makarnadan hamur işine birçok farklı tarifte kolayca kendisine yer bulabilen sosisin yapımında kızartmadan haşlamaya değişik teknikler kullanabilirsiniz. İşte “Sosis yapılır?” sorusuna yanıt olabilecek birkaç ipucu…