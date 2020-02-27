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Salata Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 27.02.2020 - 17:08,Son Güncelleme:/

Yeşil mercimekli kuskus salatası tarifi

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Yeşil mercimekli kuskus salatası tarifi
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Daha çok yemeklerde kullandığımız yeşil mercimek ve kuskustan salata hazırlamaya ne dersiniz? Yeşil mercimekli kuskus salatası, lezzetinin yanı sıra doyurucu olmasıyla da favorilerinizden biri olacak. İster tek başına öğün olarak isterseniz de misafir sofralarınızda ikramlık olarak da sunabilirsiniz. Bu nefis salatayı denemeden geçmeyin. Şimdiden afiyet olsun...

  • Çiğ
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 su bardağı kuskus
  • Yarım demet dereotu
  • Yarım demek maydanoz
  • 1 çay bardağı konserve mısır
  • Zeytinyağı
  • 1 adet limon
  • Tuz

Yeşil mercimekli kuskus salatası tarifi nasıl yapılır?

Kuskus ve yeşil mercimeği ayrı tencerelerde ara ara karıştırarak haşlayın.

Dereotu ve maydanozu ince ince kıyın.

Mercimek ve kuskusun suyunu süzdükten sonra soğuk sudan geçirin.

Ardından da karıştırma kabına alın.

Üzerine mısır, dereotu ve maydanozu ilave edin.

Son olarak da tuz, limon suyu ve zeytinyağını ekleyerek karıştırın.

Afiyet olsun...

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