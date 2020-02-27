Yeşil mercimekli kuskus salatası tarifi

Kuskus ve yeşil mercimeği ayrı tencerelerde ara ara karıştırarak haşlayın.



Dereotu ve maydanozu ince ince kıyın.



Mercimek ve kuskusun suyunu süzdükten sonra soğuk sudan geçirin.

Ardından da karıştırma kabına alın.

Üzerine mısır, dereotu ve maydanozu ilave edin.

Son olarak da tuz, limon suyu ve zeytinyağını ekleyerek karıştırın.

Afiyet olsun...