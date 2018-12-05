Etli, etsiz ya da yumurtalı... Çeşit çeşit çiğ köfte tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Beş çaylarının vazgeçilmezi kısırı farklı bir şekilde denemeye ne dersiniz? Sosuyla lezzet çıtasını yükselten yeşil mercimek kısırı, yeni favorilerinizden olmaya aday. İşte, belli başlı malzemeler ile kısa sürede hazırlanan yeşil mercimek kısırı tarifi...
Dudove tatlısı şerbetli tatlı severlerin karşı koyamayacağı bir lezzet. Yılların şekerpare tatlısı, Boşnak eli değmiş hali ile tekrar karşımızda. Dolayısıyla şekerpare sevenler dudove tatlısına hayran kalacak. Peki dudove tatlısı nasıl yapılır? Dudove tatlısı nasıl pişirilir? Dudove tatlısını yaparken nelere dikkat edilmeli? Dudove tatlısının çok kolay olan yapımı bütün ince noktaları ile burada…