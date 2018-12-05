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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Profiller
05 Aralık 2018 - 14:54,

Etli, etsiz ya da yumurtalı... Çeşit çeşit çiğ köfte tarifleri

Çiğ köfte mutfağımızın en sevilen lezzetlerinin başında geliyor. Güneydoğu Anadolu mutfağındaki yeri tartışılmaz olan çiğ köfteyi dışarıda yiyebileceğiniz gibi evde de yapabilirsiniz. Bunun için farklı farklı tarifler bulabilirsiniz ama biz sizin için bir güzellik yaptık, bu tariflerin hepsini bir araya topladık. Hangisini denerseniz deneyin pişman olmayacağınızı garanti edebiliriz.

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Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan çiğ köftenin aslı yağsız kuzu kıymasıyla olur. Elinizin sıcaklığı, baharatlar ve yoğurma süreci sayesinde o et tabir-i caizse pişer. Bu tarifimizde gelenekselin tadını arayanlar için etli bir çiğ köfte tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinizden eminiz. Şimdiden afiyet olsun!

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Çiğ köfte mutfağımızın benzersiz lezzetlerinden biri. Yumurtalı çiğ köfte ise Urfa mutfağının spesiyal lezzetlerinden. Yağda pişmiş yumurtanın etsiz çiğ köfteyle bir araya getirilmesiyle oluşan yumurtalı çiğ köfteyi yapmak biraz emek istiyor ama ortaya çıkan sonuç nefis. Mutlaka denemelisiniz...

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Etsiz çiğ köfte son dönemlerin en favori sokak lezzetlerinin başında geliyor. Her köşe başında bir çiğ köfteciyle karşılaşmak mümkün ancak siz bu lezzeti mutfağınıza taşımak istiyorsanız ve ihtiyacınız olan sadece bir tarifse doğru yere geldiniz. Tüm ayrıntılarıyla etsiz çiğ köfte tarifimiz hemen aşağıda.

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4/5

Çiğ köfte yapmak biraz maharet istiyor evet ancak içine bazı malzemeler ekleyerek ve bazı püf noktalarına dikkat ederek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Örneğin haşlanmış patates sayesinde çiğ köfte harcı daha kolay kıvam alır. Bulguru da önceden ıslatıp kabartırsanız dert edeceğiniz hiçbir şey kalmaz. İnanmayan tarifimizi deneyip kendi gözleriyle görebilir.

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5/5

Çiğ köfte de mercimek köftesi de bizim canımız, ikisini birbirinden ayırmamız mümkün değil. O halde ne yapıyoruz? Çiğ köfte tadında mercimek köftesiyle bu iki güzelliği bir arada tüketiyoruz. Yapılışı mercimek köftesi kadar kolay, lezzeti çiğ köfte kadar muazzam. E daha ne olsun? Size bir tek köfte harcını yoğurup şekil vermek kaldı.

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