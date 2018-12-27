Bu zeytin kahvaltıda değil çerez olarak yeniyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sıradan çorba tariflerinden sıkılanlar için benzersiz bir önerimiz var: Zerdeçallı bal kabağı çorbası. Hint safranı olarak bilinen zerdeçal, bağışıklığı güçlendirmeden bağırsak hareketlerini hızlandırmaya, tok tutmadan cildi güzelleştirmeye dek birçok faydası bulunan bal kabağı ile buluşuyor, tadına doyum olmuyor. İşte, adım adım zerdeçallı bal kabağı çorbası tarifi…
Elma dört mevsim zevkle tükettiğimiz bir meyve. Elmalı turta da aynı zevkle yediğimiz nefis bir tatlı. Ağızda dağılan kıtır kıtır tabanı ve nefis meyveli harcıyla herkesin çok sevdiği elmalı turtayı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor. Aşağıda sizin için bu noktaları özetledik ve nefis bir elmalı turta tarifi ekledik. Ortaya çok nefis sonuçlar çıkacağından hiç şüphemiz yok. O halde gelsin tüm püf noktalarıyla elmalı turta tarifi...