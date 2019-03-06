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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy ve Ingimage
06 Mart 2019 - 16:24,

Bu hatalar mutfakta çok sık yapılıyor, siz yapmayın!

Mutfakta yemek pişirirken yaptığımız şeylerin çoğu doğru bildiğimiz yanlışlardır. Sizi bu yanlış yollardan döndürmek için en sık yapılan hataları derledik.

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1/30

Ara sıra da olsa yemek yapan herkesin, bazı konularda kesin fikirleri vardır. "En iyisi bunu böyle yapmaktır" der ve farklı şeyleri denemekten kaçınırız. Halbuki bu inandıklarımızın büyük bir çoğunluğu doğru bildiğimiz yanlışlardır. Sizi bu yanlış yollardan döndürmek için en sık yapılan hataları derledik. Mutlaka bir göz atmalısınız...

2/30

Eti yemeden önce biraz dinlenmesine izin verin. Sıcakken dilimlenen etin bütün suyu akar gider. Kupkuru bir et parçasıyla baş başa kalırsınız. Etle ilgili bir tüyo daha: Eti mühürleyecekseniz, bunu yüksek ateşte yapmalısınız. Kısık ateşte mühürlemeye kalkarsanız, et suyunu salar ve lezzeti azalır.

3/30

Yemeğin tuzunu ve karabiberini her şey bittikten, yemek piştikten sonra eklemeyin. Pişirme süreci boyunca yemeğinizi tadarak gerekli eklemeleri yavaş yavaş yapın.

4/30

Baharattan korkmayın. Yemekleri beğenilen insanlar genellikle bol bol baharat ve ot kullanırlar. Kimyon, kişniş gibi baharatları tohum halinde kullanacaksanız, aromalarının daha kuvvetli olması için önce tavada biraz kavurun. Yaptığınız yemeğe baharatını başta değil, pişmeye yakın eklerseniz yemeğiniz daha lezzetli olacaktır.

5/30

Pirinci pişirmeye başlamadan önce mutlaka yıkayın. Başta pilav olmak üzere, ne pişiriyorsanız pişirin, pirincin dışındaki nişastayı yıkadığınızda, tadının daha iyi olduğunu göreceksiniz. Ayrıca pilavı pişirirken tencerenizin kapağını açmayın. Demlendikten sonra karıştırmanız daha doğru olacaktır.

6/30

Avokadonun çekirdeğini avokado sosunun içinde tutmak, sosun ömrünü azaltmaz. Sosunuzun ömrünü uzatmak istiyorsanız, içine biraz limon suyu ekleyip hava almayan bir kapta saklamalısınız.

7/30

Tatlı patateslerinizi normal fırında pişirmek varken mikrodalgaya atmayın. Çünkü kabuklarını soymadan fırına attığınızda, patatesin içindeki doğal şekerlerin karamelize olmasını sağlarsınız. Ne tuza, ne karabibere, ne yağa ne de kremaya ihtiyacınız olur. Dışı çıtır, içi yumuşak ve tatlı patatesler elde edersiniz.

8/30

İnternette görüp beğendiğiniz bir yemek tarifi varsa, alttaki yorumlar kısmına mutlaka göz atın. Muhtemelen sizin gibi birileri tarifi daha kolay ve lezzetli hale getirmek için birkaç ufak ipucu önerisini yorumlar kısmına yazmıştır.

9/30

Bir tarif üzerinden gidiyorsanız onu uygulayın. Çok kritik malzemeleri kafanıza göre değiştirip sonra da "Bu tarif kötüymüş" demeyin. Eğer bir tarifteki malzemeleri iki katına çıkaracaksanız, bunu bütün malzemelere yapmayı unutmayın. Aksi takdirde tadı asla aynı olmayacaktır. Çünkü özellikle hamur işi yapmak bir bilimdir.

10/30

Börülce, brokoli gibi yeşil sebzeleri, iyice yumuşayana kadar haşlamayın. Onun yerine buharda hafifçe pişirin. Böylece hem gevrekliklerini hem de renklerini kaybetmezler. Brüksel lahanasını haşlamayın, soteleyin. Haşlanmış Brüksel lahanasının kokusu çıkar ve dokusu yapış yapış olur. Onun yerine lahanalarınızı ortadan ikiye bölüp zeytinyağı ve sarımsakla soteleyin.

11/30

Kıymayı çok fazla yoğurmayın. Fazla yoğurulmuş kıyma, etin sertleşmesine ve dokusunu kaybetmesine neden olabilir. Köfteleri pişirirken daha kısa sürede daha fazla iş üretmek için tavanızı tıkış tıkış doldurmayın. Tavada boşluklar bıraktığınızda etin nemini salmasına ve her yerinin eşit pişmesine imkan tanımış olursunuz.

12/30

Omlet yaparken içindeki malzemeleri yumurtayla karıştırmadan önce ayrı bir tavada pişirin. Böylece peynir, sebze, et gibi malzemelerin suyunu iyice buharlaştırmış ve omletinizi sulanmaktan kurtarmış olursunuz.

13/30

Pasta yaparken kremayı sürmeden önce kekin soğumasını bekleyin. Aksi takdirde sosyal medyada çok paylaşılan o felaketlerden biriyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

14/30

Pişireceğiniz malzemeleri içine koymadan önce tavanızın ya da tencerenizin ısınmış olduğundan emin olun. Tencere iyice ısınmadan yağı içine koymayın. Aksi halde yemeğiniz çok yağ çekebilir ve yapışabilir.

15/30

Patlıcan, kereviz gibi sebzeler kesildiği zaman kısa sürede kararırlar. Bu sebepten bu gibi sebzeleri doğradığınızda bekletmeden yemeğinize ilave edin.

16/30

Malzemeleri aynı boyutta doğramayı ihmal etmeyin. Sebze yemeği pişirirken sebzeleri farklı boyutlarda kesmek pişme zamanlarını değiştirecektir. Böylece sebzelerin bir kısmı fazla pişmişken bir kısmı ise çiğ kalır ve bu da yemeğinizin lezzetini olumsuz etkiler.

17/30

Malzemeleri karamelize olana kadar soteleyecekseniz, tavanızın yeterince geniş olmasına dikkat edin. Eğer her şeyin üst üste yığıldığı bir tava ya da tencere kullanıyorsanız, hayalinizdeki karamelizasyona asla ulaşamazsınız.

18/30

Kızartma yaparken kapağı kesinlikle kapatmayın. Hava ile temas eden gıdaların dış yüzeyindeki çıtırlık daha kalıcı olur.

19/30

Süt kaynatacaksanız, sütü tencereye doldurmadan önce tencerenin içini soğuk su ile ıslatın. Bu sayede sütünüz tencerenin dibine yapışmayacaktır.

20/30

Salata yaparken sosunu üzerine hemen gezdirmeyin. Sosu salatayı servis etmeden hemen önce ilave etmeniz daha doğru olacaktır. Aksi halde salatanızdaki yeşillikler kısa sürede sönüp tazeliğini kaybedebilir.

21/30

Makarna haşlama suyuna yapışmasın diye yağ koymayın, tuz yeterlidir. Makarna suyuna yağ eklediğiniz takdirde, makarnaların dış yüzeyinde sosu tutacak nişasta tabakası oluşmaz. Makarnalar yapışmasın istiyorsanız karıştırmanız yeterlidir.

22/30

Makarnayı süzdükten sonra kesinlikle soğuk suyla yıkamayın. Aksi halde makarnanın lezzetini kaybedersiniz. Süzülen makarnanızı direkt olarak sosla buluşturabilirsiniz.

23/30

Bir yemek için hem soğan hem de sarımsak kavurmanız gerekiyorsa, soğanlar yumuşayana kadar sarımsakları tencereye atmayın. Çünkü soğanların kavrulması biraz daha fazla zaman alır. Eğer hepsini aynı zamanda atarsanız soğanlar olana kadar sarımsaklar yanar ve içeriğinde vitamin kaybı yaşanır.

24/30

Krep yaparken hamurun tamamen pürüzsüz olmasını, içinde hiç un topağı kalmasını istemiyor bunun için de var gücünüzle karıştırıyorsanız hata yapıyorsunuz. Çünkü aşırı karıştırma kreplerin hava kabarcıklı yapısını öldürüyor ve lastik gibi olmasına neden oluyor. Bunun yerine birkaç topak kalmasına izin vermelisiniz.

25/30

Suyunuzu fazla kaynatmayın. Bazı tariflerde sıcak su, bazılarında ise kaynayan su ifadesi kullanılır. Sıcak su gereken tariflerde suyunuzu fokur fokur kaynar haldeyken kullanmak hatadır.

26/30

Yumurta haşlarken suyuna bir çay kaşığı karbonat eklemeyi ihmal etmeyin. Bunu yapsanız yumurtaların kabuklarının çok daha kolay soyulabildiğini göreceksiniz.

27/30

Çikolatayı eritirken çok fazla ısıttığınızda pürüzsüz bir kıvam elde etmeniz neredeyse imkansızdır. O yüzden ocağı ne kadar açtığınıza dikkat edin. Bu işlemi mikrodalga fırında yapıyorsanız, 20-30 saniyede bir fırından çıkarıp karıştırmayı ihmal etmeyin.

28/30

Hamur işi yaparken tereyağını küp küp doğrayıp kullanmak yerine, rendelemeyi deneyin. Kabın içinde daha eşit dağılacağından karıştırma süresi kısalır. Bu da gluten oluşumunu engeller ve hamur işlerinizin daha puf puf olmasını sağlar.

29/30

Fırında kek, kurabiye gibi hamur işleri pişirmeden önce fırını mutlaka ısıtın. Harcı hazırlamaya başladığınız sırada fırınınızı çalıştırırsanız lezzetli ve istediğiniz gibi kabaran kek ve kıtır kıtır kurabiyeler yapabilirsiniz.

30/30

Kek, pasta, kurabiye, poğaça gibi hamur işlerini yaparken karşılaşılan en büyük hatalardan biri de acele ederek malzemeleri buzdolabından çıkar çıkmaz kullanmaktır. İyi kabarmış bir kek, malzemeleri birbiriyle iyice özleşleşmiş bir kurabiye yapmak istiyorsanız tüm malzemeleri oda sıcaklığında 30 dakika beklettikten sonra hazırlamaya başlamalısınız.

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