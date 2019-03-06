Bu hatalar mutfakta çok sık yapılıyor, siz yapmayın!

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Regaip Kandili öncesinde evlerde, Osmanlı geleneği olan 'kandil simidi' mesaisi başladı Osmanlı'dan bu yana geleneksel olarak hazırlanan mahlep kokulu simitler, idrak edilecek Regaip Kandili’nde sofralardaki yerini alacak. En kolay ve pratik kandil simidi tariflerini araştıran vatandaşlar da konu hakkında internette sorgulama yapıyor. Peki, kandil simidi nasıl yapılır?
Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde sıklıkla kullanılan damla sakızı, gerek aromasıyla gerekse de sağladığı faydalarla rağbet görüyor. Damla sakızının yatıştırıcı ve bazı preparatlara koku verici, ağız kokularını giderici, diş etlerini kuvvetlendirici özellikleri var. Peki, damla sakızı nasıl kullanılır, faydaları neler?