Beslenme uzmanlarının ve diyetisyenlerin asla tüketmediği yiyecekler
Kimi çok kalorili, kimi kimyasal dolu, kimi de sodyum... Uzmanlar bu yiyeceklerden uzak duruyor!
Hem lezzetten ödün vermek istemiyor hem de sağlığınıza ve beslenmenize dikkat etmek istiyorsunuz değil mi? Bu durumda uzmanların uyarılarına dikkat etmelisiniz. Reader's Digest dergisi ABD'nin tanınmış diyetisyenlere ve beslenme uzmanlarına asla yemediği ve yenmesini kesinlikle tavsiye etmediği yiyecekleri sormuş. İşte cevaplarından birkaçı...
Yapay tatlandırıcıÖzellikle kalorisi az olduğu için yapay tatlandırıcı tercih ediyorsanız bir daha düşünün. Çünkü çok sayıda araştırma yapay tatlandırıcılarla dolu diyet içecekleri tüketmenin kilo almaya yol açtığına işaret ediyor.
Mikrodalgada patlamış mısırHazır patlamış mısır paketlerinin içinde o kadar çok yapay kimyasal tatlandırıcı var ki... Patlamış mısır yemek istiyor fakat kolay yolunu arıyorsanız, bir avuç mısırı biraz zeytinyağı ve tuza bulayıp kesekağıdına koyarak mikrodalgaya attığınızda aynı sonucu elde edebilirsiniz.
İşlenmiş et ürünleriSucuk, salam, sosis gibi işlenmiş et ürünleri özellikle kahvaltılarda ve atıştırmalıklarda çok fazla tüketiliyor ancak içindeki nitrattan karajenana çok sayıda kimyasal vücutta enflamasyona ve uzun vadede kolon kanserine neden olabiliyor.
MargarinBitkisel kökenli olduğu için margarini tereyağına tercih ediyor olabilirsiniz ancak sıvı yağları katılaştıran hidrojenizasyon işlemi aslında sağlığımız için bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Onun yerine az miktarda organik tereyağı ve zeytinyağı tüketmek en doğrusu.
Meyve sularıSadece kartonda satılan hazır meyve suları değil, butik üretim meyve suları da tahmin ettiğiniz kadar sağlıklı olmayabilir. Çünkü genelde doymadan kalori almanıza neden olurlar. Üstelik meyvenin kendisini yerken aldığınız besinlerin önemli bir kısmı meyve sularında yoktur.
Hazır noodle'larİşte bir sodyum deposu daha! Birkaç dakikada hazırlayıp afiyetle yediğinizi biliyoruz ancak özellikle sosundaki çeşit çeşit kimyasalla hazır noodle'lardan uzak durmalısınız.
Fast-food zincirlerindeki burgerlerKöftenizi evde yapıp iki dilim ekşi mayalı ekmeğin arasına koyuyorsanız sorun yok ama fast-food zincirlerinde satılan burgerlerden uzak durmalısınız. Neden mi? Yıllarca saklandığı halde hiç bozulmayan burger haberlerini hatırladınız mı?
Kola ve türevi içeceklerBir bardak kolada bulunan şeker miktarı o kadar yüksek ki vücudunuzdaki şeker seviyesini ve ruh halinizi etkiliyor, baş ağrısına yol açıyor ve dev bir kalori bombası. Günümüzde obezite salgınının en önemli sebeplerinden biri bu içecekler.
Kahvaltı gevrekleriSabah evden çıkmadan kahvaltı etmek istiyor ama pratik bir şeyler arıyorsunuz. Bu durumda başvurduğunuz kahvaltı gevrekleri, özellikle şekerli olanlar, çok fazla karbonhidrat içerdikleri gibi protein, sağlıklı yağlar ve lif yönünden de çok fakir. Gerek yerine yulaf tercih edebilirsiniz.
Hazır atıştırmalık barlarEvde kendiniz yapıp yanınızda taşıyorsanız bir nebze durumu kurtarıyorsunuz ama marketlerde satılan atıştırmalık tahıllı ve meyveli barlar genellikle çok fazla şeker yüklü oluyor. Bu nedenle yerken dikkatli olmalısınız.
Hazır salata soslarıİşte bir gizli tehlike daha... Yemekte salata yiyor, hafif ve sağlıklı bir öğün geçirdiğinizi zannediyorsunuz ancak kullandığınız hazır salata sosu hem kalori hem de kimyasal deposu. Bunun yerine bir kaşık zeytinyağı, biraz limon suyu ya da sirkeyle kendi salata sosunuzu yapıp yiyebilirsiniz.
Şekersiz tatlılarBir tatlının şekersiz olabilmesi için içine eklenen kimyasalları ve yapay tatlandırıcıları bir düşünün. Şekersiz bir tatlı yerine az miktarda doğal bal, pekmez ya da bir parça bitter çikolata ağzınıza atmanız tatlı ihtiyacınızı karşılamak için yeterli olacaktır. Hem de daha besleyici...
Enerji içecekleriÖzellikle uzun süre uyanık kalmaya ihtiyacınız olan zamanlarda tükettiğiniz enerji içecekleri kafein ve uyarıcılarla doludur. Dolayısıyla enerji verdiğini söylemek çok yanlış. Gerçekten enerjiye ihtiyacınız varsa düzgün uyumalı ve düzgün bir yemek yemelisiniz.