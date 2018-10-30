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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Ingimage
30 Ekim 2018 - 12:04,

Beslenme uzmanlarının ve diyetisyenlerin asla tüketmediği yiyecekler

Kimi çok kalorili, kimi kimyasal dolu, kimi de sodyum... Uzmanlar bu yiyeceklerden uzak duruyor!

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Hem lezzetten ödün vermek istemiyor hem de sağlığınıza ve beslenmenize dikkat etmek istiyorsunuz değil mi? Bu durumda uzmanların uyarılarına dikkat etmelisiniz. Reader's Digest dergisi ABD'nin tanınmış diyetisyenlere ve beslenme uzmanlarına asla yemediği ve yenmesini kesinlikle tavsiye etmediği yiyecekleri sormuş. İşte cevaplarından birkaçı...

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Yapay tatlandırıcı

Özellikle kalorisi az olduğu için yapay tatlandırıcı tercih ediyorsanız bir daha düşünün. Çünkü çok sayıda araştırma yapay tatlandırıcılarla dolu diyet içecekleri tüketmenin kilo almaya yol açtığına işaret ediyor.

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Mikrodalgada patlamış mısır

Hazır patlamış mısır paketlerinin içinde o kadar çok yapay kimyasal tatlandırıcı var ki... Patlamış mısır yemek istiyor fakat kolay yolunu arıyorsanız, bir avuç mısırı biraz zeytinyağı ve tuza bulayıp kesekağıdına koyarak mikrodalgaya attığınızda aynı sonucu elde edebilirsiniz.

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İşlenmiş et ürünleri

Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş et ürünleri özellikle kahvaltılarda ve atıştırmalıklarda çok fazla tüketiliyor ancak içindeki nitrattan karajenana çok sayıda kimyasal vücutta enflamasyona ve uzun vadede kolon kanserine neden olabiliyor.

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Margarin

Bitkisel kökenli olduğu için margarini tereyağına tercih ediyor olabilirsiniz ancak sıvı yağları katılaştıran hidrojenizasyon işlemi aslında sağlığımız için bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Onun yerine az miktarda organik tereyağı ve zeytinyağı tüketmek en doğrusu.

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Dondurulmuş hazır yemekler

Dondurulmuş hazır yemekler çok fazla işlenmiş ürünlerdir. İçinde rafine un, yüksek oranda sodyum, ilave maddeler ve koruyucular bulunur. Bunların hiçbiri sağlıklı değildir.

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Meyve suları

Sadece kartonda satılan hazır meyve suları değil, butik üretim meyve suları da tahmin ettiğiniz kadar sağlıklı olmayabilir. Çünkü genelde doymadan kalori almanıza neden olurlar. Üstelik meyvenin kendisini yerken aldığınız besinlerin önemli bir kısmı meyve sularında yoktur.

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Hazır noodle'lar

İşte bir sodyum deposu daha! Birkaç dakikada hazırlayıp afiyetle yediğinizi biliyoruz ancak özellikle sosundaki çeşit çeşit kimyasalla hazır noodle'lardan uzak durmalısınız.

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Meyveli yoğurtlar

Reklamlarına bakarsanız dünyanın en sağlıklı yiyecekleri gibi görünüyorlar ama meyveli yoğurtların kalorisinin neredeyse yarısı şekerden geliyor. Bunun yerine bir kase yoğurt biraz da meyve alın, ikisini birbirine karıştırın. Çok daha iyi beslenmiş olacaksınız.

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Fast-food zincirlerindeki burgerler

Köftenizi evde yapıp iki dilim ekşi mayalı ekmeğin arasına koyuyorsanız sorun yok ama fast-food zincirlerinde satılan burgerlerden uzak durmalısınız. Neden mi? Yıllarca saklandığı halde hiç bozulmayan burger haberlerini hatırladınız mı?

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Kola ve türevi içecekler

Bir bardak kolada bulunan şeker miktarı o kadar yüksek ki vücudunuzdaki şeker seviyesini ve ruh halinizi etkiliyor, baş ağrısına yol açıyor ve dev bir kalori bombası. Günümüzde obezite salgınının en önemli sebeplerinden biri bu içecekler.

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Pirinç patlakları

Diyet yapanların bir numaralı atıştırmalıklarından pirinç patlakları aslında birer karbonhidrat bombası ve yediğiniz zaman kan şekerinizin uçuşa geçmesine neden oluyor.

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Kahvaltı gevrekleri

Sabah evden çıkmadan kahvaltı etmek istiyor ama pratik bir şeyler arıyorsunuz. Bu durumda başvurduğunuz kahvaltı gevrekleri, özellikle şekerli olanlar, çok fazla karbonhidrat içerdikleri gibi protein, sağlıklı yağlar ve lif yönünden de çok fakir. Gerek yerine yulaf tercih edebilirsiniz.

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Hazır atıştırmalık barlar

Evde kendiniz yapıp yanınızda taşıyorsanız bir nebze durumu kurtarıyorsunuz ama marketlerde satılan atıştırmalık tahıllı ve meyveli barlar genellikle çok fazla şeker yüklü oluyor. Bu nedenle yerken dikkatli olmalısınız.

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Hazır salata sosları

İşte bir gizli tehlike daha... Yemekte salata yiyor, hafif ve sağlıklı bir öğün geçirdiğinizi zannediyorsunuz ancak kullandığınız hazır salata sosu hem kalori hem de kimyasal deposu. Bunun yerine bir kaşık zeytinyağı, biraz limon suyu ya da sirkeyle kendi salata sosunuzu yapıp yiyebilirsiniz.

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Şekersiz tatlılar

Bir tatlının şekersiz olabilmesi için içine eklenen kimyasalları ve yapay tatlandırıcıları bir düşünün. Şekersiz bir tatlı yerine az miktarda doğal bal, pekmez ya da bir parça bitter çikolata ağzınıza atmanız tatlı ihtiyacınızı karşılamak için yeterli olacaktır. Hem de daha besleyici...

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Enerji içecekleri

Özellikle uzun süre uyanık kalmaya ihtiyacınız olan zamanlarda tükettiğiniz enerji içecekleri kafein ve uyarıcılarla doludur. Dolayısıyla enerji verdiğini söylemek çok yanlış. Gerçekten enerjiye ihtiyacınız varsa düzgün uyumalı ve düzgün bir yemek yemelisiniz.

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Kahve kreması tozları

Kahvenizi sade içemiyorsanız içine gerçek süt, krema ya da bal gibi bir tat verici eklemeyi deneyin. Krema tozları şeker ve yapay tat vericilerle dolu oldukları için kesinlikle uzak durmanız gerekenler arasında.

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Fotoğraflar: Alamy /
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