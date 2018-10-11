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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mutfak Tüyoları
11.10.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

Evde boza yapmak isteyenlere özel tüyolar

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Evde boza yapmak isteyenlere özel tüyolar

Soğuk kış akşamlarının vazgeçilmez içeceklerinden olan bozayı evde de kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte lezzetli boza yapmanın püf noktaları...

Boza, kış aylarının en favori içeceklerinin başında geliyor. Darı, şeker ve bulgur gibi gıdaların birleşiminden oluşan boza, yüzyıllar önce Mezopotamya'da ortaya çıkan şifalı bir içecek. Sıvı ekmek olarak da adlandırılan boza, vücuda yararlı pek çok gıda ve vitamin içeriyor. Bozanın faydaları saymakla bitmiyor. Mayalanması sırasında ortaya çıkan bazı yararlı bakteriler mide florasını temizliyor ve sindirim sistemini düzenliyor. Kanserden koruyan boza ayrıca laktik bakteriler sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek antioksidan etki gösterir.

Bozanızı bilinen markalardan alabileceğiniz gibi evde kendiniz de kolayca boza yapabilirsiniz. Boza yapımı için maya, bulgur ve pirinç, su ve şeker gibi malzemeleri önceden hazırlanır. Öncelikle bulgur ve pirinçler haşlanarak yumuşak hale getirilir. Sonrasında karışımın içine şeker ilave ederek iyice karıştırılır ve şekerin erimesi beklenir. Karışım ılık hale geldikten sonra içine eski boza veya maya ilave edilir ve karışımın ağzı kapalı bir şekilde serin bir yerde 2- 3 gün bekletilir.

-- Bozanın tadının iyi olması için bu bekleme sürecinde bozayı düzenli aralıklarla karıştırmalısınız. Bozanın olduğunu anlamak için kabarcık oluşumunu takip etmelisiniz. İçerisinde kabarcık oluşan boza olmuş demektir. Daha sonra bozayı serin bir yere alarak bir süre de burada bekletip servise hazır hale getirebilirsiniz.

-- Bozanın olduktan sonra serin yerde saklanması bozanın fermente olması ve tadının iyi olması açısından önem taşır. Serin yerde bekletilmeyen bozanın mayalanması zor olacağı için tadı da bozulabilir.

Evde boza yapmak isteyenlere özel tüyolar

-- Bozanın olup olmadığın tadına bakarak da anlayabilirsiniz. Şekeri ve tadı yerindeyse bozanın üzerinde kabarcıklar varsa bozanız olmuş demektir.

-- Hazır bozayı buzdolabına koyup oradan servis yapabilirsiniz.

-- Bozayı en fazla iki günde tüketmek idealdir. Uzun süre içilmeyen bozanın tadı bozulur.

-- Bozanıza lezzet katmak için üzerine isteğinize göre leblebi, tarçın veya fındık ekleyerek servis yapabilirsiniz.

-- Boza serin bir ortamda yapılması gerektiği için yazın boza yapmak doğru değildir. Bu nedenle yazın yapmayı denediğiniz boza hüsranla sonuçlanabilir.

-- 4 derecede boza daha uzun süre muhafaza edilebilir. Bozayı muhafaza ederken sıcaklığa dikkat etmek bozanın tüketim ömrünü uzatan detaylar arasındadır.

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