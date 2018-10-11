Evde boza yapmak isteyenlere özel tüyolar
Soğuk kış akşamlarının vazgeçilmez içeceklerinden olan bozayı evde de kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte lezzetli boza yapmanın püf noktaları...
Boza, kış aylarının en favori içeceklerinin başında geliyor. Darı, şeker ve bulgur gibi gıdaların birleşiminden oluşan boza, yüzyıllar önce Mezopotamya'da ortaya çıkan şifalı bir içecek. Sıvı ekmek olarak da adlandırılan boza, vücuda yararlı pek çok gıda ve vitamin içeriyor. Bozanın faydaları saymakla bitmiyor. Mayalanması sırasında ortaya çıkan bazı yararlı bakteriler mide florasını temizliyor ve sindirim sistemini düzenliyor. Kanserden koruyan boza ayrıca laktik bakteriler sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek antioksidan etki gösterir.
Bozanızı bilinen markalardan alabileceğiniz gibi evde kendiniz de kolayca boza yapabilirsiniz. Boza yapımı için maya, bulgur ve pirinç, su ve şeker gibi malzemeleri önceden hazırlanır. Öncelikle bulgur ve pirinçler haşlanarak yumuşak hale getirilir. Sonrasında karışımın içine şeker ilave ederek iyice karıştırılır ve şekerin erimesi beklenir. Karışım ılık hale geldikten sonra içine eski boza veya maya ilave edilir ve karışımın ağzı kapalı bir şekilde serin bir yerde 2- 3 gün bekletilir.
-- Bozanın tadının iyi olması için bu bekleme sürecinde bozayı düzenli aralıklarla karıştırmalısınız. Bozanın olduğunu anlamak için kabarcık oluşumunu takip etmelisiniz. İçerisinde kabarcık oluşan boza olmuş demektir. Daha sonra bozayı serin bir yere alarak bir süre de burada bekletip servise hazır hale getirebilirsiniz.
-- Bozanın olduktan sonra serin yerde saklanması bozanın fermente olması ve tadının iyi olması açısından önem taşır. Serin yerde bekletilmeyen bozanın mayalanması zor olacağı için tadı da bozulabilir.
-- Bozanın olup olmadığın tadına bakarak da anlayabilirsiniz. Şekeri ve tadı yerindeyse bozanın üzerinde kabarcıklar varsa bozanız olmuş demektir.
-- Hazır bozayı buzdolabına koyup oradan servis yapabilirsiniz.
-- Bozayı en fazla iki günde tüketmek idealdir. Uzun süre içilmeyen bozanın tadı bozulur.
-- Bozanıza lezzet katmak için üzerine isteğinize göre leblebi, tarçın veya fındık ekleyerek servis yapabilirsiniz.
-- Boza serin bir ortamda yapılması gerektiği için yazın boza yapmak doğru değildir. Bu nedenle yazın yapmayı denediğiniz boza hüsranla sonuçlanabilir.
-- 4 derecede boza daha uzun süre muhafaza edilebilir. Bozayı muhafaza ederken sıcaklığa dikkat etmek bozanın tüketim ömrünü uzatan detaylar arasındadır.
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