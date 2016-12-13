İstanbul'da en iyi bozayı içebileceğiniz adresler
Havalar soğuyunca akla düşen boza İstanbul'da birçok mekanın en çok tercih edilen içecekleri arasında yer alıyor. Öyle ki bazı akşamlar bu mekanların kapısında uzun kuyruklar görmek mümkün.
Havaların iyiden iyiye soğuduğu şu günlerde içimizi ısıtan lezzetlerden birisi de boza. Eski geleneklerden birisi olan boza, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bir tarif olsa da neyse ki hala bozası ile meşhur mekanlar bulunabiliyor. Kış aylarıyla özdeşleşen lezzetlerden biri olan bozayı iyi yapan yerlerde içmek bozanın lezzetine varmayı kolaylaştırıyor.
İşte bozası ile ünlü mekanlar:
1. Vefa Bozacısı - Fatih
Kuruluşu 1876 yılına dayanan tarihi Vefa Bozacısı boza denilince akla ilk gelen mekanların başında. Fatih'te yer alan Vefa Bozacısı aynı zamanda ülkemizin 100 yılı devirmiş markalarından biri. C,D,A ve E vitamini içeren bu mucize içecek soğuk algınlığı ve gripten koruyan bir etkiye sahip. Vefa Bozacısı'nın tarihi atmosferinde boza içmeye mutlaka gidin.
2. Damla Dondurma & Boza - Kurtuluş
Kurtuluş'un sevilen dondurmacılarından olan Damla Dondurma, kış aylarında salep ve bozalarıyla ünlü. Lezzetli bozalarını her yaştan insan severek içiyor.
3. Beyaz Saray Dondurma & Boza - Fatih
Çapa'nın sevilen bozacılarından olan Beyaz Saray, bardak ve litrelik seçenekleriyle boza severleri bekliyor. Yoğun kıvamlı bozalarının müdavimi çok.
4. Birinci Profiterol - Üsküdar
Profiterolleri ve ekleri ile meşhur olan Birinci Profiterol, kışın bozaları ile de ilgi görüyor. Bozalar litrelik olarak cam şişelerde satılıyor. Hiçbir katkı maddesi kullanmayan mekanda ekler ve profiteroller de son derece lezzetli.
5. Hakiki Roma Dondurmacısı - Yeşilköy
Yeşilköy'ün beğenilen dondurmacılarından olan Hakiki Roma Dondurmacısı, dondurma çeşitleri ile öne çıksa da mekanın boza ve sahlepleri de bir o kadar talep görüyor.
6. Bu Bu Dondurma - Çengelköy
Çengelköy'de yer alan Bu Bu Dondurma boza satın alabileceğiniz mekanlardan biri. Şişe ile satılan bozaların tadına doyum olmuyor. Bozaların yanında dondurmalı sahlepler de mekanın sevilen içecekleri arasında.
7. Aslı Börek - Eminönü
Börek ve tatlı çeşitleri ile ünlü olan Aslı Börek özel yapım bozaları ile de kış aylarını sıcak geçirmek isteyenleri memnun ediyor.
8. Çaykur Çay Vakti - Moda
Moda'nın ye ve kalk mekanlarından olan Çaykur Çay Vakti, nefis boza ve sahlep seçenekleri ile kış aylarını ısıtıyor. Bozalar bardak şeklinde servis ediliyor.
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