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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Yemek Kültürü
13.12.2016 - 13:44, Son Güncelleme:

İstanbul'da en iyi bozayı içebileceğiniz adresler

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İstanbul'da en iyi bozayı içebileceğiniz adresler

Havalar soğuyunca akla düşen boza İstanbul'da birçok mekanın en çok tercih edilen içecekleri arasında yer alıyor. Öyle ki bazı akşamlar bu mekanların kapısında uzun kuyruklar görmek mümkün.

Havaların iyiden iyiye soğuduğu şu günlerde içimizi ısıtan lezzetlerden birisi de boza. Eski geleneklerden birisi olan boza, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bir tarif olsa da neyse ki hala bozası ile meşhur mekanlar bulunabiliyor. Kış aylarıyla özdeşleşen lezzetlerden biri olan bozayı iyi yapan yerlerde içmek bozanın lezzetine varmayı kolaylaştırıyor.

İşte bozası ile ünlü mekanlar:

1. Vefa Bozacısı - Fatih

Kuruluşu 1876 yılına dayanan tarihi Vefa Bozacısı boza denilince akla ilk gelen mekanların başında. Fatih'te yer alan Vefa Bozacısı aynı zamanda ülkemizin 100 yılı devirmiş markalarından biri. C,D,A ve E vitamini içeren bu mucize içecek soğuk algınlığı ve gripten koruyan bir etkiye sahip. Vefa Bozacısı'nın tarihi atmosferinde boza içmeye mutlaka gidin.

İstanbulda en iyi bozayı içebileceğiniz adresler

2. Damla Dondurma & Boza - Kurtuluş

Kurtuluş'un sevilen dondurmacılarından olan Damla Dondurma, kış aylarında salep ve bozalarıyla ünlü. Lezzetli bozalarını her yaştan insan severek içiyor.

3. Beyaz Saray Dondurma & Boza - Fatih

Çapa'nın sevilen bozacılarından olan Beyaz Saray, bardak ve litrelik seçenekleriyle boza severleri bekliyor. Yoğun kıvamlı bozalarının müdavimi çok.

4. Birinci Profiterol - Üsküdar

Profiterolleri ve ekleri ile meşhur olan Birinci Profiterol, kışın bozaları ile de ilgi görüyor. Bozalar litrelik olarak cam şişelerde satılıyor. Hiçbir katkı maddesi kullanmayan mekanda ekler ve profiteroller de son derece lezzetli.

İstanbulda en iyi bozayı içebileceğiniz adresler

5. Hakiki Roma Dondurmacısı - Yeşilköy

Yeşilköy'ün beğenilen dondurmacılarından olan Hakiki Roma Dondurmacısı, dondurma çeşitleri ile öne çıksa da mekanın boza ve sahlepleri de bir o kadar talep görüyor.

6. Bu Bu Dondurma - Çengelköy

Çengelköy'de yer alan Bu Bu Dondurma boza satın alabileceğiniz mekanlardan biri. Şişe ile satılan bozaların tadına doyum olmuyor. Bozaların yanında dondurmalı sahlepler de mekanın sevilen içecekleri arasında.

7. Aslı Börek - Eminönü

Börek ve tatlı çeşitleri ile ünlü olan Aslı Börek özel yapım bozaları ile de kış aylarını sıcak geçirmek isteyenleri memnun ediyor.

8. Çaykur Çay Vakti - Moda

Moda'nın ye ve kalk mekanlarından olan Çaykur Çay Vakti, nefis boza ve sahlep seçenekleri ile kış aylarını ısıtıyor. Bozalar bardak şeklinde servis ediliyor.

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