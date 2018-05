Ette yeni akım: Steakhouse mekanları

ELBET STEAKHOUSE - ETİLER

Elbet Steakhouse’ta etin en leziz hali için her detay düşünülmüş! Tekirdağ’dan gelen etler, 28 gün 0-4 derece arasında bekliyor ve her etin bekleme süresi ayrı. Sonrasında ise kömür ızgarasında pişiyor. Ana yemek öncesi gelen tulum peynirli, cevizli, mısırlı ve narlı salatası çok leziz. Elbet’in kendine has ve çok tercih edilen lezzetlerinden biri ise ev yapımı sosisleri. İçinde yeşil elma, rezene ve anason var. Tamamen kendi ürünleri. Dana füme ve burger çok sevilen diğer tatlardan. Burger’ın sırrı ise ekmeğinde! Günlük olarak kendileri üretiyorlar. Ve steak olarak yemeden çıkmamanız gereken diğer bir seçenek Dallas! Etin en lezzetli noktası burada gizli. Mutfak Sanatları Akademisi mezunu İbrahim Çolak ve ortağı Elvan Şahin’in işletmesinde olan mekan Akatlar’da. Şeflerin misafirleriyle tek tek ilgilenmesiyle keyifli ve samimi bir ortam var Elbet’te. Yerinizi ayırtmadan gitmeyin çünkü yer bulmak biraz zor!

Homemade Sosis:10 TL

Elbet Burger: 26 TL

BOĞA’Z STEAKHOUSE - ÜSKÜDAR

Misafirlerin ödüllü salatasını yemek için geldiği bir steakhouse! Tercihlerin ilk sırasında çiftlik salatası var. Göbek marul, roka, çeri domates, Çengelköy salatalık, ceviz, mısır, kırmızı pancar (turşu değil tamamen kendi ürünleri) ve rende beyaz peynir bulunuyor. Sosu Boğa’z’a özel ve içerisinde bal, portakal, limon, limon kabuğu çok az zeytinyağı var. Hatta Mahir Şef eti bahane edip salata gelenler bile oluyor diyor. Mekanın etleri kuru dinlendirme sistemi ve ıslak dinlendirme sistemi ile sunuluyor. En çok tercih edileni ise rokfor ve tereyağ soslu bonfile! Özel barbekü sosu ve ev yapımı ekmeği ile servis edilen Lokum Burger, zırhlanan bonfilenin lokma haline getirilmesiyle haşlanıp özel üretim acı hardal sos ile sunulan steak lokması da denenmesi gerekenlerden. Ve tabii tüm bunların yanında Çengelköy’ün mis gibi havasını es geçmek olmaz. Anadolu Yakasının en güzel manzaralarından birine karşı steak keyfi Boğa’z Steakhouse’ta sizi bekliyor. Mekanda günün her saati size özel Vıp tekne hizmeti de var!

Çiftlik Salatası: 30 TL

Boğaz Special: 75 TL

MEAT CO HOUSE - YENİKÖY

Kendi kemiği ve kendi yağında, fırında 4-5 saat düşük ateşte pişirilen yumuşacık dana kaburgalar… En yağlı ve en lezzetli etin, döküm ızgaralarda mühürlenerek pişirilmesiyle servis edilen kuzu kafesler… Meat Co her şeyiyle tam bir steakhouse! Etler 28 ile 30 gün arasında dry age dolaplarında bekletildikten sonra en leziz haliyle tabağınıza geliyor. Dallas Steak’in sırrı burada. Roka, parmesan ve sızma zeytinyağı ile servis edilen dana carpaccio ise mekanın en meşhur lezzetlerinden. Özel olarak harmanlanan, karamelize edilmiş soğan ve cheddar peyniriyle sunulan Meat Co Burger’in ekmekleri kendi üretimleri, köftesi ise baharatsız! Ve olmazsa olmaz avokado salatası… Günlük taze yeşillikler avokado ve nar ekşili salata etin yanına çok yakışıyor! Menü kalabalık gruplar için ayrıca düzenlenmiş 5 kişilik dana kaburga, 4 kişilik Meat Co Special bu alternatiflerden bazıları. Güzel havada, Yeniköy’de, 100 yıllık ağaçların altında kendinizi ve damağınızı şımartmak için en keyifli adreslerden!

Dana Carpaccio:45 TL

ÖZGÜR ŞEF STEAKHOUSE - KALAMIŞ

Helva Özgür Şef’in mutfağında bir tatlı değil. Özel odun fırınında tam 24 saat pişen yanak eti. Çatal değince helva gibi dağıldığı için Helva adıyla sunuluyor. Kadayıf da öyle. Etten kadayıf olur mu demeyin çok da güzel olmuş! Antrikot etinin kapak kısmından ayrılarak hazırlanan bu et masanıza gelene kadar uzun süreçlerden geçiyor. Önce uzun saatler haşlanıyor daha sonra et ve yağları ayıklanıyor. Son olarak tavada et suyu ve tereyağı ile pişiriliyor. Kadayıf gibi tel tel nefis bir et tadı. Cevizli, soya filizli, domatesli salatası ne kadar çok tercih ediliyorsa, yaprak etli ve köfteli salataları da bir o kadar seviliyor. Ve Özgür Şef’e özel Taş! Dana bonfileden yapılarak özel sosuyla marine edilen lezzet fazla pişmesine izin verilmeden taşın içinde servis ediliyor. Et ile ne yapılabiliyorsa ve ne kadar lezzetli yapılabiliyorsa hepsi Özgür Şef’te!

Helva: 45 TL

NEVADA STEAKHOUSE & BARBEKÜ – BAŞAKŞEHİR

Misafirlerinizi ağırlayacağınız özel mekanlar, barbekü salonu, toplantı odaları ile 800 ve 1200 kişi kapasiteli Nevada en büyük steakhouse mekanı! Hatta bunun için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurmuş ve sonucunu bekliyor. Aslında tam bir etkinlik alanı Nevada. Özellikle ailelerin, kalabalık grupların çok tercih ettiği Başakşehir’deki adres, hem etleriyle hem de şarküteri alanıyla oldukça iddialı. Doğal köy ürünleri, şefin özel tarifleri, pastırmalar çok tercih edilenlerden. Mekanın dizaynında her detay farklı bir hava veriyor. Milyon yıllık ağaç kalıntılarından dekorasyonlar, çocuk oyun alanları, küçük havuzlardaki balıklar şehrin havasından uzaklaşmanız için yeterli olacaktır. Nevada etleri dinlendirildikten sonra sunuluyor. Ve etin her çeşidi mevcut. Yemek sonrası semaver ikramı da bir o kadar keyifli!

Fıstıklı Kebap: 29 TL

ZEBU KASAP STEAKHOUSE - ZEYTİNBURNU

Zebu Kasap Steakhouse kasap kültürünü nefis tatlarla birleştiriyor. Cevizlibağ Avrupa Kale Konutları içerisinde hizmet veren Zebu’nun şimdiden müdavimleri var! Zebu, kendine has pişirme yöntemleri ve tatlarıyla menüsünü oluşturuyor. Menüsünde dry age çeşitleri ve kuzu çeşitleri bulunurken aynı zamanda kasap bölümünde çiğ et satışı da yapılıyor. Kuzu sırtı, kuzu kafes, küşleme, lokum mekanın öne çıkan lezzetleri arasında. Restoranın ortaklarından Doğan Kanat dry age et çeşitlerini özellikle tavsiye ediyor misafirlerine. Çünkü kuzuları dahi bizzat seçiyor. Başka yerde bulamayacağınız kendi üretimleri olan hellim peynirli ve cevizli sucuklardan, fümelerden, peynir çeşitlerinden istediğinizi seçip satın alabilirsiniz. Kaburga çorbası ise çok bilinmeyen ama tadanların vazgeçemediği lezzetlerden. Zebu ‘porter house’ tıpkı dünya standartlarındaki gibi sunuluyor, 1-1,5 kilo olarak. İlk başta fazla gibi görünse de ete olan düşkünlüğümüz malum, hiç de fazla değil!

Kaburga Çorbası: 10 TL

BUTCHA STEAKHOUSE - LEVENT

Butcha Steakhouse şefi diyor ki kuzu genç olmalı böylece daha lezzetli ve yumuşak olur! Mekanın etleri özel olarak Trakya ve Balıkesir’den getirilen kuzulardan elde ediliyor. Kömür ateşinde ağır ağır pişirilerek sunuluyor misafirlere. Aperatiflerinden bahsetmeden olmaz. Kremalı kuşkonmaz çorbası, füme etler tabağı, bresaola nefis. Menü de etler, Butcha gurme seçenekleri, dry aged etler, kuzu seçenekleri olarak belirtiliyor. Et sevenlerin favorisi ise kuzu kafes! 2-3 kişi rahatlıkla yiyebiliyor. Burger seçenekleri de çok çeşitli, mini burgerler, cheeseburger, Butcha burger bunlardan bazıları. Etlerin yanı sıra tatlılarda da çok iddialılar. Semifredo nugatella ve Maraş dondurmalı ile servis edilen Butcha zencefilli armut tatlısına bayılıyoruz!

Kuzu Pirzola: 55 TL

Butcha Zencefilli Armut Tatlısı: 19 TL

BAZİLİK GRİLL RESTAURANT - AKATLAR

Osso Koko et kokoreç, dana pirzola, asado (yani dana kaburga), kıvırcık sırtı, Tomahawk, çıtır bonfile, kuzu pamuk… Bazilik’te etin her hali çok seviliyor. Biraz şehrin trafiğinden, gürültüsünden uzaklaşmak, sohbet etmek ve çok lezzetli yemekler yemek isterseniz Bazilik’in tatlarını deneyimlemelisiniz. Etler, Balıkesir, Afyon ve Trakya Bölgesi’nden özel olarak getiriliyor. Hiç marine edilmeden en doğal haliyle sunuluyor. Spesiyallerin bazıları bir kişi için hazırlanırken bazıları iki, üç, dört kişi için hazırlanıyor. Ve en güzel kısımlardan biri final! Bazilikzade kadayıf, yaban meyveli cheesecake nefis!

Çıtır Bonfile: 20 TL

Bazilikzade Kadayıf: 24 TL

