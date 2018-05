En lezzetli sandviç malzemeleri İncili Gastronomi Rehberi Lezzet Noktaları'nda

240 Derece

Ekşi maya ve karabuğday ekmekleri çok lezzetli.

Küçükbakkalköy Mahallesi, Ağa Sokak, No 13 A, Ataşehir-İstanbul

0542 244 02 40

Bröd

Katkısız unlu, ekşi mayalı ekmekleri sandviçleriniz için güzel bir seçim olabilir.

Teşvikiye Mahallesi, Hacı Emin Efendi Sokak, No 75/2, Şişli-İstanbul

0212 234 27 63

Abant Çiftliği

Peynir çeşitlerini mutlaka tadın.

Teşvikiye Mahallesi, Şakayık Sokak, No 7/B, Şişli-İstanbul

0212 240 46 63

Arnavutköy Peynircisi

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 200 kadar peynir çeşidi ile lezzet noktası olmayı hak ediyor.

Anadolu 1. Caddesi, No 79, Beşiktaş-İstanbul

0212 263 12 21

Asya Pazarı

Anadolu yakasının eski marketlerinden biri. Yerel peynirlerin olduğu bölüm güvenilir. Dil peynirlerini özellikle öneriyoruz.

Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, No 288, Kadıköy-İstanbul

0216 350 82 70

Cankurtaran Gıda

Mısır Çarşısı Eminönü’nde 1946’dan beri Anadolu coğrafyasının en kaliteli ürünlerine ev sahipliği yapan bu gurur verici şarküterinin ürün yelpazesinde bulunan tüm ürünler büyük özen ve dikkat ile seçiliyor. 24 aylık Ezine peyniri ve tütünlük pastırma muhteşem.

Mısır Çarşısı İçi, No 33, Eminönü-İstanbul

0212 527 14 74

Eataly

Kars kaşarından gravyerine, Divle obruk peynirinden kargı tulumuna, en kaliteli yerel ürünlerin yanı sıra yabancı peynir ve et ürünleri de çok başarılı. Mozarella, ricotta, stracciatella günlük hazırlanıyor. Buğday unları bölümüne, cevizli, zeytinli ekmeklerine ve pesto/sos çeşitlerine göz atmayı ihmal etmeyin.

Levent Mahallesi, Koru Sokağı, Zorlu Center AVM, No 2, Beşiktaş-İstanbul

0212 336 6600

Ecevitler

Peynir çeşitleri ve diğer ürünleri için ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri.

Osmanağa Mahallesi, Güneşli Bahçe Sokak, No 12/A, Kadıköy-İstanbul

0216 345 95 95

Gaia Organik

Yöresel peynirler ve daha birçok ürün burada var.

Süreyya Ağaoğlu Sokak, No 31, Lofça Apartmanı, Topağacı, Nişantaşı-İstanbul

0212 219 42 72

Gözde Şarküteri

Kahvaltılık ürün çeşitleri ilgi çekiyor.

Osmanağa Mahallesi, Güneşlibahçe Sokak, No 8, Kadıköy-İstanbul

0216 346 02 40

Kantin Dükkan

Kantin’in ürünlerini tatmak her lezzet severin önceliklerinden biri olmalı. Tarhanalı ve kavılca buğdaylı ekmeklerinin yanı sıra, seçkin peynirleri, rozbif, füme et, limon turşusu, soğan marmeladı ve diğer sos çeşitleri gibi ‘leziz şeyler’ sandviçlerinize bambaşka bir tat verecektir.

Maçka Caddesi, 35A Milli Reasürans Pasajı, No 50, Nişantaşı-İstanbul

0212 343 40 41

Sour & Sweet Artisan Bakery

Ekşi maya ekmekleri çok kaliteli. Haftanın belirli günleri siyez ekmeleri çıkıyor.

Caddebostan Mahallesi, Vezir Sokak, Sekizler Apartmanı, No 10/4 Kadıköy-İstanbul

0216 350 09 90

Çıngıllıoğlu - Bodrum

Peynir ve zeytin çeşitleri için uğramanızı tavsiye ediyoruz.

Atatürk Caddesi, Belediye Karşısı, Konacık, Bodrum - Muğla

0252 319 25 87

Şütte

Yerli ve yabancı şarküteri çeşitleri bakımından şehrin en iyi dükkanlarından biri. Eski Kaşar peynirlerini kaçırmayın.

Harbiye Mahallesi, Teşvikiye Caddesi, No 95/B, Şişli-İstanbul

0212 261 07 43

Ekşi Maya - Bodrum

Bodrum’un gerçek ekşi mayalı ekmek pişiren fırını.

Konacık Mahallesi, Adliye Caddesi, Adalet İş Merkezi, No 17A/6, Bodrum-Muğla

0533 308 38 61

İnci Peynir - Bodrum

Taze lor ve keçi tulum peyniri için özellikle gitmek gerek.

İslam Ömer Lütfi Caddesi, Yalıkavak-Muğla

0252 385 26 23



Keskin Fırın - Çeşme

Geleneksel Germinyan ekşi mayası ile ürettikleri ekmekleri çok özel ve denenmesi gerek.

İsmet Paşa Mahallesi Hasan Ali Yücel Bulvarı No 2/E Alaçatı, Çeşme-İzmir

0232 716 01 39

