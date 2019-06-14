Ekşi maya nedir, nasıl yapılır?
Ekşi mayalı ekmek ve hamur işleri, son dönemin popüler gıdalarından biri haline geldi. Ekşi maya ekmeği gerek besleyici özelliği gerekse tok tutma konusundaki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Peki, ekşi maya nedir, nasıl yapılır?
Ekşi maya, üzüm kabuğunda bulunan ve Latince adıyla saccharomyces cerevisiae denilen bir maya türünden geliyor. Üzümde bulunan ve tomurcuklanabilen mayalar, ekşiyerek aktif hale geliyorlar. Eşi maya temel olarak 4 malzemeden oluşuyor: Kabuklu üzümler, su, cam bir kavanoz ve un.
Ekşi maya ve ekşi hamur kullanımı İtalya ve Fransa'da yaygınlaşıyor ve hız kazanıyor. Osmanlı döneminde ramazan pideleri dahi çoğu ekmek türünde ekşi maya tercih ediliyor.
EKŞİ MAYA NASIL YAPILIR?
Bir avuç yaş üzümü minik minik doğrayıp kavanoza alın. Üzerine 200 gram un ve 200 mililitre su ilave edin. Üzerini temiz bir bezle örtüp ılık bir yere alın ve fermente olmasını bekleyin. Bu esnada cam bir kavanozu iyice sterilize edin. Süre bittiğinde karışımın fermente olup olmadığını üzerindeki kabarcıklardan elde edebilirsiniz.
Fermente olan mayanın içinden üzümleri tahta kaşıkla ayıklayın. Mayanın yarısını kavanozdan alın yerine aldığınız kadar un ve su ekleyin. Yani diyelim ki 400 gram mayanız var. Bundan 200 gramını eksiltin. Kavanozun içine 100 gram, 100 mililitre de su ekleyerek yeniden 400 gram olmasını sağlayın. Bu yaptığınız işleme mayayı beslemek adı verilir.
Bu işlemi her gün aynı saatte ve aynı miktarla sürdürün.
Hemen ekmek yapmayacaksanız ekşi mayanızı buzdolabına kaldırıp 3-4 günde bir de besleyebilirsiniz.