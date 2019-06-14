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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.06.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Ekşi maya nedir, nasıl yapılır?

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Ekşi maya nedir, nasıl yapılır?

Ekşi mayalı ekmek ve hamur işleri, son dönemin popüler gıdalarından biri haline geldi. Ekşi maya ekmeği gerek besleyici özelliği gerekse tok tutma konusundaki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Peki, ekşi maya nedir, nasıl yapılır?

Ekşi maya, üzüm kabuğunda bulunan ve Latince adıyla saccharomyces cerevisiae denilen bir maya türünden geliyor. Üzümde bulunan ve tomurcuklanabilen mayalar, ekşiyerek aktif hale geliyorlar. Eşi maya temel olarak 4 malzemeden oluşuyor: Kabuklu üzümler, su, cam bir kavanoz ve un.

Ekşi maya ve ekşi hamur kullanımı İtalya ve Fransa'da yaygınlaşıyor ve hız kazanıyor. Osmanlı döneminde ramazan pideleri dahi çoğu ekmek türünde ekşi maya tercih ediliyor.

EKŞİ MAYA NASIL YAPILIR?

Bir avuç yaş üzümü minik minik doğrayıp kavanoza alın. Üzerine 200 gram un ve 200 mililitre su ilave edin. Üzerini temiz bir bezle örtüp ılık bir yere alın ve fermente olmasını bekleyin. Bu esnada cam bir kavanozu iyice sterilize edin. Süre bittiğinde karışımın fermente olup olmadığını üzerindeki kabarcıklardan elde edebilirsiniz.

Fermente olan mayanın içinden üzümleri tahta kaşıkla ayıklayın. Mayanın yarısını kavanozdan alın yerine aldığınız kadar un ve su ekleyin. Yani diyelim ki 400 gram mayanız var. Bundan 200 gramını eksiltin. Kavanozun içine 100 gram, 100 mililitre de su ekleyerek yeniden 400 gram olmasını sağlayın. Bu yaptığınız işleme mayayı beslemek adı verilir.

Bu işlemi her gün aynı saatte ve aynı miktarla sürdürün.

Hemen ekmek yapmayacaksanız ekşi mayanızı buzdolabına kaldırıp 3-4 günde bir de besleyebilirsiniz.

 

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