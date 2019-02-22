Nohut mayası nasıl yapılır? Nohut mayasıyla ekmek tarifi
Mayalı ya da daha popüler ifadesiyle fermente gıdalar, son dönemde sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorisi. Sirke, kefir, ekşi mayalı ekmek derken hepimiz birer maya uzmanı olduk çıktık. Son dönemde dikkat çeken bir diğer ürün de nohut mayası. Hem ekmek hem de yoğurt yapımında kullanılabilen nohut mayasını evde hazırlamak isteyenler için çok işe yarayacak bazı ipuçları derledik. İşte nohut mayasının yapılışı ve dikkat edilmesi gerekenler…
Evde sirke yapanlar bilirler, kavanozun dibine birkaç tane nohut eklenir ki fermentasyon süreci hızlansın ve yoğunlaşsın. Nohudun bu özelliği tek başına maya yapmak için de kullanılabilir.
Nohut, su ve buğday unuyla elde edilen nohut mayası, birçok farklı hamur işinde kullanılabilir. Sarı rengi ve hafif şekerli tadıyla ekşi mayadan ayrılan nohut mayasına “tatlı maya” da denir. Evde kolayca hazırlanabilen tatlı maya, sindiriminin kolaylığıyla da mide problemi olanların gözdesi…
Evde nohut mayası yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
1 çay bardağı nohut
3-4 yemek kaşığı organik tam buğday unu
1 su bardağı ılık su
Yarım çay kaşığı tuz
Öncelikle mayayı yapacağınız kavanozla işe başlayın. Kavanozunuzun temiz ve steril bir cam kavanoz olması çok önemli.
Ardından nohutları pirinç ya da mermer bir havanda irice dövün. Havanınız yoksa robottan da geçirebilirsiniz. Ancak un gibi olmamasına dikkat edin.
Dövdüğünüz nohutları kavanoza alın. Üzerine unu ve çok kaynar olmayan sıcak suyu ilave edin.
Tuzu da ekledikten sonra karıştırarak unu suyun içinde güzelce dağıtın. Topak topak olmasın. Gerekirse bir miktar daha ılık su ilave edebilirsiniz. Karışımın üzerinde 3-4 parmak kalınlığında bir su kalmalı.
Kavanozun ağzını kapatıp altına bir tabak koyarak evin mümkün olan en sıcak yerine yerleştirin. Çünkü mayalanma için 38 ila 42 derece sıcaklığa ihtiyacınız olacak. Bu ortamda maya 12 saat içinde oluşmaya başlar.
Üzerine yarım çay bardağından biraz fazla sıcak su ekleyip dinlendirmeye devam edin. Bir sonraki gün mayanız köpürdüğünde ve keskin bir kokusu oluştuğunda kullanılabilir hale gelmiş demektir. Mayanızı bir tülbentle süzüp kullanmaya başlayabilirsiniz.
NOHUT MAYASIYLA EKMEK NASIL YAPILIR?
Mayanızı yarım bardak su ve yarım bardak buğday unuyla besleyip 2-3 saat ılık bir yerde bekletin. Böylece miktarı iyice artacaktır.
Ardından mayayı 500 gram un ve dilediğiniz miktarda tuz ile karıştırıp yoğurmaya başlayın. Eğer unu fazla olduysa az miktarda ılık su ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edin.
Hamuru şekillendirip yağlı kağıt serilmiş tepsiye ya da yağlanmış bir kek kalıbına yerleştirin. Üzerine nemli bir bez örtüp iyice mayalanması için 1-2 saat daha bekletin. Hamur kalıbın 4-5 parmak yukarısına çıktığında ekmek pişmeye hazırdır.
Fırını önceden 180 dereceye ayarlayıp 40 ila 60 dakika pişirdiğinizde enfes ekmeğiniz hazırdır!
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