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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
22.02.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Nohut mayası nasıl yapılır? Nohut mayasıyla ekmek tarifi

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Nohut mayası nasıl yapılır? Nohut mayasıyla ekmek tarifi

Mayalı ya da daha popüler ifadesiyle fermente gıdalar, son dönemde sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorisi. Sirke, kefir, ekşi mayalı ekmek derken hepimiz birer maya uzmanı olduk çıktık. Son dönemde dikkat çeken bir diğer ürün de nohut mayası. Hem ekmek hem de yoğurt yapımında kullanılabilen nohut mayasını evde hazırlamak isteyenler için çok işe yarayacak bazı ipuçları derledik. İşte nohut mayasının yapılışı ve dikkat edilmesi gerekenler…

Evde sirke yapanlar bilirler, kavanozun dibine birkaç tane nohut eklenir ki fermentasyon süreci hızlansın ve yoğunlaşsın. Nohudun bu özelliği tek başına maya yapmak için de kullanılabilir.

Nohut, su ve buğday unuyla elde edilen nohut mayası, birçok farklı hamur işinde kullanılabilir. Sarı rengi ve hafif şekerli tadıyla ekşi mayadan ayrılan nohut mayasına “tatlı maya” da denir. Evde kolayca hazırlanabilen tatlı maya, sindiriminin kolaylığıyla da mide problemi olanların gözdesi…

Ekşi maya nasıl yapılır Ekşi mayanın yapılışı ve püf noktaları
Ekşi maya nasıl yapılır? Ekşi mayanın yapılışı ve püf noktaları

Evde nohut mayası yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

1 çay bardağı nohut
3-4 yemek kaşığı organik tam buğday unu
1 su bardağı ılık su
Yarım çay kaşığı tuz

Öncelikle mayayı yapacağınız kavanozla işe başlayın. Kavanozunuzun temiz ve steril bir cam kavanoz olması çok önemli.

Ardından nohutları pirinç ya da mermer bir havanda irice dövün. Havanınız yoksa robottan da geçirebilirsiniz. Ancak un gibi olmamasına dikkat edin.

Dövdüğünüz nohutları kavanoza alın. Üzerine unu ve çok kaynar olmayan sıcak suyu ilave edin.

Nohut mayası nasıl yapılır Nohut mayasıyla ekmek tarifi

Tuzu da ekledikten sonra karıştırarak unu suyun içinde güzelce dağıtın. Topak topak olmasın. Gerekirse bir miktar daha ılık su ilave edebilirsiniz. Karışımın üzerinde 3-4 parmak kalınlığında bir su kalmalı.

Kavanozun ağzını kapatıp altına bir tabak koyarak evin mümkün olan en sıcak yerine yerleştirin. Çünkü mayalanma için 38 ila 42 derece sıcaklığa ihtiyacınız olacak. Bu ortamda maya 12 saat içinde oluşmaya başlar.

Üzerine yarım çay bardağından biraz fazla sıcak su ekleyip dinlendirmeye devam edin. Bir sonraki gün mayanız köpürdüğünde ve keskin bir kokusu oluştuğunda kullanılabilir hale gelmiş demektir. Mayanızı bir tülbentle süzüp kullanmaya başlayabilirsiniz.

Evde ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır İşte ekşi mayalı ekmek tarifi
Evde ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır? İşte ekşi mayalı ekmek tarifi

NOHUT MAYASIYLA EKMEK NASIL YAPILIR?

Mayanızı yarım bardak su ve yarım bardak buğday unuyla besleyip 2-3 saat ılık bir yerde bekletin. Böylece miktarı iyice artacaktır.

Ardından mayayı 500 gram un ve dilediğiniz miktarda tuz ile karıştırıp yoğurmaya başlayın. Eğer unu fazla olduysa az miktarda ılık su ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamuru şekillendirip yağlı kağıt serilmiş tepsiye ya da yağlanmış bir kek kalıbına yerleştirin. Üzerine nemli bir bez örtüp iyice mayalanması için 1-2 saat daha bekletin. Hamur kalıbın 4-5 parmak yukarısına çıktığında ekmek pişmeye hazırdır.

Fırını önceden 180 dereceye ayarlayıp 40 ila 60 dakika pişirdiğinizde enfes ekmeğiniz hazırdır!

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Ekmek 101Ekmek yaparken nelere dikkat edilmeli? İyi ısınmayan bir fırında ekmek nasıl pişirilir? Ekmek için en uygun saklama yeri neresidir? Ekmeğin lezzeti nasıl anlaşılır? Ekmek yapma ve saklamayla ilgili çok işinize yarayacak ipuçları videomuzda...
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