Evde ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır? İşte ekşi mayalı ekmek tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriEvde ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır? İşte ekşi mayalı ekmek tarifi
GeriMutfak Tüyoları Evde ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır? İşte ekşi mayalı ekmek tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
27.12.2018 - 16:12, Son Güncelleme:

Evde ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır? İşte ekşi mayalı ekmek tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evde ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır? İşte ekşi mayalı ekmek tarifi

Ekmeğin sofralarımızdaki yeri vazgeçilmez. Son dönemde sağlıklı ve lezzetli bir ekmek yemek isteyenlerin tercihi ya artizan ekmek fırınlarından ekmek almak ya da kendi ekmeklerini evde yapmak oluyor. Bu tarifimizde sizin için artizan ekmekleriyle tanınan LetsBread’in kurucusu Nezih Akçay’dan nefis bir ekşi mayalı ekmek tarifi aldık. İşte püf noktalarıyla Akdeniz ekşi maya ekmek tarifi…

Levan/taze maya için malzemeler

50 gram ekşi maya

100 gram beyaz un

100 gram su

Ağzı kapalı bir kavanoz içerisine akşamdan 100 gram su, 100 gram un ve 50 gram ödünç mayanızı ekleyerek iyice karıştırarak hazırlayın. Hazırladığınız karışımı kapağını çok sıkmayarak ılık bir ortamda 5 - 6 saat bekletin. Bu süre sonunda Levan adı verilen genç ve taze mayanız hazır olacaktır. 

Ekmek hamuru için malzemeler

360 gram içme suyu

150 gram tam buğday unu

250 gram beyaz un

14 gram (yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı) tuz

25 gram küp doğranmış hafif yağlı kuru domates

20 gram ceviz

25 gram çekirdekleri çıkarılmış siyah zeytin

Taze fesleğen ya da kekik

12
Ünlü şeften ekmek yapma ve saklamayla ilgili önemli ipuçları
Ünlü şeften ekmek yapma ve saklamayla ilgili önemli ipuçları

Ekşi ve keskin bir kokuya sahip taze mayanız üzerine 360 gram içme suyu, 150 gram tam buğday unu, 250 gram beyaz un ve 14 gram (yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı) tuz ilave edin. Mikserinizin hamur yoğurma aparatıyla yaklaşık 15 dakika hamur kendini toparlayana kadar iyice yoğurun. Sürenin sonunda geniş bir kaba alın. En az 30 dakika bekletin. 30 dakika sonra hamurun üzerine 20 gram ceviz, 25 gram çekirdekleri çıkarılmış siyah zeytin, 25 gram küp küp kesilmiş kuru domates ve tercihen iri parçalar halinde kesilmiş taze fesleğen veya taze kekik ilave edin. Hamuru bohça kapar gibi dört yanından malzemeleri içinde kalacak şekilde katlayın. Bu işlemi her 30 dakikada bir 4 defa tekrarlayın. Bu süre sonunda hamur kendini toparlayacak, hamur gevşeyecektir. Pozitif ve güzel şeyler düşünün ki enerjiniz ekmeğe geçsin. Şunu unutmayın, ekmek sizin stresinizi alır ama siz de ona enerjinizi aktarırsınız.

Baton bir kalıbı tereyağı ile sıvayın ve iyice unlayın. Köşede dursun.

Tezgahı unlayın. Kıvama gelen hamurunuzu kabından tezgaha alın. Elinizle hafifçe yanlardan çekiştirerek bir dikdörtgen haline getirin. Önce uzun kısımları birbiri üzerine katlayın. Sonra baton kalıba sığacak şekilde kısa kenarları alta doğru kıvırıp unladığınız kalıba dikkatli bir şekilde bırakın. Hamurunuz yırtılabilir, kopabilir asla dert etmeyin. Pişerken kendini toparlayacaktır.

Üzerini streç film ile kaplayıp en az 12 saat buzdolabına kaldırın. 48 saate kadar bekletebilirsiniz. Soğuk ortamda mayalanan ekmeğin gluten seviyesi düşer, probiyotik özelliği artar. Pişirmeden 4 saat önce dolaptan çıkarın. Ekmeğin üzerini unlayarak keskin bir bıçakla boydan derin bir çizik atın.

Ekmeği fırının zeminine koyarak 250 derecede 22 dakika, sonrasında ısıyı 240 dereceye düşürerek 20 dakika pişirin. Bu süreçte dayanıklı bir kap içinde fırına su koyun ki çıkan su buharı ekmeğinizi nar gibi kızartsın.

Tel üzerine aldığınız ekmeği en az 2 saat bekletin. Sonra da halis bir sızma zeytinyağına banarak bir güzel yiyin. Afiyet olsun!

EKMEK YAPMA VE SAKLAMAYLA İLGİLİ ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK İPUÇLARIMIZ VAR

Ekmek 101Ekmek yaparken nelere dikkat edilmeli? İyi ısınmayan bir fırında ekmek nasıl pişirilir? Ekmek için en uygun saklama yeri neresidir? Ekmeğin lezzeti nasıl anlaşılır? Ekmek yapma ve saklamayla ilgili çok işinize yarayacak ipuçları videomuzda...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Evde ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır? İşte ekşi mayalı ekmek tarifi

Haside tatlısı nasıl yapılır?

Zerdeçallı bal kabağı çorbası nasıl yapılır? Zerdeçallı bal kabağı çorbası tarifi

Elmalı turta nasıl yapılır? İşte püf noktaları ile elmalı turta tarifi