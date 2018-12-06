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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.12.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

Edirneli ciğerciler "Dünya Tava Ciğer Günü" istiyor

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Edirneli ciğerciler "Dünya Tava Ciğer Günü" istiyor

Edirneli ciğerciler, Osmanlı'dan günümüze miras, adına türküler yakılan meşhur tava ciğeri için yılda bir günün "Dünya Tava Ciğer Günü" olarak kutlanmasını istiyor.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği, Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Genel Kurul'da mevcut başkan Bahri Dinar güven tazeledi. 

Genel Kurul sonrası Edirneli ciğerciler, ciğer dükkanlarıyla ünlü Orta Kapı Caddesi'nde bir araya gelerek, sazlı sözlü basın açıklamasında bulundu. 

Dernek Başkanı Bahri Dinar, tava ciğerin ününün sınırları aştığını, yılda bir günün "Dünya Tava Ciğer Günü" ilan edilmesini istediklerini söyledi. 

Edirneli ciğerciler Dünya Tava Ciğer Günü istiyor

Tava ciğerin Edirne ve Türk mutfağının önemli gastronomik öğelerinin başında geldiğini anlatan Dinar, şunları kaydetti: 

"Tava ciğeri ve derneğimiz, çalışmalarımız neticesinde dünya çapında bilinen bir dernek. İki ay önce dernek olarak Japonya'ya program çektik. Tava ciğerin festivali yapıldı, tava ciğerin coğrafi işareti bizde, dünyanın en büyük tavası Guinness Rekolar Kitabı'na girdi. Bunları başardık. Bundan sonra yılda bir günün 'Dünya Tava Ciğer Günü' ilan edilmesini istiyoruz. Bununla ilgili çalışmaları başlatıyoruz. Dernek olarak bunun olması için tüm çalışmaları yürüteceğiz. Türk kahvesinin bir günü var, hamburgerin bir günü var ancak her şeyini tamamlamış, marşı, festivali, coğrafi işareti olan tava ciğerin günü yok, onun da olmalı. Yılda bir günün tüm dünya için 'Dünya Tava Ciğer Günü' ilan edilmesini istiyoruz." 

Edirneli ciğerciler Dünya Tava Ciğer Günü istiyor

"Dünya Tava Ciğer Günü İstiyoruz" pankartı açan ciğerciler, tava ciğer türküsü ve Roman havaları eşliğinde oynadı. 

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