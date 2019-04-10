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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriMutfak Tüyoları Çilek sirkesi nasıl yapılır? Çilek sirkesinin tarifi ve püf noktaları
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Mutfak Tüyoları
10.04.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Çilek sirkesi nasıl yapılır? Çilek sirkesinin tarifi ve püf noktaları

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Çilek sirkesi nasıl yapılır? Çilek sirkesinin tarifi ve püf noktaları

“Çileğin sirkesi olur mu?” demeyin. Vitamin ve mineral deposu olan çileğin de sirkesi oluyor. Hem de yemek sofralarından tutun da kişisel bakıma kadar birçok alanda fayda sağlıyor. Peki çilek sirkesi nasıl yapılır? Çilek sirkesi yaparken nelere dikkat edilmelidir? Bu soruların cevapları ve çilek sirkesi tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

Çilek başlı başına çok faydalı bir besin, çilek sirkesi de içeriği bakımından oldukça zengin bir sos. Salata ve çorbalarda aroması için bol bol tüketildiği gibi biraz su ile inceltilerek de saç bakımından cilt bakımına kadar birçok farklı şekilde de kullanılabiliyor. Her haliyle hem yararlı hem de çok lezzetli olan çilek sirkesini yapmaya başlayalım. 

Evde sirke nasıl yapılır Evde üzüm sirkesi, elma sirkesi, nar sirkesi tarifi
Evde sirke nasıl yapılır? Evde üzüm sirkesi, elma sirkesi, nar sirkesi tarifi

Çilek sirkesi yapmaya ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

2 kilogram çilek
2 yemek kaşığı toz şeker
250 mililitre su

Malzemeleriniz hazırsa çilek sirkesini yapmaya başlayalım.

Çilekleri yıkayın ve saplarını ayıklayın. Daha sonra biraz ezip cam kavanoza koyun. Bu aşamada kullandığınız çileklerin mümkün olduğunca doğal çilekler olmasına dikkat edin.

Mayalanmasına yardımcı olması için çileklerin içine 2 yemek kaşığı kadar toz şeker ekleyin. Daha sonra suyunu ilave ederek karıştırın.

Ayva sirkesi nasıl yapılır Ayva sirkesi tarifi
Ayva sirkesi nasıl yapılır? Ayva sirkesi tarifi

Kavanozun hava alabilmesi için kapak yerine ağzını bir tülbent ile bağlayıp mayalanmasını sağlayın. Kavanozu serin ve güneş almayan bir yerde saklamaya özen gösterin.

Mayalanma işlemi daha geç başlayacağı için 10 gün sonra kavanozdaki karışımı süzün. Çilek suyunu tekrar kavanozun içine koyup tülbent bağlayın.

Vişne sirkesi nasıl yapılır
Vişne sirkesi nasıl yapılır?

Bu sirkeyi her 10 günde bir süzün. Sirkeyi toplamda 40 gün bu şekilde bekleteceksiniz.

Sirke tadı ortaya çıkmaya başladığında kavanozu son kez süzüp koyu renkli bir cam şişeye doldurun. Sirkeniz hazır, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz salata ve çorbalarınızda hafif bir lezzet katmak için isterseniz de cilt ve saç bakımında bol bol kullanabilirsiniz.

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Bu yaz bol bol çilek yemeniz için 10 harika neden
Bu yaz bol bol çilek yemeniz için 10 harika neden

Evde sirke nasıl yapılır?Sirke elmadan üzüme, nardan ayvaya çok çeşitli meyveyle yapılabilen bir şifa deposu. Sirkenizi evde yapmak istiyorsanız takip etmeniz gereken adımlar aşağı yukarı hepsinde aynı ancak sirkenin olgunlaşma süresi meyveye göre değişebiliyor. Bu videomuzda sirke yapımının temel ilkelerini sıraladık.
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