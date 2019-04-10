Çilek sirkesi nasıl yapılır? Çilek sirkesinin tarifi ve püf noktaları
“Çileğin sirkesi olur mu?” demeyin. Vitamin ve mineral deposu olan çileğin de sirkesi oluyor. Hem de yemek sofralarından tutun da kişisel bakıma kadar birçok alanda fayda sağlıyor. Peki çilek sirkesi nasıl yapılır? Çilek sirkesi yaparken nelere dikkat edilmelidir? Bu soruların cevapları ve çilek sirkesi tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Çilek başlı başına çok faydalı bir besin, çilek sirkesi de içeriği bakımından oldukça zengin bir sos. Salata ve çorbalarda aroması için bol bol tüketildiği gibi biraz su ile inceltilerek de saç bakımından cilt bakımına kadar birçok farklı şekilde de kullanılabiliyor. Her haliyle hem yararlı hem de çok lezzetli olan çilek sirkesini yapmaya başlayalım.
Çilek sirkesi yapmaya ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
2 kilogram çilek
2 yemek kaşığı toz şeker
250 mililitre su
Malzemeleriniz hazırsa çilek sirkesini yapmaya başlayalım.
Çilekleri yıkayın ve saplarını ayıklayın. Daha sonra biraz ezip cam kavanoza koyun. Bu aşamada kullandığınız çileklerin mümkün olduğunca doğal çilekler olmasına dikkat edin.
Mayalanmasına yardımcı olması için çileklerin içine 2 yemek kaşığı kadar toz şeker ekleyin. Daha sonra suyunu ilave ederek karıştırın.
Kavanozun hava alabilmesi için kapak yerine ağzını bir tülbent ile bağlayıp mayalanmasını sağlayın. Kavanozu serin ve güneş almayan bir yerde saklamaya özen gösterin.
Mayalanma işlemi daha geç başlayacağı için 10 gün sonra kavanozdaki karışımı süzün. Çilek suyunu tekrar kavanozun içine koyup tülbent bağlayın.
Bu sirkeyi her 10 günde bir süzün. Sirkeyi toplamda 40 gün bu şekilde bekleteceksiniz.
Sirke tadı ortaya çıkmaya başladığında kavanozu son kez süzüp koyu renkli bir cam şişeye doldurun. Sirkeniz hazır, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz salata ve çorbalarınızda hafif bir lezzet katmak için isterseniz de cilt ve saç bakımında bol bol kullanabilirsiniz.
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